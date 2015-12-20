«Барселона» выиграла Клубный чемпионат мира (ВИДЕО)

В воскресенье "Барселона" и "Ривер Плейт" выявят сильнейшего в финальном матче Клубного чемпионата мира, который впервые проводится в Японии. "Бомбардир" следит за решающим матчем.
"Ривер Плейт" – "Барселона" – 0:3
Месси поражает ворота аргентинского клуба
Суарес прошил голкипера соперника
Суарес без проблем доводит счет до крупного
Клубный чемпионат мира. 1/8 финала
Хиросима Санфречче – Окленд Сити – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Минигава, 9. 2:0 – Сиотани, 70.
Клубный чемпионат мира. 1/4 финала
Мазембе – Хиросима Санфречче – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Шиотани, 44; 0:2 – Чиба, 56; 0:3 – Асано, 78.
Клубный чемпионат мира. 1/4 финала
Америка – Гуанчжоу Эвергранд – 1:2 (0:0)
Голы: 1:0 – Перальта, 55; 1:1 – Лон, 80; 1:2 – Паулиньо, 90.
Клубный чемпионат мира. Матча за пятое место
Голы: 1:0 – Бенедетто, 19; 2:0 – Суньига, 28; 2:1 – Калаба, 43.
Клубный чемпионат мира. Полуфинал
Санфречче Хиросима – Ривер Плейт – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Аларио, 72/
Клубный чемпионат мира. Полуфинал
Барселона – Гуанчжоу – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Суарес, 39; 2:0 – Суарес, 50; 3:0 – Суарес, 67 – с пенальти.
Клубный чемпионат мира. Матч за третье место
Хиросима Санфречче – Гуанчжоу Эвергранд – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Паулиньо, 4; 1:1 – Дуглас, 70; 2:1 – Дуглас, 83.