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10 матчей прошедшего года, которые разбудят вас после праздников

«Челси» – «ПСЖ» – 2:2

Когда: 11 марта

Голы: Кэйхилл, Азар – Давид Луиз, Тьягу Силва

Чем разбудит: иронией судьбы

Самый остросюжетный матч плей-офф Лиги чемпионов 2014/15 состоялся на той стадии, когда, кажется, должны отсеиваться последние случайные пассажиры. Однако судьба не просто свела в 1/8 финала лучшие на тот момент команды Англии и Франции, но и устроила водоворот событий в ответной игре на «Стэмфорд бридж».

До 81-й минуты единственным важным событием в матче было удаление Ибрагимовича, после которого выход «Челси» в четвертьфинал казался делом времени, тем более что «синих» устраивала нулевая ничья. А когда Гэри Кэйхилл открыл счет, шансы ПСЖ стали еще более абстрактными. Тем не менее, за пять минут до окончания матча бывший игрок «Челси» Давид Луиз сумел перевести игру в овертайм. Дополнительное время также началось с гола «Челси», но теперь любой ответ ПСЖ выводил в плей-офф гостей. И еще один лидер обороны сборной Бразилии Тьягу Силва забил этот выездной гол на 113-й минуте.

Это шокирующее, парализующее поражение и подготовило крах амбиций «Челси» под руководством Моуриньо. Команда еще сумела без проблем победить в чемпионате Англии, но проект, развивавшийся вверх, был загублен, прежде всего, в моральном плане, что и проявилось в осеннем кризисе.

«Бавария» – «Порту» – 6:1

Когда: 21 апреля

Голы: Т. Алькантара, Боатенг, Левандовски (2), Мюллер, Хаби Алонсо – Дж. Мартинес

Чем разбудит: перепадом давления

После неожиданно солидной, более чем в один мяч, победы португальцев в первом матче, Европа была готова к злорадному прощанию с одной из тех команд, выступления которой плохо сказывались на общей интриге Лиги чемпионов. Но «Бавария» заставила приуныть всех любителей равной борьбы.

В ответной встрече в Мюнхене хозяева устроили 40-минутную карусель с такими скоростями, как будто имели на несколько игроков больше, поместив в ворота «Порту» пять мячей и устроив одну из красивейших голевых комбинаций года (первый гол Левандовски). Обмен ударами в концовке матча не имел уже никакого футбольного или общефилософского значения.

«Зенит» – «Севилья» – 2:2

Когда: 23 апреля

Голы: Рондон, Халк – Бакка, Гамейро

Чем разбудит: драмой и голом Халка

Питерский клуб, глуповато упустивший победу и даже ничью в первой игре в Испании, крайне неудачно начал и ответную встречу: Нету привез глупейший пенальти, и Бакка его реализовал.

Но удивительность этого двухматчевого противостояния заключалась в том, что успеха на разных отрезках матчей обязательно добивалась атакующая команда. И «Зенит», еще не смирившийся со всеми неудачами, помчался вперед и колотил гостей до 85-й минуты, забив два мяча (включая феерический и мастерский этюд Халка) и не реализовав сотню моментов. Но укусить локоть все-таки не удалось: вышедший на замену Гамейро показал Рондону, что такое «реализация».

«Наполи» – «Лацио» – 2:4

Когда: 31 мая

Голы: Игуаин (2) – Пароло, Кандрева, Онази, Клозе

Чем разбудит: азартным боем с высокими ставками

Чемпионы стран «большой пятерки» в сезоне 2014/15 определились довольно рано, и последние туры крупнейших чемпионатов оказались сравнительно скучными, но матч между двумя претендентами на последнюю путевку в Лигу чемпионов от Италии стоил нескольких хороших игр.

Атакующие, необузданные неаполитанцы, давно мечтающие о более высоких задачах в еврокубках, должны были преодолеть сопротивление римской команды (скорее симпатичной, чем сильной, по сравнению с «Наполи»), слишком давно для себя не игравшей в Лиге чемпионов. На своем поле «Наполи» устраивала только победа, но уже в первом тайме «Лацио» забил два мяча и заставил хозяев продемонстрировать совсем уж героический характер.

И неаполитанцы почти вытащили этот матч, отыграв оба гола и заработав удаление для Пароло. Несмотря на быстрое уравнивание составов (удаление Гуляма), «Наполи» все равно имел великолепный шанс на Лигу чемпионов, но в эпизоде, решавшем судьбу обеих команд во всем сезоне, Игуаин не реализовал пенальти, после чего у «Лацио» открылось второе дыхание, и в воротах неаполитанцев побывали еще два мяча.

Чили – Мексика – 3:3

Когда: 16 июня

Голы: Видаль (2), Варгас – Вуосо (2), Хименес

Чем разбудит: латинской искрометностью

В отсутствии чемпионатов мира и Европы или хотя бы Кубка конфедераций главным международным турниром 2015-го года стал Кубок Америки. Очередные проблемы незамысловатой Бразилии, серой Аргентины и Уругвая, лишившегося своего лидера, способствовали тому, что домашний турнир выиграла сборная Чили. И, глядя на чилийский состав, многие удивлялись: как подобный успех мог быть первым в истории этой страны?

Чилийцы, кроме всего прочего, показали себя и самой яркой командой Кубка Америки, а наиболее искрометным и результативным оказался матч группового этапа против Мексики, закончившийся вничью при отмененном чистом голе чилийцев в концовке.

