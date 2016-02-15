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  • «Спартак» отдает Давыдова в аренду. «Ливерпуль» подписывает Матипа. Дайджест событий дня

«Спартак» отдает Давыдова в аренду. «Ливерпуль» подписывает Матипа. Дайджест событий дня

Спартаковец Давыдов отправится в Чехию

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов отправится в Чехию, где будет выступать на правах аренды за клуб "Млада Болеслав". В этом сезоне Давыдов отметился одним голом за восемь матчей. После второго сбора "Спартака" стало известно о желании красно-белых отдать нападающего в аренду.

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За сезон в "Реале" Хамес получает 7 миллионов

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Матип перейдет в "Ливерпуль"

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Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Европа Спартак Реал Локомотив Манчестер Юнайтед ПСЖ Крылья Советов Ливерпуль Давыдов Денис Траоре Ален Матип Жоэль Верратти Марко Моуринью Жозе
Комментарии (2)
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AlexeyTishkin
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Верратти - всё-таки итальянец. Вы как будто сомневались, поэтому он сначала игрок "французского происхождения", а потом "итальянец".
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CSKA75875
1455583454
Че то в Чехию, все больше и больше, наших молодых отправляют.
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