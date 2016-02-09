ЦСКА подписал Широкова и Оланаре. Чорлука отказал «Баварии». Дайджест событий дня

Следующим клубом Аршавина может стать "Вардар"

Экс-хавбек "Кубани" Андрей Аршавин может перебраться в чемпионат Македонии, сообщает "Екипа". Как сообщает источник, услуги бывшего игрока "Зенита" и лондонского "Арсенала" предложены "Вардару". Через несколько дней руководство клуба из Скопье должно озвучить свое решение по поводу дальнейшего будущего футболиста. Стоит упомянуть, что "Вардар" принадлежит бизнесмену из России Сергею Самсоненко.

В первой части текущего сезона Аршавин выступал за "Кубань", приняв участие в восьми играх. Недавно полузащитник и краснодарский клуб объявили о расторжении соглашения.

Чорлука мог оказаться в "Баварии" этой зимой

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука мог оказаться в "Баварии" в это трансферное окно, однако ответил отказом не предложение мюнхенцев. В хорвате был заинтересован наставник красно-синих Хосеп Гвардиола, который нуждается в укреплении оборонительной линии в связи с травмами некоторых защитников.

Сообщается, что причиной отказа 30-летнего футболиста стало то, что он не знает, какую роль ему будет отведена в команде новым наставником Карло Анчелотти, который возглавит "Баварию" летом.

Замену Чорлуке "Бавария" нашла в лице защитника "Спартака" Сердара Таски, который до окончания сезона пробудет в Мюнхене в аренде.

Также хорватский игрок находится в шорт-листе наставника "Ромы" Лучано Спаллетти, который желал видеть его еще в "Зените". Теперь же итальянский специалист намерен приложить усилия для его перехода в клуб из Рима.

Роналду третий раз в карьере получил награду лучшему бомбардиру Примеры

Форвард "Реала" Криштиану Роналду в очередной раз удостоился награды лучшему бомбардиру чемпионата Испании, которая стала для португальца третьей в карьере.

В прошлом сезоне испанского первенства португалец забил 48 голов в 35-ти матчах. Ранее он побеждал в номинации в сезонах-2013/14 и 2010/11.

"Это прекрасная награда, и я получаю ее уже в третий раз. Мне очень повезло в жизни, и я благодарен болельщикам и "Реалу".

Забивать голы важно, ведь это приносит победы, поэтому я стараюсь делать это в каждом матче. И мне нравится этим заниматься.

Ну, а теперь нам надо постараться завоевать и командные трофеи, в том числе выиграть еще одну Лигу чемпионов", – сказал Криштиану Роналду.

Transfermarkt: ЦСКА арендовал Оланаре

ЦСКА арендовал нападающего "Гуанчжоу Фули" Арона Оланаре. По информации источника, форвард будет выступать за москвичей до 1 июля 2016 года на правах аренды.

Напомним, что вчера 21-летний футболист досрочно объявил о своем переходе в стан армейцев, опубликовав сообщение об этом в социальной сети. Через время он удалил соответствующую запись.

К слову, красно-синие пока не подтверждают информацию о переходе форварда.

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Ари подписал новый контракт с "Краснодаром"

"Краснодар" продлил контракт с бразильским форвардом Ари.

Новое соглашение нападающего с краснодарским клубом истекает в конце сезона-2018/19.

"Краснодар" рад продолжению сотрудничества с Ари и рассчитывает, что форвард своими меткими ударами и результативными передачами продолжит радовать болельщиков клуба и поможет команде в достижении новых турнирных вершин", – говорится в сообщении на официальном сайте.

30-летний форвард провел 85 официальных матчей за "Краснодар", в которых забил 27 мячей и отдал 14 результативных передач.

Покеттино составит конкуренцию Моуринью в борьбе за пост наставника "МЮ"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино может возглавить "Манчестер Юнайтед".

Сообщается, что руководство манкунианцев вступило в переговоры с представителями Покеттино. "Манчестер Юнайтед" видит в наставнике "Тоттенхэма" человека, который может принести клубу трофеи и поставить хорошую игру.

Ранее сообщалось, что аналогичные переговоры руководство "МЮ" ведет с Жозе Моуринью.

Китайцы готовы платить Алвесу 12 миллионов в год

Один из китайских клубов готов платить защитнику "Барселоны" Даниэлю Алвесу 12 миллионов евро в год. Название клуба со столь щедрым владельцем не уточняется, зато известно, что игроку предлагается трехлетнее соглашение. Сообщается, что бразилец взял паузу на размышления.

У "Зенита" есть право выкупа Гайтана за 20 миллионов

У "Зенита" есть возможность приобрести полузащитника "Бенфики" Николаса Гайтана за 20 миллионов евро, о чем сообщает Football Leaks.

По данным источника, именно такая сумма была прописана в трансферном соглашении между клубами по переходу полузащитника Акселя Витселя, за которого российская сторона заплатила 40 миллионов евро. В договоре также прописано условие, согласно которому португальский клуб получит 10% с последующей продажи футболиста, если "Зенит" продаст его дороже, чем 50 миллионов евро.

Также у "Зенита" есть право покупки нападающего Нельсона Оливейры за 30 миллионов евро.

Азар может перейти в "Реал" за 25 миллионов

"Реал" ведет переговоры по трансферу бельгийского полузащитника "Челси" Эдена Азара.

В данный момент клубы ведут переговоры, которые близки к завершению. Прошлым летом лондонцы оценивали бельгийца в 100 миллионов евро, но теперь готовы расстаться с ним за 25 миллионов.

Такое снижение стоимости произошло из-за резкого регресса в игре футболиста. В нынешнем сезоне 25-летний Азар провел 30 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.

Широков перешел в ЦСКА

Капитан сборной России Роман Широков перешел в ЦСКА.

Хавбек являлся свободным агентом и достался армейцам бесплатно. Футболист подписал с ЦСКА контракт до конца нынешнего сезона.

"Я очень счастлив вернуться домой, ведь это мой родной клуб, в котором меня воспитали! Ничуть не смущает краткосрочность контракта: если буду доказывать на поле, не сомневаюсь, что его продлят. Естественно, задача на ближайшие месяцы — помочь ПФК ЦСКА стать чемпионом России. Плюс не стоит забывать о Кубке", - сказал Широков.

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