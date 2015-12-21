Анчелотти возглавит «Баварию». «Барселона» стала лучшим клубом мира. Дайджест событий дня

Хиддинк хочет пригласить Дрогба в "Челси". Кокорин покинет "Динамо". С Блаттера сняты обвинения в коррупции. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

"Эвертон" снова хочет купить Ярмоленко

"Эвертон" вернулся к переговорам с агентом форварда киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко. Клуб из Ливерпуля хотел бы приобрести игрока в летнее трансферное окно.

Главный скаут "ирисок" Кевин Ривз посещал Украину в начале декабря с целью увидеть Ярмоленко в действии в поединке Лиги чемпионов против "Маккаби".

По информации, появившейся ранее, президент киевлян Игорь Суркис заявлял о готовности расстаться с Ярмоленко в случае, если в соперники "Динамо" в 1/8 финала Лиги чемпионов попадутся "Реал", "Барселона" или "Бавария".

В октябре Ярмоленко поставил подпись под новым контрактом с клубом, рассчитанным до 2020-го года.

"Реал" забил десять мячей в ворота "Райо Вальекано"

"Реал" в 16-м туре Примеры отыгрался на "Райо Вальекано" за свои предыдущие неудачи. "Пчелы" на "Сантьяго Бернабеу" пропустили десять мячей.

Покер на свой счет записал Гарет Бэйл, хет-трик на счету Карима Бензема, а Криштиану Роналду отличился дублем. Еще один гол в составе "Реала" забил Данило.

Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур

Реал – Райо Вальекано – 10:2 (4:2)

Голы: 1:0 – Данило, 3; 1:1 – Амайя, 10; 1:2 – Хосабед, 12; 2:2 – Бэйл, 25; 3:2 – Роналду, 30; 4:2 – Бэйл, 41; 5:2 – Бензема, 48; 6:2 – Роналду, 53; 7:2 – Бэйл, 61; 8:2 – Бэйл, 70; 9:2 – Бензема, 79; 10:2 – Бензема, 90.

Удаления: Тито, 14; Баена, 28.

Матч дня. "Реал" Мадрид – "Райо Вальекано" – 10:2 (ВИДЕО)

"Краснодар" присматривается к Габулову

"Краснодар" может усилиться голкипером "Динамо" Владимиром Габуловым. "Горожане" пока не вступали в переговоры с "Динамо". В текущем сезоне вратарь принял участие в 20-ти играх.

Отметим, что московский клуб предложил своему основному голкиперу новый контракт.

Комитет по этике ФИФА снял с Блаттера обвинения в коррупции

Отстраненный от футбольной деятельности президент ФИФА Йозеф Блаттер, обвиняемый в коррупции и в халатности при выполнении обязанностей главы организации, сообщил, что арбитражная палата комитета по этике ФИФА сняла с него обвинения в коррупции.

"Ханс-Йоахим Эккерт (глава арбитражной палаты комитета по этике) вел себя очень корректно. В начале он сказал, что обвинения в коррупции отозваны", – сказал Блаттер.

"Барселона" официально стала лучшим клубом мира

В финальном матче Клубного чемпионата мира испанская "Барселона" крупно выиграла у аргентинского "Ривер Плейта" и стала новым обладателем трофея. Успеха сине-гранатовым удалось добиться за счет дубля нападающего Луиса Суареса и гола форварда Лионеля Месси.

Клубный чемпионат мира. Финал

Ривер Плейт – Барселона – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Месси, 36; 0:2 – Суарес, 49; 0:3 – Суарес, 68.

"Барселона" выиграла Клубный чемпионат мира (ВИДЕО)

Кокорин уйдет из "Динамо", Жирков останется в клубе

Форвард "Динамо" Александр Кокорин не намерен продлевать контракт с московским клубом. Несмотря на то, что бело-голубые предложили своему нападающему зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год, Кокорин хочет покинуть клуб.

Также пока не продлил свой контракт полузащитник Юрий Жирков, но он намерен продолжать свои выступления в "Динамо". В клубе ему предложили зарплату 1,5 миллиона евро в год.

"Бавария" объявила о назначении Анчелотти по окончании сезона

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что Карло Анчелотти, покинувший пост наставника мадридского "Реала" в мае этого года, заменит Хосепа Гвардиолу и станет новым главным тренером мюнхенского клуба по окончании сезона.

"Мы благодарны Гвардиоле за все, что он сделал для клуба, и еще надеемся на успех в этом сезоне. С Анчелотти в "Баварию" вновь приходит очень успешный тренер. Мы рассчитываем на плодотворное совместное сотрудничество с ним", – сообщил Румменигге.

Хиддинк: "Мне нужен Дрогба"

Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк подтвердил информацию о своей заинтересованности в услугах форварда "Монреаля" Дидье Дрогба. Сообщается, что бывшему игроку лондонцев предложат пост ассистента главного тренера.

"Хотелось бы его задействовать, однако у него действующий контракт с "Монреалем". Но мы определенно хотим задействовать его. Хочу, чтобы в "Челси" работали люди, которым не безразличен клуб", – заявил Хиддинк.

Напомним, Дрогба в общей сложности провел девять сезонов в составе "Челси".

Как Гус Хиддинк собирается спасать "Челси"