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  • Алексей Попов: «Зенит» может дойти до полуфинала Лиги чемпионов»

Алексей Попов: «Зенит» может дойти до полуфинала Лиги чемпионов»

Бывший защитник пермского "Амкара" Алексей Попов в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" подвел итоги жеребьевки еврокубков для российских клубов.

- В Лиге чемпионов нас ожидают хорошие встречи в 1/8 финала, которые вполне могли бы сгодиться и для решающих игр в турнире. За исключением матча "Зенита" с "Бенфикой", остальные пары очень именитые. Сейчас очень много добротных коллективов, каждый достоин пройти в ЛЧ как можно дальше. Если говорить о петербуржцах, то им повезло со жребием, они ему, думаю, сами рады. Португальцев можно проходить, но я не скажу, что именно так и будет в итоге. "Бенфика" будет на ходу в феврале, а "Зенит" - без игровой практики.

- Что может "Зениту" помешать пройти "Бенфику" в ЛЧ? Может, короткая скамейка запасных?

- Противостояние состоит из двух матчей, поэтому о скамейке можно не говорить, тут важнее ритм. Даже не знаю, как им надо строить подготовку, чтобы в идеальной форме подойти к португальцам. Да, "Зенит" мастеровитее своего оппонента, но в этих двух играх не мастерство будет на первом плане.

Лига чемпионов: кто попадет в четвертьфинал?

- Может, более сильный соперник на данной стадии пошел бы нашему клубу только во благо?

- Хороший жребий выпал. Есть большие шансы на то, чтобы продолжить борьбу за трофей. "Бенфика" - это самый удобный противник для "Зенита" на данной стадии, а дальше команда Виллаш-Боаша уже вкатится в сезон.

- Каков потолок нынешнего "Зенита"? Четвертьфинал? Может, полуфинал?

- Если они покажут свою самую лучшую игру, то есть шансы оказаться в полуфинале Лиги чемпионов. Я верю в команду, но не знаю, как дальше поведет она себя команда.

- Какие позиции у сине-бело-голубых нуждаются в усилении?

- Не очень стабилен вратарь в последнее время. Проблемная позиция. Может, "Зениту" Петра Чеха подписать? Да и защитник бы еще хорошего уровня не помешал, который смог бы контролировать ход встречи.

- Может, и в линию атаки стоит кого-то взять? Хотя бы для скамейки.

- Возможно и нужен какой-то один атакующий футболист, который смог бы подменять того же Шатова. Но я так не могу судить, может, тренерский штаб все устраивает. Связка Дзюбы с Халком себя пока оправдывает.

- В Лиге Европы Россию представляют "Локомотив" и "Краснодар".

- Железнодорожникам по силам пройти "Фенербахче", а "Краснодару" - "Спарту". Тут все аналогично, как и у "Зенита" с "Бенфикой". Надо больше внимания отдать состоянию соперника, в котором он будет пребывать непосредственном перед игрой.

- Кажется, что тут больше турки должны создать нам проблем, чем чешский гранд, так?

- Соглашусь, ведь "Фенербахче" старается покупать футболистов высокого класса, а "Спарта" больше рассматривает варианты с продажей своих исполнителей, чем покупка каких-то других. За счет более мастеровитого подбора исполнителей с турками и будет тяжелее.

- Сложная политическая ситуация с Турцией никак не скажется на "Локомотиве"?

- Не думаю, что тут будут проблемы. Все должно быть нормально. Политика политикой, но футбол не должен ее касаться. Надеюсь, что наши политические взгляды никак не коснуться игры с мячом.

- Верите, что кому-то из наших коллективов покориться полуфинал Лиги Европы?

- Всегда надеешься, что российский клубы пройдут как можно дальше. Хочется ведь в Лиге чемпионов иметь три представителя от Премьер-лиги, так что тут все в руках, а точнее в ногах у игроков.

Кто выиграет Лигу чемпионов. Рейтинг читателей "Бомбардира"

Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Локомотив Краснодар Дзюба Артем Чех Петр Шатов Олег Халк Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (2)
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franck_ribery
1450258852
Офигеть эксперт, эксклюзивное интервью еще) Кто это такой, бывший защитник пермского Амкара?
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ФельдМаршал
1450697671
зенит так держать 47 лет я болельщик ваш .если бы не зенит москвичи одни делили чем россии
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