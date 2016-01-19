«Красная цена Мельгарехо – 3-5 миллионов». Агент Алексей Сафонов – о трансфере «Спартака»

Известный агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» прокомментировал трансферную политику «Спартака», а также назвал адекватную цену за полузащитника «Кубани» Лоренсо Мельгарехо.

Известный агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» прокомментировал трансферную политику «Спартака», а также назвал адекватную цену за полузащитника «Кубани» Лоренсо Мельгарехо.

– «Спартак» постепенно расчищает свои ряды. Уже покинул столицу Юра Мовсисян, в шаге от такого же поступка находятся Кирилл Комбаров и Арас Озбилиз. Кто еще может покинуть коллектив Дмитрия Аленичева?

– Также говорили, что Тино Коста, который числится на балансе, уйдет из клуба окончательно, возвращать его не хотят. Думаю, что распродаж не будет, только если «Спартак» не получит какое-то слишком заманчивое предложение. Тогда могут кого-то отпустить.

– Почему клуб решил от них избавиться?

– Вопросы больше не ко мне, а к тренеру. Мне кажется, что ребята на их позициях себя просто лучше проявляют. Не думаю, что будут от кого-то отказываться без согласования с Аленичевым. У каждого футболиста есть перспективы, посмотрите на «Реал», к примеру. Пришел Зидан и встряхнул коллектив, что-то им раньше мешало показывать хороший результат, а теперь по пять мячей забивают. Не скажу, что Комбаров и Озбилиз стали хуже играть, просто не входят в планы тренерского штаба. Кириллу же идеально сейчас оказаться у Кобелева, в «Динамо» он бы смог себя проявить в полной мере.

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– Вариант с уходом Граната теперь не рассматривается даже, так? Раньше ходили слухи, что его могут выставить на трансфер.

– Пусть разговоры об этом сейчас и затихли, но клубы же могут между собой вести переговоры, стараясь не афишировать. Вполне возможен такой вариант, что Владимир сменит все же клубную прописку.

– Красно-белые ослабили линию атаки. Пресса активно сватает в Москву Мельгарехо и Реми. Кто из этих ребят нужнее «Спартаку»?

– Мельгарехо очень неплохо играл в «Кубани», мне он там нравился. А как он впишется в ряды красно-белых – это все надо спрашивать у Дмитрия Аленичева. Только специалист видит то, как конкретный футболист будет взаимодействовать с партнерами на поле. В любом случае сейчас ушел Мовсисян, надо на его место покупать форварда, а то и двух.

– Насколько Реми может пригодиться команде в весенней стадии, ведь ему еще предстоит адаптироваться в нашем чемпионате?

– Сложно сказать. Мне кажется, что уровень «Челси» просто несопоставим со «Спартаком», поэтому футболист, который выпал из обоймы «аристократов», может серьезно усилить москвичей. Но понятное дело, что ему придется пройти серьезную адаптацию, от которой и будет зависеть его игра. Промес смог быстро влиться в коллектив, а тот же Мовсисян сначала блеснул, а потом «затух», не до конца себя раскрыв в «Спартаке».

– «Кубань» требует за переход Мельгарехо 10 миллионов евро. Адекватная ли это цифра?

– Эта цифра для любого чемпионата будет завышенной. Конечно, можно было бы и 20 миллионов за него попросить. Мое мнение, что 3-5 миллионов – это реальная сумма за данного полузащитника.

– Кроме линии атаки, какие позиции требуют усиления?

- Вероятно, клубу будет нужен один креативный полузащитник, если история с Романом Широковым закончится не слишком удачно. В «Спартаке» игроков похожего плана сейчас нет.

– Сами верите, что данная ситуация разрешится мирно, без трансфера?

– Все может быть. Роман – игрок хорошего уровня. Что там случилось – это знают только те, кто находится внутри коллектива. Проще спросить самого Широкова и его агента про то, что же там на самом деле случилось. Отмечу, что в сборной хавбек показывал футбол достаточно высокого уровня. Понятно, что, если игроки сборной России в преддверии чемпионата Европы не будут получать игровой практики – это будет настораживать.

– Станет ли сейчас Аленичев больше внимания уделять молодежи? Тем более, что есть большие проблемы в передней линии.

– Сейчас уже не та ситуация у главного тренера, чтобы пробовать молодых. С него сейчас требуют результат, поэтому до лета особых экспериментов с составом не будет. Да, кому-то, как Зуеву, предоставят шанс. На сборы с основой поехали Тимофеев, Мелкадзе и еще ряд ребят. Если бы не поставлена была цель подняться как можно выше, то тогда и экспериментировать можно было бы. А тут карьера Аленичева в «Спартаке» стоит на кону.

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Фото: rfpl.org, globallookpress.com