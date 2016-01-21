Чего ждать от «Реала» и «Атлетико» до закрытия зимнего трансферного окна

"Реал"

Проблемные позиции: левый защитник, центральный нападающий

Могут покинуть клуб: Альваро Арбелоа, Денис Черышев, Хесе Родригес, Начо Фернандес

Возможное возвращение из аренды: защитники – Диего Льоренте ("Райо Вальекано"), Хесус Вальехо ("Сарагоса"), Фабиу Коэнтрау ("Монако"), полузащитники – Омар Маскарель ("Спортинг Хихон"), Марко Асенсио, Бурги (оба – "Эспаньол"), Лукас Силва ("Марсель"), Альваро Медран ("Хетафе").

Если бы в силу внешних обстоятельств или без таковых удалось законсервировать "Мадрид" Карло Анчелотти еще хотя бы на сезон, то перспективы перед "сливочными" открывались бы куда более радужные, чем сейчас. Рафаэль Бенитес, пытаясь помочь родному клубу своим специфическим видением игры, делал только хуже. Теперь улучшать игровую модель предстоит Зинедину Зидану. До лета будущие события зависят от твердости нервов Флорентино Переса.

Заезженная фраза: в "Реале" собраны лучшие игроки мира. Фраза, которая не значит, что каждая позиция у мадридцев не вызывает сомнений. Отдав в аренду "Монако" Фабиу Коэнтрау, в клубе остался лишь один номинальный левый защитник – Марсело. В отсутствие бразильца на бровке буксуют то Начо, то Арбелоа, то Данило. Ни для одного из них эта позиция не является профильной. Доходило до того, что Бенитес предлагал сыграть левого латераля Хесе. Форвард, несмотря на отсутствие игровой практики, вежливо отказался.

Пресса регулярно набрасывает ряд кандидатур, которые могут усилить левый фланг "Мадрида". "Вольфсбург" уже отказал "сливочным". "Мы на это не пойдем", - отрезал спортивный директор Клаус Аллофс, что в переводе значит: нужно больше денег. Аналогичным образом "волки" вытрясли огромную сумму за Кевина Де Брюйне. Вариант попроще – соблазнить в "Валенсии" Хосе Гайя, однако Перес подчеркнул, что не будет добиваться оформления сделки любой ценой. "Летучие мыши" предусмотрительно еще в мае увеличили отступные до 50 миллионов евро. Отчаявшись, можно вернуть в Испанию Альберто Морено, у которого пока не клеится в Англии.

Не менее остро перед "Реалом" стоит проблема центрфорварда. Два года назад руководство сыграло в лотерею, пожонглировав Гонсало Игуаином и Каримом Бензема и выбрав последнего. Соответствующая замена аргентинцу так и не нашлась, что автоматически избавило француза от конкуренции. Сейчас Бензема играет одну из ключевых ролей, подтаскивая рояль для Криштиану Роналду и Гарета Бэйла. Наступив на собственное чувство гола, он стал элементом "ВВС": полезный и неприметный. Конкурент ему необходим – затянувшаяся проблема травм может вернуть в лазарет и его, а заменить Карима просто некем. Традиционно в "Реал" отправляют Роберта Левандовского. Чуть ближе к жанру фантастики – Серхио Агуэро. Экзотичный вариант - нападающий "Марселя" Миши Батшуайи. Не стоит забывать и затянувшуюся трогательную историю Альваро Мораты. Воспитанника "Реала" все устраивает в Турине, но у "Мадрида" свербит от его результативности.

Несмотря на трансферный бан, продавать игроков "Реалу" никто не запрещает. Первым, кто подписался бы под уходом из клуба, стал Денис Черышев – главный ньюсмейкер Кубка Испании вряд ли попадет в состав и при Зидане. Выбирать Черышеву есть из чего: "Марсель", "Валенсия", "Сельта", особенно активен "Вильярреал", есть клубы в России. Важна позиция "Реала", который по-прежнему маринует игрока в запасе. Золотая скамейка приютила не только Черышева, но и Хесе Родригеса. Талантливый испанец играет на аналогичной позиции с Черышевым, некоторыми болельщиками воспринимается чуть ли не как "новый Рауль". Однако после тяжелой травмы Хесе не имеет необходимой игровой практики и не искрит, когда выходит на поле. Дело, возможно, и в психологии. Нужна уверенность, которую аккумулируют только в стартовом составе. Вариант с постоянной игровой практикой могут предложить многие клубы из топ-5 чемпионатов. Ранее с предметными предложениями обращались "Наполи", "Арсенал" и "Ливерпуль".

