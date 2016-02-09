Черышев в основе «Валенсии». Кержаков не забил за «Цюрих». Как русские выступают в Европе

Новый русский опять побеждает. Николаеш дебютировал за «Лейрию». Панюков вне игры. Блог «Русские и тут» рассказывает о том, как русские футболисты провели выходные в Европе.

Черышев вышел с первых минут

Денис Черышев своего шанса дождался. Пусть «Валенсия» все глубже закапывается во внутренних противоречиях, наш парень наконец-то получил место в основе. Сначала Денис вышел в кубковой встрече против «Барселоны», а теперь отыграл полный матч с «Бетисом», отметившись желтой карточкой. «Валенсия» уступила со счетом 1:0, и до зоны вылета всего четыре очка. Теперь российскому полузащитнику надо надеяться, что Гари Невилла с такими результатами будут терпеть до конца сезона. Если придет новый тренер, все придется начинать сначала.

Кержаков дебютировал за «Цюрих»

Раньше Кержакова в России критиковали, теперь скучают. При этом в швейцарском «Цюрихе» Александр считается чуть ли не главной звездой. После тренера Сами Хююпии разве что. Кержаковым начали восхищаться еще до того, как форвард дебютировал в официальном матче. Первая игра против «Сьона», впрочем, получилась так себе. «Отбегал 90 минут, а мяча почти не касался. Наверное, в этом есть и моя вина», - проанализировал Кержаков в интервью «Спортфакту». Его «Цюрих», уступив «Сьону» (0:1), так и остался на последнем месте таблицы. Хорошо, что впереди полсезона.

Против Кержакова мог сыграть Антон Митрюшкин, но оформление документов затянулось, и в воротах «Сьона» вышел Андрис Ванинс. 35-летний латвиец, всплывший как-то в «Москве», не самый сильный конкурент.

Нойштедтер помог «Шальке» не пропустить

Романа Нойштедтера мы заочно включили в наш список. Будущий россиянин в третий раз подряд вышел в основном составе «Шальке». Его клуб одержал победу над «Вольфсбургом» (3:0) и поднялся в зону Лиги чемпионов. Важный момент: Нойштедтер большую часть сезона играет в обороне.

В «Шальке U19» зажигает Максимилиан Проничев. В игре с «Дуйсбургом» форвард был активен, но не забил, хотя в прошлой игре с «Шпрокхефелем» Проничев сделал дубль, а в ноябре вообще унизил «Менхенгладбах», забив четыре гола. Другой молодой нападающий Алексей Гасилин все еще восстанавливается от повреждения, полученного на тренировке.

Новости из Португалии

«Бенфика Б» сыграла вничью с командой «Варзим» (1:1), но Виталий Лысцов пропускал матч из-за дисквалификации. Зато порадовала «Униао Лейрия», где выступают сразу несколько российских футболистов. «Маленькая Россия» в Португалии одержала минимальную победу над клубом «Эштаррежа». Матч, впрочем, был в рамках товарищеского турнира, а примечателен он тем, что за «Лейрию» дебютировал бывший защитник ЦСКА Анатолие Николаеш. Другой перспективный игрок обороны Томас Рукас пока набирает форму, поэтому за «Спортинг Б» еще на поле не выходил.

Хорошо и плохо

Голкипер Артем Макаров, выступающий за «Фиорентину» принял участие в матче турнира Примавер. «Фиалки» разгромили молодежную команду «Трапани» со счетом 5:1, а наш вратарь пропустил единственный гол с пенальти. Хорошие новости приходят и из Эстонии. Антон Миранчук дебютировал за «Левадию» в контрольном матче с командой «ТПС». Судя по видеоотчету, парень соскучился по игре в основном составе. Порадовал и Корян, выступающий за «Витесс». Игрок отметился голом в ворота молодежной команды «Утрехта».

А вот хавбек второй команды «Вильярреала» Антон Швец не вышел на поле в игре с «Алькояно», как и нападающий Андрей Панюков не попал в заявку «Аяччо» на матч с «Лавалем». Отметим, что Панюков уже в четвертый раз подряд оказывается на трибунах, когда его «Аяччо» проводит официальные игры. Последний раз наш игрок выходил на поле лишь в кубковом матче с «Сент-Этьеном».

Сводки с полей

На этой неделе возобновляется чемпионат Польши. «Рух», в составе которого выступает российский полузащитник Роланд Гиголаев, 12 февраля будет принимать «Заглембе». «Легия» Станислава Черчесова, занимающая второе место в польской Премьер-лиге, в воскресенье 14 февраля сыграет против «Яггелонии». Начало встречи в 20:00 по Москве.

Болгарская «Славия», возглавляемая Александром Тархановым, проводит серию контрольных матчей. В игре с клубом «Заглебье» принял участие нападающий Сердер Сердеров, ранее выступавший за «Анжи». Пока игрок ничем особенным не отметился. Сезон в Болгарии продолжится с 20 февраля.

12 февраля снова вступает в дело чемпионат Чехии, где играют сразу два наших легионера из ЦСКА. «Слован», с полузащитником Дмитрием Ефремовым, поедет в гости к «Дукле». Игра начнется в 20:00. Вячеслав Караваев имеет шансы выйти на поле на следующий день после этого, когда его «Яблонец» примет у себя команду «Высочина Йиглава». Матч стартует в 18:00 по Москве.

Завершился предсезонный турнир Кубок Атлантики, где принимали участие датский «Орхус» и чешский «Яблонец». К сожалению, защитник Джамалдин Ходжаниязов не принимал участие в играх из-за повреждения. Вячеславу Караваеву удалось внести вклад в победу «Яблонца» в группе А, но команда отказалась от финала турнира из-за запланированного прекращения сбора.

Русские и тут. «Бомбардир» открывает раздел о российских футболистах за рубежом

Фото: globallookpress.com, schalke04.de, valenciacf.com, uniaodeleiriasad.pt, fclevadia.ee, fkjablonec.cz