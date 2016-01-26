Хосе Энрике, Армеро и еще 7 левых защитников из Европы, которых «Зенит» мог взять вместо Жиркова

Элисеу, "Бенфика"
Возраст: 32 года
Стоимость: € 2,5 млн
Хосе Энрике, "Ливерпуль"
Возраст: 30 лет
Стоимость: € 3 млн
Эмилио Исагирре, "Селтик"
Возраст: 29 лет
Стоимость: € 3 млн
Пабло Армеро, "Удинезе"
Возраст: 29 лет
Стоимость: € 3,5 млн
Анри Бедимо, "Лион"
Возраст: 31 год
Стоимость: € 3 млн
Бенуа Ассу-Экотто, "Сент-Этьен"
Возраст: 31 год
Стоимость: € 2 млн
Артур Бока, "Малага"
Возраст: 32 года
Стоимость: € 2 млн
Марсио Азеведо, "Шахтер"
Возраст: 29 лет
Стоимость: € 2,5 млн
Хосе Холебас, "Уотфорд"
Возраст: 31 год
Стоимость: € 2 млн
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