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  • Анчелотти возглавит «Баварию». «Барселона» стала лучшим клубом мира. Дайджест событий дня

Анчелотти возглавит «Баварию». «Барселона» стала лучшим клубом мира. Дайджест событий дня

Хиддинк хочет пригласить Дрогба в "Челси". Кокорин покинет "Динамо". С Блаттера сняты обвинения в коррупции. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

"Эвертон" снова хочет купить Ярмоленко

"Эвертон" вернулся к переговорам с агентом форварда киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко. Клуб из Ливерпуля хотел бы приобрести игрока в летнее трансферное окно.

Главный скаут "ирисок" Кевин Ривз посещал Украину в начале декабря с целью увидеть Ярмоленко в действии в поединке Лиги чемпионов против "Маккаби".

По информации, появившейся ранее, президент киевлян Игорь Суркис заявлял о готовности расстаться с Ярмоленко в случае, если в соперники "Динамо" в 1/8 финала Лиги чемпионов попадутся "Реал", "Барселона" или "Бавария".

В октябре Ярмоленко поставил подпись под новым контрактом с клубом, рассчитанным до 2020-го года.

"Реал" забил десять мячей в ворота "Райо Вальекано"

"Реал" в 16-м туре Примеры отыгрался на "Райо Вальекано" за свои предыдущие неудачи. "Пчелы" на "Сантьяго Бернабеу" пропустили десять мячей.

Покер на свой счет записал Гарет Бэйл, хет-трик на счету Карима Бензема, а Криштиану Роналду отличился дублем. Еще один гол в составе "Реала" забил Данило.

Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур

Реал – Райо Вальекано – 10:2 (4:2)

Голы: 1:0 – Данило, 3; 1:1 – Амайя, 10; 1:2 – Хосабед, 12; 2:2 – Бэйл, 25; 3:2 – Роналду, 30; 4:2 – Бэйл, 41; 5:2 – Бензема, 48; 6:2 – Роналду, 53; 7:2 – Бэйл, 61; 8:2 – Бэйл, 70; 9:2 – Бензема, 79; 10:2 – Бензема, 90.

Удаления: Тито, 14; Баена, 28.

Матч дня. "Реал" Мадрид – "Райо Вальекано" – 10:2 (ВИДЕО)

"Краснодар" присматривается к Габулову

"Краснодар" может усилиться голкипером "Динамо" Владимиром Габуловым. "Горожане" пока не вступали в переговоры с "Динамо". В текущем сезоне вратарь принял участие в 20-ти играх.

Отметим, что московский клуб предложил своему основному голкиперу новый контракт.

Комитет по этике ФИФА снял с Блаттера обвинения в коррупции

Отстраненный от футбольной деятельности президент ФИФА Йозеф Блаттер, обвиняемый в коррупции и в халатности при выполнении обязанностей главы организации, сообщил, что арбитражная палата комитета по этике ФИФА сняла с него обвинения в коррупции.

"Ханс-Йоахим Эккерт (глава арбитражной палаты комитета по этике) вел себя очень корректно. В начале он сказал, что обвинения в коррупции отозваны", – сказал Блаттер.

"Барселона" официально стала лучшим клубом мира

В финальном матче Клубного чемпионата мира испанская "Барселона" крупно выиграла у аргентинского "Ривер Плейта" и стала новым обладателем трофея. Успеха сине-гранатовым удалось добиться за счет дубля нападающего Луиса Суареса и гола форварда Лионеля Месси.

Клубный чемпионат мира. Финал

Ривер Плейт – Барселона – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Месси, 36; 0:2 – Суарес, 49; 0:3 – Суарес, 68.

"Барселона" выиграла Клубный чемпионат мира (ВИДЕО)

Кокорин уйдет из "Динамо", Жирков останется в клубе

Форвард "Динамо" Александр Кокорин не намерен продлевать контракт с московским клубом. Несмотря на то, что бело-голубые предложили своему нападающему зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год, Кокорин хочет покинуть клуб.

Также пока не продлил свой контракт полузащитник Юрий Жирков, но он намерен продолжать свои выступления в "Динамо". В клубе ему предложили зарплату 1,5 миллиона евро в год.

 "Бавария" объявила о назначении Анчелотти по окончании сезона

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что Карло Анчелотти, покинувший пост наставника мадридского "Реала" в мае этого года, заменит Хосепа Гвардиолу и станет новым главным тренером мюнхенского клуба по окончании сезона.

"Мы благодарны Гвардиоле за все, что он сделал для клуба, и еще надеемся на успех в этом сезоне. С Анчелотти в "Баварию" вновь приходит очень успешный тренер. Мы рассчитываем на плодотворное совместное сотрудничество с ним", – сообщил Румменигге.

Хиддинк: "Мне нужен Дрогба"

Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк подтвердил информацию о своей заинтересованности в услугах форварда "Монреаля" Дидье Дрогба. Сообщается, что бывшему игроку лондонцев предложат пост ассистента главного тренера.

"Хотелось бы его задействовать, однако у него действующий контракт с "Монреалем". Но мы определенно хотим задействовать его. Хочу, чтобы в "Челси" работали люди, которым не безразличен клуб", – заявил Хиддинк.

Напомним, Дрогба в общей сложности провел девять сезонов в составе "Челси".

Как Гус Хиддинк собирается спасать "Челси"

Германия. Бундеслига Германия Барселона Бавария Динамо Челси Габулов Владимир Дрогба Дидье Кокорин Александр Ярмоленко Андрей Итурбе Хуан Хиддинк Гус Анчелотти Карло Блаттер Зепп
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