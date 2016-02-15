«Спартак» отдает Давыдова в аренду. «Ливерпуль» подписывает Матипа. Дайджест событий дня

Спартаковец Давыдов отправится в Чехию

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов отправится в Чехию, где будет выступать на правах аренды за клуб "Млада Болеслав". В этом сезоне Давыдов отметился одним голом за восемь матчей. После второго сбора "Спартака" стало известно о желании красно-белых отдать нападающего в аренду.

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Верратти подписал новый контракт с "ПСЖ"

Французский "ПСЖ" объявил о продлении контракта с хавбеком Марко Верратти. Как сообщает официальный сайт клуба, новое соглашение футболиста с парижанами рассчитано до 30 июня 2020 года. Напомним, что за "ПСЖ" 23-летний итальянец выступает с 2012 года.

В Стамбул поедут представители службы безопасности "Локомотива"

В "Локомотиве" рассказали о мерах безопасности, которые предприняты в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче". "В Стамбул поедут не более ста болельщиков "Локомотива". Помимо меня для предотвращения инцидентов на трибуне фанатов "Локомотива" в секторе будут присутствовать представители службы безопасности нашего клуба. К тому же на стадионе будут находиться сотрудники МВД РФ", — сказал директор по работе с болельщиками московского клуба Алексей Ерунов.

За сезон в "Реале" Хамес получает 7 миллионов

Благодаря новым утечкам информации от Football Leaks стала известна зарплата, которую получает в "Реале" полузащитник Хамес Родригес. Так, за сезон-2014/15 игрок получил 7 миллионов и 9 тысяч евро. С нынешнего сезона до сезона-2019/20 Родригес получит 7 миллионов 759 тысяч евро.

Моуринью примет "Манчестер Юнайтед" в феврале

Наставник "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал может покинуть свою должность уже в этом месяце. По информации источника, руководство "красных дьяволов" крайне недовольно тем, как выступает команда под руководством голландца. Особенно остро вопрос с увольнением главного тренера "МЮ" стал после поражения в матче "Сандерлендом". Утверждается, что на место Луи ван Гаала будет назначен португалец Жозе Моуринью.

Матип перейдет в "Ливерпуль"

Защитник "Шальке-04" Жоэль Матип не будет продлевать соглашение с клубом и перейдет в "Ливерпуль", с которым было достигнуто предварительное соглашение. В этом сезоне камерунец отметился тремя голами за 21 матч. Отметим, что за "Шальке" Матип выступает с 2009 года.

"Локомотив" завершает переход Хенти

Нападающий люблянской "Олимпии" Эзекил Хенти перейдет в "Локомотив". Об этом футболист сообщил в своем Instagram, где он выложил гол, которым больше всего гордится. Напомним, ранее сообщалось о том, что "Локомотив" готов заплатить за трансфер нигерийца 5,5 миллиона евро.

"Крылья Советов" просмотрят хавбека "Лорьяна"

Делегация "Крыльев Советов" прибыла в Испанию на заключительный тренировочный сбор. Вместе с футболистами команды на сбор прибыл 27-летний хавбек сборной Буркина-Фасо и французского "Лорьяна" Ален Траоре, который является старшим братом игрока "Челси" Бертрана Траоре. В случае, если полузащитник понравится тренерскому штабу "крылышек", ему будет предложен контракт.

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