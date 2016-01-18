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    Андре Андре Все блоги -

    Сыграть в «ящик». Какие шоу пора адаптировать для «Матч ТВ»

    18 января 2016
    Указом сверху принято решение поднимать отечественное спортивное телевидение. Пока «Матч ТВ» борется с призраками прошлого и сравнивает рейтинги с «Россией-2», «Бомбардир» предлагает использовать для спортивного канала несколько уже популярных шоу.

    Указом сверху принято решение поднимать отечественное спортивное телевидение. Пока «Матч ТВ» борется с призраками прошлого и сравнивает рейтинги с «Россией-2», «Бомбардир» предлагает использовать для спортивного канала несколько уже популярных шоу.

    "Последний герой"

    Ведущий: Виктор Гусев

    Участники: футболисты РФПЛ и ФНЛ, отдыхающие на островах

    16+

    Шоу будет довольно просто организовать. Российские футболисты и так частенько на островах, а ФНЛ никак не найдет удачное место для одноименного кубка. Пока остановились на варианте с Кипром. Виктор Гусев прекрасно знаком с проектом и ему не привыкать комментировать безобразия, которые творят отечественные игроки.
    Конкурсы по поеданию тропических тараканов вызовут больший интерес, чем инстаграмы с однообразными фотками. Вместо лайков в соцсетях – еженедельное голосование при помощи камешков в характерных цветах "Торпедо". На прошлой неделе потушили факел очередного многообещающего юниора «Спартака».
    Футболисты "Кубани" получили спички, топор и сменное белье с опозданием на пять месяцев. Роман Павлюченко не выдержал и покинул проект на самодельном плоту.

    "Давай поженимся"

    Ведущие: Нобель Арустамян, Дмитрий Губерниев, Евгений Ловчев

    Участники: сильные и независимые игроки

    18+

    Новое слово в трансферных переговорах, программа, в которой отчаявшиеся игроки будут искать себе новые клубы. В студию они приезжают с лучшими друзьями – агентами. Ведущие – главный инсайдер русского футбола Нобель Арустамян, вездесущий Дмитрий Губерниев и увлекшийся астрологией Евгений Ловчев.
    В последнем выпуске Денис Черышев выбирал между двумя испанскими клубами, одним английским и "Спартаком". Евгений Серафимович долго расспрашивал "Спартак" про опыт неудачных отношений, Нобель подтвердил десяток переходов и одну отставку, Губерниев вспомнил масс-старт в Рупольдинге. "Севилья" в качестве сюрприза притащила четыре Кубка УЕФА.
    Черышев не зашел ни в чью раздевалку.

    "Точь-в-точь"

    Ведущий: Александр Епуряну

    Участники: футболисты из РФПЛ, зарабатывающие на уровне европейских звезд

    14+

    Российские игроки пародируют профессионалов под руководством тренеров-волшебников. Единственный русский футболист, появившийся в последнем сезоне передачи – Артем Дзюба. Пародию якобы делал сам Дзюба, но это не точно.
    Ведущий шоу – Александр Епуряну, в жюри Михаил Боярский и Александр Бубнов, который говорит за всех.

    "Что? Где? Когда?"

    Ведущий: Рамзан Кадыров – из VIP-ложи

    16+

    В финале зимней серии игр пятерка защитников "Спартака" и капитан Роман Широков обыграли телезрителей со счётом 1:0. Бриллиантовую сову и полное собрание сочинений Игоря Рабинера получил сам Широков за ответ на вопрос о повести Лескова "Леди Макбет Мценского уезда".
    Вопрос «Что в черном ящике?» отменили из-за жалобы Яя Туре. Вместо этого игрался вопрос из «13 сектора», который задавал Константин Б. из Хабаровска под ником «Kostya71».

    "Сто вопросов к взрослому"

    Ведущий: Алексей Миранчук

    14+

    Хит минувшего года - выпуск с участием Фабио Капелло. Дети бывают такими жестокими...

    "Квартирный вопрос"

    Ведущий: Виталий Мутко

    16+

    Три человека со шпателями за счет средств федерального канала снесли стадион имени Кирова и за три дня построили новую арену из гипсокартона.
    Ведущий Виталий Мутко привел на стадион комиссию УЕФА – чиновники радовались, как дети, увидев выдвижное поле, зеркальные трибуны и дизайнерские сетки на воротах. Напоследок Виталий Леонтьевич подарил членам комиссии пылесос новейшего поколения и, растянувшись в улыбке, произнес: «Дас ист Томас!».

    "Кто хочет стать миллионером?"

    Ведущий: Александр Шмурнов

    Участники: футболисты, которым клубы не платят зарплату три-пять месяцев

    16+

    Александр Шмурнов отбирает игроков проверочным заданием: «Как произносится игрок Romain Philippoteaux?» . Став участником программы, Александр Кокорин запутался в вопросе "В какой клуб полезнее перейти нападающему Кокорину?". Игрок неверно понял слово "полезнее" и выбрал вариант – "Зенит", несмотря на мнение зала, проголосовавшего за "Арсенал".
    Не помогла и подсказка «звонок другу», поскольку ведущий, цитируя Харпера Ли, настоял на том, что по данному вопросу нужно звонить Андрею Аршавину, а телефон игрока «Кубани» оказался отключен за неуплату.

    Фото: Бомбардир.ру

    Битва за формат или почему «Матч ТВ» так и не стали смотреть

    Рейтинг: 4 Голосов: 9
    Комментарии6
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      Рейтинг: +34

      15426378s 20 января 2016, 16:20

      а вот и дурдом 2 на бомбардире.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 января 2016, 17:43

      Занятно! Антон Борисов - колумнист со Спротса.Ру?

      0
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 19 января 2016, 01:40

      когда я вижу рожу чердака, охота в неё харкнуть

      2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 18 января 2016, 22:42

      Уберите Черданцева с телевидения! Надоело его тупость слушать. Стогниеко ведет какую-то хрень на канале, дайте ему вести передачи о футболе т пусть все матчи комментирует!

      2
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      Рейтинг: +6

      халк-7 18 января 2016, 19:36

      http://www.youtube.com/watch?v
      =ikrISJpWTDk

      0
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      Рейтинг: +6

      халк-7 18 января 2016, 19:36

      На ютубе есть видео на котором авторы самых популярный каналов по FIFA, решили сделать версию Что? Где? Когда?
      http://www.youtube.com/watch?
      v=ikrISJpWTDk

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