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«Барселона» выиграла Клубный чемпионат мира (ВИДЕО)

В воскресенье "Барселона" и "Ривер Плейт" выявят сильнейшего в финальном матче Клубного чемпионата мира, который впервые проводится в Японии. "Бомбардир" следит за решающим матчем.

"Ривер Плейт" – "Барселона" – 0:3

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Клубный чемпионат мира. 1/8 финала

Хиросима Санфречче – Окленд Сити – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Минигава, 9. 2:0 – Сиотани, 70.

Клубный чемпионат мира. 1/4 финала

Мазембе – Хиросима Санфречче – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Шиотани, 44; 0:2 – Чиба, 56; 0:3 – Асано, 78.

Клубный чемпионат мира. 1/4 финала

Америка – Гуанчжоу Эвергранд – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Перальта, 55; 1:1 – Лон, 80; 1:2 – Паулиньо, 90.

Клубный чемпионат мира. Матча за пятое место​

Америка – Мазембе – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Бенедетто, 19; 2:0 – Суньига, 28; 2:1 – Калаба, 43.

Клубный чемпионат мира. Полуфинал

Санфречче Хиросима – Ривер Плейт – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Аларио, 72/

Клубный чемпионат мира. Полуфинал

Барселона – Гуанчжоу – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Суарес, 39; 2:0 – Суарес, 50; 3:0 – Суарес, 67 – с пенальти.

Клубный чемпионат мира. Матч за третье место

Хиросима Санфречче – Гуанчжоу Эвергранд – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Паулиньо, 4; 1:1 – Дуглас, 70; 2:1 – Дуглас, 83.

Клубный чемпионат мира Весь мир Барселона Ривер Плейт Санфречче Хиросима Гуанчжоу Эвергранд Месси Лионель Суарес Луис Паулиньо Сиотани Цукаса
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