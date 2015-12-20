«Барселона» выиграла Клубный чемпионат мира (ВИДЕО)

В воскресенье «Барселона» и «Ривер Плейт» выявят сильнейшего в финальном матче Клубного чемпионата мира, который впервые проводится в Японии. «Бомбардир» следит за решающим матчем.

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