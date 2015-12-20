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    «Барселона» выиграла Клубный чемпионат мира (ВИДЕО)


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    20.12.2015 12:00
    В воскресенье «Барселона» и «Ривер Плейт» выявят сильнейшего в финальном матче Клубного чемпионата мира, который впервые проводится в Японии. «Бомбардир» следит за решающим матчем.

    В воскресенье "Барселона" и "Ривер Плейт" выявят сильнейшего в финальном матче Клубного чемпионата мира, который впервые проводится в Японии. "Бомбардир" следит за решающим матчем.

    "Ривер Плейт" - "Барселона" - 0:3

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    Клубный чемпионат мира. 1/8 финала

    Хиросима Санфречче – Окленд Сити – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Минигава, 9. 2:0 – Сиотани, 70.

    Клубный чемпионат мира. 1/4 финала

    Мазембе – Хиросима Санфречче – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шиотани, 44; 0:2 – Чиба, 56; 0:3 – Асано, 78.

    Клубный чемпионат мира. 1/4 финала

    Америка – Гуанчжоу Эвергранд – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Перальта, 55; 1:1 – Лон, 80; 1:2 – Паулиньо, 90.

    Клубный чемпионат мира. Матча за пятое место​

    Америка – Мазембе – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Бенедетто, 19; 2:0 – Суньига, 28; 2:1 – Калаба, 43.

    Клубный чемпионат мира. Полуфинал

    Санфречче Хиросима – Ривер Плейт – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Аларио, 72/

    Клубный чемпионат мира. Полуфинал

    Барселона - Гуанчжоу - 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 - Суарес, 39; 2:0 - Суарес, 50; 3:0 - Суарес, 67 - с пенальти.

    Клубный чемпионат мира. Матч за третье место

    Хиросима Санфречче – Гуанчжоу Эвергранд – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Паулиньо, 4; 1:1 – Дуглас, 70; 2:1 – Дуглас, 83.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
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