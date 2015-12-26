Думбия может уехать в Китай. «Арсенал» хочет купить Эрнандеса. Дайджест событий дня

Мутко вмешается в ситуации с Широковым и Денисовым. Кокорин интересен «Фиорентине». «Кубань» стала полностью частным клубом. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Мутко вмешается в ситуации с Широковым и Денисовым. Кокорин интересен «Фиорентине». «Кубань» стала полностью частным клубом. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Нойштедтер обсудил натурализацию с представителями РФС

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что представителями организации была проведена встреча с хавбеком "Шальке" Романом Нойштедтером, на которой стороны обсудили вопрос натурализации игрока для выступлений за сборную России.

Напомним, на этой неделе Нойштедтер прилетел в столицу России. По словам самого игрока, его визит связан исключительно с личными делами.

Думбия может продолжить карьеру в Китае

Нападающий ЦСКА Сейду Думбия может оказаться в китайском клубе "Бейджин Гуоань". Напомним, права на игрока принадлежат "Роме", а срок его аренды в ЦСКА истекает в январе.

Сообщается, что китайцы готовы платить Думбия четыре миллиона евро в год, а сам игрок хочет принять это предложение, о чем он уже поставил в известность руководство ЦСКА. "Рома" заработает на этом трансфере около 10 миллионов евро.

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Флаг «Сток Сити» побывал в космосе

Британец Тим Пик развернул флаг "Сток Сити" на борту МКС. В этом его убедил фанат "гончаров" Эндрю Раштон.

twit text — Tim Peake (@astro_timpeake) 25 декабря 2015

«Кубань» стала полностью частным клубом

Краснодарская "Кубань" стала частным клубом. Все акции краснодарцев с сегодняшнего дня сосредоточены в руках Олега Мкртчана.

Договоренность об этом была достигнута сегодня на собрании акционеров. Условия сделки не разглашаются.

«Интер» хочет усилиться Диарра

Экс-игрок "Анжи" и "Локомотива" Лассана Диарра, выступающий ныне за "Марсель", может пополнить ряды "Интера". "Нерадзурри" хотят видеть француза в своих рядах уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Диарра провел 17 матчей в составе марсельского клуба, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Мутко намерен обсудить с руководителями клубов дальнейшую судьбу Широкова и Денисова

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко намерен провести встречи с руководством "Спартака" и "Динамо" в ближайшее время. Темой для разговора станет обсуждение дальнейшей судьбы хавбеков сборной России Романа Широкова и Игоря Денисова, лишенных игровой практики в своих клубах в преддверие чемпионата Европы во Франции.

Напомним, что Широков не принимал участия в четырех последних играх РФПЛ из-за ситуации с контрактом полузащитника, который клуб отказывается продлевать. Денисов же был отстранен от тренировок с основным составом бело-голубых по причине конфликта с тренерским штабом и руководством клуба. В данный момент игрок проводит тренировки по индивидуальному графику.

«Арсенал» предлагает за Чичарито 13 миллионов

Форвард "Байера" Чичарито в январе может сменить клубную прописку – им активно интересуется "Арсенал". Руководство лондонского клуба готово выложить за его трансфер 13,2 миллиона фунтов.

Эрнандес уже имеет опыт выступления в Премьер-лиге –до нынешнего сезона он защищал цвета "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне 27-летний мексиканец провел 14 матчей в составе "Байера", в которых забил 11 мячей.

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«Фиорентина» может купить Кокорина

Итальянская "Фиорентина" рассматривает вариант приглашения форварда сборной России и столичного "Динамо" Александра Кокорина. Руководители итальянского клуба пока выбирают между россиянином и нападающим "Удинезе" Сирилем Теро.

Известно, что предметный интерес к Кокорину есть у "Зенита" и "Спартака" в России, а также у лондонского "Арсенала".

В нынешнем сезоне на счету Кокорина в составе "Динамо" 10 матчей, в которых он забил пять мячей.