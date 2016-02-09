Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • ЦСКА подписал Широкова и Оланаре. Чорлука отказал «Баварии». Дайджест событий дня

ЦСКА подписал Широкова и Оланаре. Чорлука отказал «Баварии». Дайджест событий дня

Следующим клубом Аршавина может стать "Вардар"

Экс-хавбек "Кубани" Андрей Аршавин может перебраться в чемпионат Македонии, сообщает "Екипа". Как сообщает источник, услуги бывшего игрока "Зенита" и лондонского "Арсенала" предложены "Вардару". Через несколько дней руководство клуба из Скопье должно озвучить свое решение по поводу дальнейшего будущего футболиста. Стоит упомянуть, что "Вардар" принадлежит бизнесмену из России Сергею Самсоненко.

В первой части текущего сезона Аршавин выступал за "Кубань", приняв участие в восьми играх. Недавно полузащитник и краснодарский клуб объявили о расторжении соглашения.

Чорлука мог оказаться в "Баварии" этой зимой

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука мог оказаться в "Баварии" в это трансферное окно, однако ответил отказом не предложение мюнхенцев. В хорвате был заинтересован наставник красно-синих Хосеп Гвардиола, который нуждается в укреплении оборонительной линии в связи с травмами некоторых защитников.

Сообщается, что причиной отказа 30-летнего футболиста стало то, что он не знает, какую роль ему будет отведена в команде новым наставником Карло Анчелотти, который возглавит "Баварию" летом.

Замену Чорлуке "Бавария" нашла в лице защитника "Спартака" Сердара Таски, который до окончания сезона пробудет в Мюнхене в аренде.

Также хорватский игрок находится в шорт-листе наставника "Ромы" Лучано Спаллетти, который желал видеть его еще в "Зените". Теперь же итальянский специалист намерен приложить усилия для его перехода в клуб из Рима.

Роналду третий раз в карьере получил награду лучшему бомбардиру Примеры

Форвард "Реала" Криштиану Роналду в очередной раз удостоился награды лучшему бомбардиру чемпионата Испании, которая стала для португальца третьей в карьере.

В прошлом сезоне испанского первенства португалец забил 48 голов в 35-ти матчах. Ранее он побеждал в номинации в сезонах-2013/14 и 2010/11.

"Это прекрасная награда, и я получаю ее уже в третий раз. Мне очень повезло в жизни, и я благодарен болельщикам и "Реалу".

Забивать голы важно, ведь это приносит победы, поэтому я стараюсь делать это в каждом матче. И мне нравится этим заниматься.

Ну, а теперь нам надо постараться завоевать и командные трофеи, в том числе выиграть еще одну Лигу чемпионов", – сказал Криштиану Роналду.

Transfermarkt: ЦСКА арендовал Оланаре

ЦСКА арендовал нападающего "Гуанчжоу Фули" Арона Оланаре. По информации источника, форвард будет выступать за москвичей до 1 июля 2016 года на правах аренды.

Напомним, что вчера 21-летний футболист досрочно объявил о своем переходе в стан армейцев, опубликовав сообщение об этом в социальной сети. Через время он удалил соответствующую запись.

К слову, красно-синие пока не подтверждают информацию о переходе форварда.

Таблица зимних трансферов РФПЛ. "Спартак" подписал Мельгарехо

Ари подписал новый контракт с "Краснодаром"

"Краснодар" продлил контракт с бразильским форвардом Ари.

Новое соглашение нападающего с краснодарским клубом истекает в конце сезона-2018/19.

"Краснодар" рад продолжению сотрудничества с Ари и рассчитывает, что форвард своими меткими ударами и результативными передачами продолжит радовать болельщиков клуба и поможет команде в достижении новых турнирных вершин", – говорится в сообщении на официальном сайте.

30-летний форвард провел 85 официальных матчей за "Краснодар", в которых забил 27 мячей и отдал 14 результативных передач.

Покеттино составит конкуренцию Моуринью в борьбе за пост наставника "МЮ"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино может возглавить "Манчестер Юнайтед".

Сообщается, что руководство манкунианцев вступило в переговоры с представителями Покеттино. "Манчестер Юнайтед" видит в наставнике "Тоттенхэма" человека, который может принести клубу трофеи и поставить хорошую игру.

Ранее сообщалось, что аналогичные переговоры руководство "МЮ" ведет с Жозе Моуринью.

Китайцы готовы платить Алвесу 12 миллионов в год

Один из китайских клубов готов платить защитнику "Барселоны" Даниэлю Алвесу 12 миллионов евро в год. Название клуба со столь щедрым владельцем не уточняется, зато известно, что игроку предлагается трехлетнее соглашение. Сообщается, что бразилец взял паузу на размышления.

У "Зенита" есть право выкупа Гайтана за 20 миллионов

У "Зенита" есть возможность приобрести полузащитника "Бенфики" Николаса Гайтана за 20 миллионов евро, о чем сообщает Football Leaks.

По данным источника, именно такая сумма была прописана в трансферном соглашении между клубами по переходу полузащитника Акселя Витселя, за которого российская сторона заплатила 40 миллионов евро. В договоре также прописано условие, согласно которому португальский клуб получит 10% с последующей продажи футболиста, если "Зенит" продаст его дороже, чем 50 миллионов евро.

Также у "Зенита" есть право покупки нападающего Нельсона Оливейры за 30 миллионов евро.

Азар может перейти в "Реал" за 25 миллионов

"Реал" ведет переговоры по трансферу бельгийского полузащитника "Челси" Эдена Азара.

В данный момент клубы ведут переговоры, которые близки к завершению. Прошлым летом лондонцы оценивали бельгийца в 100 миллионов евро, но теперь готовы расстаться с ним за 25 миллионов.

Такое снижение стоимости произошло из-за резкого регресса в игре футболиста. В нынешнем сезоне 25-летний Азар провел 30 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.

Широков перешел в ЦСКА

Капитан сборной России Роман Широков перешел в ЦСКА.

Хавбек являлся свободным агентом и достался армейцам бесплатно. Футболист подписал с ЦСКА контракт до конца нынешнего сезона.

"Я очень счастлив вернуться домой, ведь это мой родной клуб, в котором меня воспитали! Ничуть не смущает краткосрочность контракта: если буду доказывать на поле, не сомневаюсь, что его продлят. Естественно, задача на ближайшие месяцы — помочь ПФК ЦСКА стать чемпионом России. Плюс не стоит забывать о Кубке", - сказал Широков.

 

"Широкову больше нужен ЦСКА, чем самим армейцам — Широков". Максим Боков — о трансферной кампании ЦСКА

Черышев в основе "Валенсии". Кержаков не забил за "Цюрих". Как русские выступают в Европе

Россия. Премьер-лига Бавария Краснодар Реал Челси Аршавин Андрей Роналду Криштиану Чорлука Ведран Алвес Дани Азар Эден Гайтан Николас
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
CSKA №1
1455050089
C прибытием в клуб Роман!!!Оланаре тоже не лишний!!!
Ответить
barakuda777
1455080586
Автор определитесь, Алвес защитник или форвард?
Ответить
Главные новости
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
Вчера, 21:33
60
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+