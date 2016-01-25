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  • Торрес может перейти в «Барселону». Широков - в ЦСКА. Дайджест событий дня

Торрес может перейти в «Барселону». Широков - в ЦСКА. Дайджест событий дня

 

Фернандо Торрес может стать игроком "Барселоны"

Нападающий "Милана" Фернандо Торрес, выступающий на правах аренды в "Атлетико", в летнее трансферное окно может стать игроком "Барселоны". Летом контракт испанца подойдет к концу, и в случае его непродления "каталонцы" подпишут форварда в качестве свободного агента. Кроме "Барселоны", на Торреса претендуют клубы из Японии, Китая, ОАЭ и США. В нынешнем сезоне нападающий провел за "Атлетико" в Примере 16 матчей и забил два гола.

Таблица зимних трансферов Примеры

"Бавария" не сможет рассчитывать на Боатенга минимум в течение трех месяцев

Защитник "Баварии" Джером Боатенг не сможет помочь своей команде на протяжении ближайших трех месяцев. Такой минимальный срок отвел на восстановление игрока медицинский штаб мюнхенского клуба. Напомним, что 27-летний оборонец получил повреждение приводящей мышцы во встрече 18 тура немецкой Бундеслиги с "Гамбургом" (2:1), после чего был заменен на 56 минуте.

Вальдес продолжит карьеру в бельгийском "Стандарде"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Виктор Вальдес вторую половину этого сезона проведет в бельгийском "Стандарде". Льежский клуб сумел договориться с англичанами об аренде испанского стража ворот. В ближайшее время 34-летний вратарь должен будет пройти в Бельгии медицинское обследование, после чего сможет присоединиться к своему новому клубу. 

ЦСКА включился в борьбу за Широкова

Полузащитник Роман Широков, расторгнувший контракт с московским "Спартаком", может продолжить свою карьеру в столичном ЦСКА. Как сообщает источник, армейцы всерьез заинтересованы в услугах футболиста и в ближайшее время намерены обсудить условия возможного перехода с ним и его агентом. Отмечается, что семья 34-летнего хавбека не желает покидать Москву, что может сыграть определенную роль. 

Виталий Денисов может перейти в "Лацио"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов может продолжить карьеру в итальянском "Лацио". По данным источника,  римляне в борьбе за футболиста опережают турецкий "Трабзонспор", об интересе которого сообщалось ранее. Итальянский клуб уже ведет переговоры с "Локомотивом" о переходе игрока.

"Ливерпуль" готов заплатить 20 миллионов за тер Штегена

"Ливерпуль", заинтересованный в приобретении голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, подготовил новое предложение для каталонского клуба. Теперь мерсисайдцы готовы расстаться с суммой в 20 миллионов евро ради покупки немца, что почти в два раза превышает предложенную ранее. Напомним, что сине-гранатовых не устроили 10,8 миллиона фунтов, которые красные были готовы заплатить изначально.

"Марсель" интересуется Митрюшкиным

Голкипер "Спартака" Антон Митрюшкин может  продолжить карьеру в одном из зарубежных клубов. 19-летний вратарь ради получения игровой согласен пойти на понижение в окладе. Стало известно, что интерес к Митрюшкину проявляет "Марсель", но переход во французский клуб возможен только летом, а варианты с российскими командами вратарь не рассматривает.

Онлайн зимнего трансферного окна

АПЛ. "Челси" в лондонском дерби был сильнее "Арсенала"

В матче 23-го тура АПЛ "Челси" одержал победу над "Арсеналом" – 1:0. Судьбу лондонского дерби решил точный удар Диего Косты. Отметим, что "аристократы" с 18-й минуты действовали в большинстве – удаление заработал защитник "канониров" Пер Мертезакер

"Арсенал" - "Челси" - 0:1. Неожиданный успех гостей

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Испания Барселона ЦСКА Спартак Атлетико Бавария Лацио Локомотив Челси Арсенал Вальдес Виктор Денисов Виталий Торрес Фернандо Боатенг Джером Широков Роман Митрюшкин Антон
Комментарии (1)
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alexa1995
1453697386
Можно Широкова взять на сезон другой. Очень хочется чтоб у Митрюшкина всё получилось..
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