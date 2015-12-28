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  • Де Хеа летом перейдет в «Реал». Лимит на легионеров может быть отменен. Дайджест событий дня

Де Хеа летом перейдет в «Реал». Лимит на легионеров может быть отменен. Дайджест событий дня

<p><em>Моуринью хочет возглавить сборную Англии. Анчелотти готов пригласить в «Баварию» игроков «Реала». «Тоттенхэм» всерьез заинтересовался Берарди. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Де Хеа перейдет в «Реал» летом 2016 года</strong></span></p> <p>Мадридский <a href="https:///teams/rea" target="_blank">«Реал»</a> вновь попытается заполучить голкипера <a href="https:///teams/mun" target="_blank">«Манчестер Юнайтед»</a> <a href="https:///player/15236" target="_blank"><strong>Давида Де Хеа</strong></a> ближайшим летом. Как сообщает источник, «сливочные» не собираются вступать в переговоры по 25-летнему испанцу в ближайшее зимнее трансферное окно и готовят предложение размером 40 миллионов фунтов стерлингов к лету 2016 года. Отмечается, что мадридцы при этом рассчитывают на пункт о праве выкупа трансфера игрока за 36 миллионов фунтов стерлингов, который должен быть прописан в новом контракте Де Хеа с «МЮ».</p> <p><a href="https:///articles/450877" target="_blank"><strong>Кто нужен топ-клубам в зимнее трансферное окно</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Арсенал» хочет вернуть Чичарито в Англию </strong></span></p> <p>Нападающий леверкузенского <a href="https:///teams/bay" target="_blank">«Байера»</a> <a href="https:///player/19794" target="_blank"><strong>Чичарито</strong></a> может продолжить свою карьеру в лондонском <a href="https:///teams/ars" target="_blank">«Арсенале»</a>. Сообщается, что «канониры» всерьез заинтересованы в услугах мексиканца и уже начали готовить почву для перехода бывшего форварда <a href="https:///teams/mun" target="_blank">«Манчестер Юнайтед»</a>.</p> <p>Чичарито покинул английскую Премьер-лигу этим летом. В дебютном сезоне за «Байер» 27-летний форвард в 24 матчах забил 19 мячей. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость мексиканского нападающего в 10 миллионов евро.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Анчелотти намерен купить в «Баварию» трех игроков «Реала»</strong></span></p> <p>Будущий главный тренер «Баварии» <a href="https:///coaches/156" target="_blank"><strong>Карло Анчелотти</strong></a> собирается внести изменения в стиль игры команды из Мюнхена, основой которого является контроль мяча. Итальянский специалист уже составил перечень игроков, которых он желает видеть в «Баварии» по приходу в команду. В шорт-листе кроме прочих находятся и три хавбека «Реала» – <a href="https:///player/2393" target="_blank"><strong>Тони Кроос</strong></a>, <a href="https:///player/4733" target="_blank"><strong>Гарет Бэйл</strong></a> и <a href="https:///player/8936" target="_blank"><strong>Лука Модрич</strong></a>. </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Прядкин: «Не исключено, что после 2018 года вообще отменим лимит на легионеров»</strong></span></p> <p>Президент РФПЛ <a href="https:///persons/6" target="_blank"><strong>Сергей Прядкин</strong></a> сообщил, что до 2018 года лимит на легионеров в высшем дивизионе страны изменяться не будет. «До 2018 года останется текущий вариант лимита - "6+5". У нас была рабочая встреча перед Советом при президенте, на которой в том числе присутствовали президент "Зенита" <a href="https:///persons/14" target="_blank"><strong>Александр Дюков</strong></a> и я. Мы как члены исполкома РФС подняли данный вопрос.</p> <p>На сегодня "6+5" - это оптимальный вариант, который способствует росту наших игроков и позволяет клубам успешно выступать на европейской арене. При этом к ужесточению лимита мы не готовы. А вот после 2018 года возможны различные варианты. Не исключено, что вообще отпустим лимит», - заявил Прядкин.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1451250984_Ljvt.jpg" style="width: 720px; height: 472px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Тоттенхэм» предлагает 34 миллиона за Берарди</strong></span></p> <p>Лондонский <a href="https:///teams/thm" target="_blank">«Тоттенхэм»</a> проявляет активный интерес к нападающему <a href="https:///teams/sas" target="_blank">«Сассуоло»</a> <a href="https:///player/29402" target="_blank"><strong>Доменико Берарди</strong></a>. Как сообщает источник, лондонский клуб уже выдвинул предложение по 21-летнему итальянцу в размере 34 миллионов евро. Также отмечается, что в переходе Берарди заинтересован <a href="https:///teams/juv" target="_blank">«Ювентус»</a>, у которого уже есть предварительная договоренность с «Сассуоло» о переезде игрока в Турин по окончании сезона.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Моуринью хочет возглавить сборную Англии</strong></span></p> <p>Бывший главный тренер <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> <a href="https:///coaches/110" target="_blank"><strong>Жозе Моуринью</strong></a> выразил желание возглавить сборную <a href="https:///teams/eng" target="_blank">Англии</a>. Об этом португальский специалист сообщил своем агенту Жорже Мендешу. Кроме того, Моуринью отметил, что может стать рулевым английской сборной в том случае, если в ближайшее время не найдет себе новое место работы, а нынешний наставник "львов" <a href="https:///coaches/429" target="_blank"><strong>Рой Ходжсон</strong></a> покинет свой пост после Евро-2016.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Манчестер Сити» нужен Варди</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/mct" target="_blank">"Манчестер Сити"</a> намеревается заполучить в свои ряды нападающего <a href="https:///teams/lei" target="_blank">"Лестера"</a> <a href="https:///player/30074" target="_blank"><strong>Джейми Варди</strong></a>. Руководство "горожан" рассматривает 28-летнего англичанина в качестве усиления атаки, если другой нападающий клуба <a href="https:///player/2991" target="_blank"><strong>Серхио Агуэро</strong></a> получит травму. За трансфер футболиста "Манчестер Сити" готов заплатить 30 миллионов фунтов.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Губочан и Самба могут оказаться в «Лацио»</strong></span></p> <p>Защитник <a href="https:///teams/din" target="_blank">«Динамо»</a> <a href="https:///player/7042" target="_blank"><strong>Томаш Губочан</strong></a> может перебраться в Италию, где к нему проявляет интерес <a href="https:///teams/laz" target="_blank">«Лацио»</a>. Игли Таре, занимающий пост спортивного директора римского клуба, наводил справки относительно словака, трансферная стоимость которого равняется шести миллионам евро. Одноклубник Губочана <a href="https:///player/5317" target="_blank"><strong>Кристофер Самба</strong></a> также может продолжить карьеру в составе «Лацио». Римлянам предложены услуги конголезца, равно как «Наполи» и «Фиорентине». Переход Самба может обойтись клубам не более, чем в два миллиона евро.</p> <p><a href="https:///articles/450867" target="_blank"><strong>Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?</strong></a></p>

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Реал Англия Тоттенхэм Де Хеа Давид Берарди Доменико Моуринью Жозе Анчелотти Карло
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