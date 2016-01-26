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  • Хосе Энрике, Армеро и еще 7 левых защитников из Европы, которых «Зенит» мог взять вместо Жиркова

Хосе Энрике, Армеро и еще 7 левых защитников из Европы, которых «Зенит» мог взять вместо Жиркова

 

Элисеу, "Бенфика"

Возраст: 32 года

Стоимость: € 2,5 млн

Хосе Энрике, "Ливерпуль"

Возраст: 30 лет

Стоимость: € 3 млн

Эмилио Исагирре, "Селтик"

Возраст: 29 лет

Стоимость: € 3 млн

Пабло Армеро, "Удинезе"

Возраст: 29 лет

Стоимость: € 3,5 млн

Анри Бедимо, "Лион"

Возраст: 31 год

Стоимость: € 3 млн

Бенуа Ассу-Экотто, "Сент-Этьен"

Возраст: 31 год

Стоимость: € 2 млн

Артур Бока, "Малага"

Возраст: 32 года

Стоимость: € 2 млн

Марсио Азеведо, "Шахтер"

Возраст: 29 лет

Стоимость: € 2,5 млн

Хосе Холебас, "Уотфорд"

Возраст: 31 год

Стоимость: € 2 млн

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Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Шахтер Сент-Этьен Бенфика Уотфорд Малага Селтик Удинезе Жирков Юрий Бока Артур Ассу-Экотто Бенуа Бедимо Анри Исагирре Эмилио Армеро Пабло Элисео Давид Холебас Хосе Азеведо Марсио
Комментарии (5)
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Дмитрий Савенков
1453824345
Будем честными. Игрок, с российским паспортом, может сыграть по всему флангу. Жирков - не самый плохой вариант для Зенита
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El_Chori
1453824406
Годный стеб! :like:
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vladik12
1453825654
Игроки-то, мб, и лучше Жиркова, но в условиях лимита он их превосходит.
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Pablo Aimar
1453836857
половину сразу отцепить можно из этого списка из-за этнических нюансов трансферной политики клуба.
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