Испания U-19 – Россия U-19 – 1:3

Когда: 10 июля

Голы: Майораль – Баринов, Гасилин, Шейдаев

Чем разбудит: поводом для гордости

Выход юношеской сборной России из «группы смерти» на чемпионате Европы для 19-летних стал едва ли не главным успехом российского футбола в 2015 году – во всяком случае, не менее важным и более неожиданным, чем осенние победы Слуцкого и «Зенита».

А начиналось все ужасно – с угрюмейшего поражения от Голландии и быстрого пропущенного гола от испанцев. Что произошло за оставшееся время матча (по факту – три безответных мяча и победа в меньшинстве) в широком смысле – загадка. Когда Гасилин вчистую обыгрывает испанского защитника, даже запнувшись об мяч... Нет, это не та Испания, которая, к сожалению, чуть позже возьмет у нас реванш в финале. А перед этим мы еще успеем повозить Германию, игроки которой имеют опыт выступления в Лиге чемпионов, и разгромить Грецию, играющую у себя дома.

«Спарта» – ЦСКА – 2:3

Когда: 5 августа

Голы: Крейчи, Фатаи – Муса (2), Дзагоев

Чем разбудит: проявлением воли

Когда лучшая команда России, не знающая поражений в национальном чемпионате и специально готовящаяся к Лиге чемпионов, пропускает четыре чудовищных (в смысле игры в обороне) мяча от не самого сильного соперника – вряд ли можно всерьез надеяться на ее психологическую устойчивость, без которой не бывает камбэков.

Тем не менее, ЦСКА невероятным образом сумел перевернуть ход гостевой встречи в Праге, не имея ни скамейки, ни даже Сейду Думбия, а Леонид Слуцкий буквально через несколько дней возглавил-таки сборную России. Правда, приключения ЦСКА в Лиге чемпионов только начинались: армейцы устроили не менее крутой триллер в игре со «Спортингом», а затем привычно провалились на групповом этапе, о чем уже так много было сказано.

«Мордовия» – ЦСКА – 4:6

Когда: 20 сентября

Голы: Луценко (2), Рыков, Мухаметшин – Панченко, Тошич, Думбия (2), Муса (2)

Чем разбудит: ощущением абсурда

Абсолютно рядовая игра лидера с аутсайдером вышла из-под контроля на первых же минутах, когда курьезный гол Луценко заставил «Мордовию» поверить в себя, удаление Фернандеса укрепило эту веру, а удар Рыкова окончательно воплотил ее в реальный результат. Казалось бы, в матче против гранда не может быть ничего более надежного, чем преимущество в три мяча и одного игрока (а затем, уже после переворота в игре, «Мордовия» еще раз выходила вперед), тем более если гранд подустал и ему было скучно лететь на искусственное поле в Саранск...

Но второй тайм, вместивший шесть мячей ЦСКА, в том числе первый гол Кирилла Панченко за год с лишним, стал одним из самых фантасмагоричных зрелищ первого круга чемпионата России – настолько странным, что некоторые эксперты полунамекали на договорной характер матча (как будто кому-то придет в голову договариваться на счет 4:6).

«Кубань» – «Локомотив» – 6:2

Когда: 1 ноября

Голы: Игнатьев, Мельгарехо (2), Армаш, Ткачев, Шишкин (автогол) – Ниасс, Коломейцев

Чем разбудит: движением в разные стороны

Сюжет, полный острых углов и лобовых столкновений: блестяще начавший сезон «Локомотив», входя в черную полосу поздней осени, был избит «Кубанью», провалившей старт и постепенно набиравшей обороты. Кроме того, голами отметились потенциальные игроки сборной России, в свое время не закрепившиеся в «Локо»: Игнатьев открыл счет, а Ткачев вовсе забил прямым ударом с углового.

При этом «Локомотив» не выглядел раздавленным ни в первом, ни во втором тайме, выдав очень неплохой отрезок в середине второй половины встречи.

Кажется, «Матч-ТВ» выбрал не ту игру для первого дня своего вещания.

«Реал Мадрид» – «Райо Вальекано» – 10:2

Когда: 20 декабря

Голы: Данило, Бэйл (4), Роналду (2), Бензема (3) – Амайя, Х. Санчес

Чем разбудит: слепой яростью

Весь год «Реал» болел частой для себя болезнью – неумением реализовывать свой галактически мощный потенциал в нужные моменты. Поэтому вряд ли «сливочные» могут гордиться своими непропорционально крупными победами – скорее всего, они с радостью обменяли бы разгромы середняков на лишние голы в важнейших матчах.

Однако, видимо, психология этого процесса неконтролируема, и перед самым Новым годом «Реал» выплеснул накопившуюся мощь на «Райо Вальекано» – шутка ли, даже Бэйл сделал покер. Разгромы «Реала» отличаются от разгромов «Баварии» или «Барселоны» тем, что игра не переходит в стадию сна после трех-четырех мячей.

Россия. Премьер-лига Европа Реал ЦСКА Челси Бавария Луценко Евгений Кэхилл Гари Бэйл Гарет Игнатьев Владислав Панченко Кирилл Думбия Сейду Пароло Марко Муса Ахмед
Комментарии (4)
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Aztec58
1452446864
Ага, на вкус составителя. Матч в Саранске действительно показался странноватым особенно во 2-ом тайме, когда Ревишвили пропустил всё, что летело в створ ворот Мордовии.
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Igorello97
1452449609
Кубань меня больше всего поразила.
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Hazard_10
1452451674
А где Барселона 4:3 Севилья ?
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MrVanes-Zenit
1452458969
Наполи-Лацио Вот же матч был! Просто вау
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