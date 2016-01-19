Кирилл Комбаров сменит «Спартак» на «Динамо». Зидан недоволен Родригесом. Дайджест событий дня

Это’О может перебраться в Египет

Нападающий Самуэль Это’О может в ближайшее время перейти в египетский "Смуха". Об этом сказал президент клуба Фараг Амер.

"Это’О приехал в Египет на несколько дней, чтобы обсудить условия сделки. Мы почти договорились о контракте на полтора года. Переговоры продолжаются, но агент выдвинул некоторые условия, связанные с финансами. Подождем и посмотрим, что будет дальше", - сказал Амер в интервью Ahram Online.

В сети появились логотипы новых каналов холдинга "Матч!"

Стало известно, как будут выглядеть логотипы новых каналов холдинга "Матч!"

В ближайшее время исчезнут и переименуются несколько каналов, входящих в систему "Матч ТВ". В то же время, создается несколько новых каналов: "Матч! Игра", "Матч! Арена" и "Матч. Наш Спорт".

В названиях теперь не упоминается "НТВ-Плюс". Так, каналы "НТВ-Плюс Футбол 1", "НТВ-Плюс Футбол 2" и "НТВ-Плюс Футбол 3" будут именоваться "Матч! Футбол 1", "Матч! Футбол 2" и "Матч! Футбол 3". Канал о единоборствах "Боец ТВ" станет именоваться "Матч! Боец".

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Глушаков: "Нам нужно приостановить ЦСКА"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассуждает о предстоящем начале сезона.

"Сейчас в голове подготовка – она важнее всех цифр и раскладов. Но первая игра действительно будет переломной – нам нужно приостановить ЦСКА и забраться ещe выше.

В конце ноябре мы стали лучше двигаться, вперeд побежали. Силы были. В начале сезона ведь тоже хорошо играли – а потом чуть сдулись. Всe волнами. Где-то ближе к зиме уже хорошо комбинировали, многое получалось. Главное – работа и движение", - сказал Глушаков.

Стоит отметить, что первый матч в этом году "Спартак" сыграет против ЦСКА в 19-м туре чемпионата России. Ориентировочно матч состоится 6 марта.

Кирилл Комбаров близок к переходу в "Динамо"

Агент полузащитника "Спартака" Кирилла Комбарова Павел Андреев заявил, что его клиент может перейти в "Динамо".

"Скорее всего, Комбаров перейдет в "Динамо", но пока это не точно. Мы ведем с клубом переговоры", — сказал Андреев.

Стоит отметить, что 28-летний Комбаров уже выступал за "Динамо" с 2006 по 2010 годы. Контракт хавбека со "Спартаком" истекает этим летом и клуб не намерен его продлевать. В этом сезоне Комбаров провел 12 матчей за "Спартак".

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"Зенит" не может договориться с Кокориным

"Зенит" продолжает переговоры с нападающим "Динамо" Александром Кокориным.

В данный момент стороны не могут договориться по финансовым вопросам. "Зенит" предлагает Кокорину зарплату в размере 3 миллионов евро, но форварда не устраивает такая сумма.

В данный момент 24-летний Кокорин получает в "Динамо" порядка 5,5 миллионов евро в год, но его контракт с клубом истекает летом. "Динамо", в свою очередь, хочет сохранить игрока, но предлагает ему только 2,5 миллиона. Такую же сумму, по некоторым данным, форварду готов платить и "Спартак".

"Челси" намерен подписать Пато до конца недели

Нападающий бразильского "Кориантианса" Алешандре Пато близок к переходу в лондонский "Челси".

В данный момент клубы ведут переговоры, которые близки к завершению. "Челси" заплатит за Пато 11 миллионов фунтов и трансфер может состояться до конца этой недели.

В 2015 году 26-летний Пато выступал на правах аренды за "Сан-Паулу" и забил 26 голов в 56 матчах.

Мутко: "Определились со вторым соперником для сборной России в товарищеском матче"

Министр спорта и президент РФС Виталий Мутко заявил, что стал известен второй соперник сборной России по товарищеским матчам в рамках подготовки к Евро-2016.

"Мы определились, с кем пройдет второй товарищеский матч. Об этом скажем позднее", — сказал Мутко.

Напомним, что первый товарищеский матч сборная России сыграет со сборной Франции 29 марта. Матч пройдет на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени.

Виллаш-Боаш: "Новые правила о легионерах – мое самое большое разочарование в России"

Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш выделил основные негативные и положительные стороны своей работы в России. Напомним, по окончании нынешнего сезона португалец покинет "Зенит".

"Для меня самым главным разочарованием стали новые правила о легионерах. Я не думал, что правила могут поменять за несколько недель до начала чемпионата. Это нельзя принять, и такое не должно происходить. К сожалению, с нами это случилось и, можно сказать, это застало "Зенит" врасплох. Тем более, шесть месяцев до этого обсуждалось, что в чемпионате вообще не будет лимита на иностранных игроков. Для "Зенита" новые правила стали большим сюрпризом. Мы – команда, где играет больше всего иностранных игроков. Мы не смогли вернуться на трансферный рынок быстро, потому как изначально у нас были другие цели, совершенно противоположные новым правилам. Мы готовились к трансферному окну за год, и вдруг все меняется! Для меня это стало самым большим негативным моментом", – сказал Виллаш-Боаш.

В остальном, по словам наставника, он доволен российской частью своей карьеры.

"Все остальное мне понравилось и с профессиональной, и социальной стороны. В клубе ко мне все относились просто замечательно. Игроки, которые сейчас находятся в команде, действительно очень высокого уровня. У нас сильный командный дух. Ко мне относятся в клубе хорошо. В "Зените" прекрасная инфраструктура и условия для тренировок. Руководство клуба поддерживает нас. Поэтому хочется отдать что-то взамен. Вот почему мы так серьезно настроены на европейскую кампанию".

"Динамо" и "Зенит" не могут договориться по Жиркову

Между "Динамо" и "Зенитом" возникли разногласия по поводу размера компенсации за полузащитника москвичей Юрия Жиркова.

Сообщается, что "Зенит" предлагает "Динамо" 300 тысяч евро за трансфер Жиркова в январе, а московский клуб желает получить за своего игрока не менее 600 тысяч.

Сам Жирков, чей личный контракт с "Зенитом" уже согласован, ожидает исхода переговоров. Если клубы не достигнут соглашения, то трансфер будет отложен до лета.

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Зидан недоволен Родригесом

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан недоволен отношением полузащиника Хамеса Родригеса к делу.

Сообщается, что во время матча 20-го тура Примеры против "Спортинга" (5:1) между наставником и футболистом произошел неприятный инцидент. Из-за полученной Гаретом Бэйлом травмы Зидан отправил разминаться Родригеса и Хесе, однако колумбиец отреагировал на просьбу тренера неохотно. В результате вместо Бэйла вышел Хесе.

По информации источника, в ближайшие недели Родригес не будет появляться в стартовом составе, а Иско получит больше игрового времени.

Рауль: "Моуринью не отпускал, но я выбрал "Шальке-04"

Экс-нападающий "Реала" Рауль признался, что наставник "сливочных" Жозе Моуринью не хотел отпускать его в Германию.

"Мы провели несколько бесед с Моуринью. Это были позитивные беседы, но к тому моменту я уже принял решение о переходе в "Шальке", - сказал Рауль.

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