Точно не планирует уходить Альваро Арбелоа. Ветеран "Реала" сидит ровно и получает хорошую пенсию. Если в раздевалке или на тренировке он может поддержать мудрым советом, то практической пользы на поле от него просто нет. На позиции правого латераля у мадридского клуба есть Дани Карвахаль и Данило – держать еще и ветерана – непозволительная роскошь.

Игуаин, Левандовски, Бензема и еще 7 лучших форвардов Европы

"Атлетико"

Проблемные позиции: левый защитник, центральный нападающий

Могут покинуть клуб: Джексон Мартинес, Тьягу, Фернандо Торрес, Томас Парти, Гильерме Сикейра

Возможно возвращение из аренды: вратари – Андре Морейра ("Униау Мадейра"), Яссин Буну ("Сарагоса"), защитники – Хавьер Манкильо ("Марсель"), Эмильяно Веласкес ("Хетафе"), Силвиу ("Бенфика"), полузащитники – Алессио Черчи ("Милан"), Бернар Менса ("Хетафе"), Жозуа Гилавоги ("Вольфсбург"), нападающие – Лео Баптистау ("Вильярреал"), Борха Бастон ("Эйбар"), Рафаэль Борре ("Депортиво Кали").

"Рохибланкос" будто знали о надвигающейся беде и грамотно усилили одно из слабых мест – центр полузащиты. Если переход молодого аргентинца Матиаса Краневиттера ("Ривер Плейт") еще предстоит оценить, то опорник Аугусто Фернандес добавит полузащите вариативности и баланса. Куда деть немолодого Тьягу? 34-летний португалец залечивает голеностоп и вернется на поле через несколько месяцев. Трансферный бан – повод задержаться в "Атлетико" еще на годик, с другой стороны, нужен ли хромой Тьягу при Габи, Сауле, Краневиттере, Аугусто и Парти? Вариант "No Party" не исключен, хотя "индейцы" отказались от кейса с девятью миллионами евро за ганского хавбека от "Уотфорда".

Одна из важнейших задач для Диего Симеоне – сохранить Антуана Гризманна. Особенно боязно, что психанет Флорентино Перес, ведь француз и прежде интересовал "Реал". Президент "Атлетико" Энрике Сересо решил перестраховаться и увеличил клаусулу Гризманна с 80 до 100 миллионов евро.

За первый круг "Атлетико" пропустил лишь восемь мячей. Ян Облак адаптировался и вырос в крепкого вратаря. Стабилен уругвайский дуэт Диего Годин и Хосе Хименес. На правом фланге Хуанфрана в любой момент может заменить Хесус Гамес, зато слева все сложнее. Филипе Луис так же незаменим для "Атлетико", как и Марсело для "Реала". В Гильерме Сикейру тренерский штаб "красно-белых" не очень-то верит, что порождает все новые слухи об уходе бразильца. Трансфер Сикейры разгрузит зарплатную ведомость, но ему нужно будет искать замену. Не исключено, что клуб подпишет аргентинского ноунейма, который полгода спустя уже будет стоить десятки миллионов.

Красивой истории из приглашения Джексона Мартинеса пока не выходит. Колумбиец в 19-ти матчах забил лишь трижды. Скидка на первый сезон у форварда есть, но "Атлетико" уже начал поиск потенциальной замены. Энрике Помпео, агент Мартинеса, косвенно подтвердил, что у клуба есть предложение по его клиенту от "Челси". Сменщики колумбийца выглядят немногим лучше: Лусиано Вьетто и Анхель Корреа загораются редко, хотя это вообще игроки другого формата.

Отдельная история с Фернандо Торресом. Многие испанские издания вышли с заголовками в стиле "Сейчас или никогда", "Нужно успеть продлить Торреса". Серьезно? Даже сам Симеоне сомневается в успехе этой затеи. Через полгода повзрослевший Эль Ниньо будет свободным агентом, но тогда "Атлетико" не сможет его подписать из-за запрета. Если сделать это сейчас, то придется связываться с боссами "Милана" и просить, чтобы те продлили невыгодный договор с 31-летним нападающим, а затем самим пролонгировать аренду форварда. Или сразу выкупить права на Торреса за 3-5 миллионов евро. И Сересо, и Симеоне понимают, что эту сумму можно потратить рациональнее. На всякий случай итальянские СМИ отправляют обратно в Испанию Карлоса Бакку. Можно и вовсе обойтись без трансферов – вернуть нападающего "Эйбара" Борху Бастона, который хорошо провел первый круг.

Все, что нужно знать о трансферном бане "Реала" и "Атлетико"

Таблица зимних трансферов Примеры