Сыграть в «ящик». Какие шоу пора адаптировать для «Матч ТВ»

а вот и дурдом 2 на бомбардире.
Указом сверху принято решение поднимать отечественное спортивное телевидение. Пока «Матч ТВ» борется с призраками прошлого и сравнивает рейтинги с «Россией-2», «Бомбардир» предлагает использовать для спортивного канала несколько уже популярных шоу.
"Последний герой"
Ведущий: Виктор Гусев
Участники: футболисты РФПЛ и ФНЛ, отдыхающие на островах
16+
Шоу будет довольно просто организовать. Российские футболисты и так частенько на островах, а ФНЛ никак не найдет удачное место для одноименного кубка. Пока остановились на варианте с Кипром. Виктор Гусев прекрасно знаком с проектом и ему не привыкать комментировать безобразия, которые творят отечественные игроки.
Конкурсы по поеданию тропических тараканов вызовут больший интерес, чем инстаграмы с однообразными фотками. Вместо лайков в соцсетях – еженедельное голосование при помощи камешков в характерных цветах "Торпедо". На прошлой неделе потушили факел очередного многообещающего юниора «Спартака».
Футболисты "Кубани" получили спички, топор и сменное белье с опозданием на пять месяцев. Роман Павлюченко не выдержал и покинул проект на самодельном плоту.
"Давай поженимся"
Ведущие: Нобель Арустамян, Дмитрий Губерниев, Евгений Ловчев
Участники: сильные и независимые игроки
18+
Новое слово в трансферных переговорах, программа, в которой отчаявшиеся игроки будут искать себе новые клубы. В студию они приезжают с лучшими друзьями – агентами. Ведущие – главный инсайдер русского футбола Нобель Арустамян, вездесущий Дмитрий Губерниев и увлекшийся астрологией Евгений Ловчев.
В последнем выпуске Денис Черышев выбирал между двумя испанскими клубами, одним английским и "Спартаком". Евгений Серафимович долго расспрашивал "Спартак" про опыт неудачных отношений, Нобель подтвердил десяток переходов и одну отставку, Губерниев вспомнил масс-старт в Рупольдинге. "Севилья" в качестве сюрприза притащила четыре Кубка УЕФА.
Черышев не зашел ни в чью раздевалку.
"Точь-в-точь"
Ведущий: Александр Епуряну
Участники: футболисты из РФПЛ, зарабатывающие на уровне европейских звезд
14+
Российские игроки пародируют профессионалов под руководством тренеров-волшебников. Единственный русский футболист, появившийся в последнем сезоне передачи – Артем Дзюба. Пародию якобы делал сам Дзюба, но это не точно.
Ведущий шоу – Александр Епуряну, в жюри Михаил Боярский и Александр Бубнов, который говорит за всех.
"Что? Где? Когда?"
Ведущий: Рамзан Кадыров – из VIP-ложи
16+
В финале зимней серии игр пятерка защитников "Спартака" и капитан Роман Широков обыграли телезрителей со счётом 1:0. Бриллиантовую сову и полное собрание сочинений Игоря Рабинера получил сам Широков за ответ на вопрос о повести Лескова "Леди Макбет Мценского уезда".
Вопрос «Что в черном ящике?» отменили из-за жалобы Яя Туре. Вместо этого игрался вопрос из «13 сектора», который задавал Константин Б. из Хабаровска под ником «Kostya71».
"Сто вопросов к взрослому"
Ведущий: Алексей Миранчук
14+
Хит минувшего года - выпуск с участием Фабио Капелло. Дети бывают такими жестокими...
"Квартирный вопрос"
Ведущий: Виталий Мутко
16+
Три человека со шпателями за счет средств федерального канала снесли стадион имени Кирова и за три дня построили новую арену из гипсокартона.
Ведущий Виталий Мутко привел на стадион комиссию УЕФА – чиновники радовались, как дети, увидев выдвижное поле, зеркальные трибуны и дизайнерские сетки на воротах. Напоследок Виталий Леонтьевич подарил членам комиссии пылесос новейшего поколения и, растянувшись в улыбке, произнес: «Дас ист Томас!».
"Кто хочет стать миллионером?"
Ведущий: Александр Шмурнов
Участники: футболисты, которым клубы не платят зарплату три-пять месяцев
16+
Александр Шмурнов отбирает игроков проверочным заданием: «Как произносится игрок Romain Philippoteaux?» . Став участником программы, Александр Кокорин запутался в вопросе "В какой клуб полезнее перейти нападающему Кокорину?". Игрок неверно понял слово "полезнее" и выбрал вариант – "Зенит", несмотря на мнение зала, проголосовавшего за "Арсенал".
Не помогла и подсказка «звонок другу», поскольку ведущий, цитируя Харпера Ли, настоял на том, что по данному вопросу нужно звонить Андрею Аршавину, а телефон игрока «Кубани» оказался отключен за неуплату.
Фото: Бомбардир.ру
Битва за формат или почему «Матч ТВ» так и не стали смотреть