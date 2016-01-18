Сыграть в «ящик». Какие шоу пора адаптировать для «Матч ТВ»

Указом сверху принято решение поднимать отечественное спортивное телевидение. Пока «Матч ТВ» борется с призраками прошлого и сравнивает рейтинги с «Россией-2», «Бомбардир» предлагает использовать для спортивного канала несколько уже популярных шоу.

Указом сверху принято решение поднимать отечественное спортивное телевидение. Пока «Матч ТВ» борется с призраками прошлого и сравнивает рейтинги с «Россией-2», «Бомбардир» предлагает использовать для спортивного канала несколько уже популярных шоу.

"Последний герой"

Ведущий: Виктор Гусев

Участники: футболисты РФПЛ и ФНЛ, отдыхающие на островах

16+

Шоу будет довольно просто организовать. Российские футболисты и так частенько на островах, а ФНЛ никак не найдет удачное место для одноименного кубка. Пока остановились на варианте с Кипром. Виктор Гусев прекрасно знаком с проектом и ему не привыкать комментировать безобразия, которые творят отечественные игроки.

Конкурсы по поеданию тропических тараканов вызовут больший интерес, чем инстаграмы с однообразными фотками. Вместо лайков в соцсетях – еженедельное голосование при помощи камешков в характерных цветах "Торпедо". На прошлой неделе потушили факел очередного многообещающего юниора «Спартака».

Футболисты "Кубани" получили спички, топор и сменное белье с опозданием на пять месяцев. Роман Павлюченко не выдержал и покинул проект на самодельном плоту.

"Давай поженимся"

Ведущие: Нобель Арустамян, Дмитрий Губерниев, Евгений Ловчев

Участники: сильные и независимые игроки

18+

Новое слово в трансферных переговорах, программа, в которой отчаявшиеся игроки будут искать себе новые клубы. В студию они приезжают с лучшими друзьями – агентами. Ведущие – главный инсайдер русского футбола Нобель Арустамян, вездесущий Дмитрий Губерниев и увлекшийся астрологией Евгений Ловчев.

В последнем выпуске Денис Черышев выбирал между двумя испанскими клубами, одним английским и "Спартаком". Евгений Серафимович долго расспрашивал "Спартак" про опыт неудачных отношений, Нобель подтвердил десяток переходов и одну отставку, Губерниев вспомнил масс-старт в Рупольдинге. "Севилья" в качестве сюрприза притащила четыре Кубка УЕФА.

Черышев не зашел ни в чью раздевалку.

"Точь-в-точь"

Ведущий: Александр Епуряну

Участники: футболисты из РФПЛ, зарабатывающие на уровне европейских звезд

14+

Российские игроки пародируют профессионалов под руководством тренеров-волшебников. Единственный русский футболист, появившийся в последнем сезоне передачи – Артем Дзюба. Пародию якобы делал сам Дзюба, но это не точно.

Ведущий шоу – Александр Епуряну, в жюри Михаил Боярский и Александр Бубнов, который говорит за всех.

"Что? Где? Когда?"

Ведущий: Рамзан Кадыров – из VIP-ложи

16+

В финале зимней серии игр пятерка защитников "Спартака" и капитан Роман Широков обыграли телезрителей со счётом 1:0. Бриллиантовую сову и полное собрание сочинений Игоря Рабинера получил сам Широков за ответ на вопрос о повести Лескова "Леди Макбет Мценского уезда".

Вопрос «Что в черном ящике?» отменили из-за жалобы Яя Туре. Вместо этого игрался вопрос из «13 сектора», который задавал Константин Б. из Хабаровска под ником «Kostya71».

"Сто вопросов к взрослому"

Ведущий: Алексей Миранчук

14+

Хит минувшего года - выпуск с участием Фабио Капелло. Дети бывают такими жестокими...

"Квартирный вопрос"

Ведущий: Виталий Мутко

16+

Три человека со шпателями за счет средств федерального канала снесли стадион имени Кирова и за три дня построили новую арену из гипсокартона.

Ведущий Виталий Мутко привел на стадион комиссию УЕФА – чиновники радовались, как дети, увидев выдвижное поле, зеркальные трибуны и дизайнерские сетки на воротах. Напоследок Виталий Леонтьевич подарил членам комиссии пылесос новейшего поколения и, растянувшись в улыбке, произнес: «Дас ист Томас!».

"Кто хочет стать миллионером?"

Ведущий: Александр Шмурнов

Участники: футболисты, которым клубы не платят зарплату три-пять месяцев

16+

Александр Шмурнов отбирает игроков проверочным заданием: «Как произносится игрок Romain Philippoteaux?» . Став участником программы, Александр Кокорин запутался в вопросе "В какой клуб полезнее перейти нападающему Кокорину?". Игрок неверно понял слово "полезнее" и выбрал вариант – "Зенит", несмотря на мнение зала, проголосовавшего за "Арсенал".

Не помогла и подсказка «звонок другу», поскольку ведущий, цитируя Харпера Ли, настоял на том, что по данному вопросу нужно звонить Андрею Аршавину, а телефон игрока «Кубани» оказался отключен за неуплату.

Фото: Бомбардир.ру

Битва за формат или почему «Матч ТВ» так и не стали смотреть