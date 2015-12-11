5 причин, почему вы не будете смотреть футбол через 40 лет

<p><em>В честь Всемирного дня футбола «Бомбардир» проделал первое в истории человечества путешествие во времени. Мы возвращаемся и сообщаем вам важную новость: когда состаритесь, вам не будет интересен... ФУТБОЛ! Рассказываем подробнее, почему случится такая трагедия.</em></p> <p>Каждый из нас мечтает и в 60 оставаться крутым чуваком, который уж точно не превратится в занудного и сварливого деда. Но все наши родственники тоже так думали, и лишь печальное меньшинство с интересом изучает интернет и ненавидит диван с телевизором. Скорее всего, мы тоже будем с презрением смотреть на сыновей и внуков, откажемся от увлечений молодости и окунемся в унылый мир дешевых криминальных драм и разговоров о маленьких пенсиях.</p> <p>Через 40 лет мы с трудом будем смотреть футбольные матчи. Кто бежит? Кто ударил? А на кой мне это надо? Вы можете заметить, что многие пенсионеры продолжают увлекаться футболом. Во многом это связано с тем, что главная игра планеты чересчур консервативна. Но совсем скоро футбол обязан переформатироваться, и наше поколение заставит найти себе в будущем другие виды досуга. И вот почему мы откажемся от такой интересной штуки:</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Причина №1. Футбол станет другим</strong></span></p> <p><img alt="Bubble soccer football" src="http://cdn.gifbay.com/2014/07/bubble_soccer_football-145192.gif" /></p> <p>Рекламщики потребуют от футбольных патриархов хотя бы постепенно менять правила. Давайте сначала внедрим видеоповторы, затем откажемся от офсайда для зрелищности, а потом и вовсе на треть сократим хронометраж игры. Футболистов обяжут периодически бодро показывать пальцами на значок спонсора, даже если его команда будет гореть со счетом 0:5. Но и на этот случай предусмотрена остановка матча, чтобы не потерять телезрителей, которым не интересно смотреть избиения.</p> <p>Нельзя будет просто посмотреть футбол по телевизору. Без очков дополнительной реальности не обойтись. Конечно, есть возможность быстро узнать всю статистику, количество калорий, потраченных футболистами и т.д. Но нам – будущим дедам – достаточно классической трансляции. Увы, из-за ненадобности, они превратятся в виниловую ностальгию.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Причина №2. Исчезнут крутые характеры</strong></span></p> <p><img alt="Zlatan Ibrahimovic zlatan football nike stare" class="a-gif" data-absolute-url="/gifs/nike-zlatan-ibrahimovic-ibra-official-44BwAVxs07c43ePy7fy" data-bitly_gif_url="http://gph.is/1nztyiW" data-edit-url="/gifs/nike-zlatan-ibrahimovic-ibra-official-44BwAVxs07c43ePy7fy/edit" data-gif_id="44BwAVxs07c43ePy7fy" data-id="44BwAVxs07c43ePy7fy" data-image_url="https://media.giphy.com/media/44BwAVxs07c43ePy7fy/giphy.gif" data-mp4_url="https://media.giphy.com/media/44BwAVxs07c43ePy7fy/giphy.mp4" data-original-height="220" data-original-width="440" data-padding-top="115" data-preview-image-url="https://media.giphy.com/media/44BwAVxs07c43ePy7fy/100.gif" data-still="https://media.giphy.com/media/44BwAVxs07c43ePy7fy/giphy_s.gif" data-tumblr_share_url="https://media.giphy.com/media/44BwAVxs07c43ePy7fy/giphy-tumblr.gif" height="200" id="gif" src="https://media.giphy.com/media/44BwAVxs07c43ePy7fy/giphy.gif" style="width: 400px; height: 200px" width="400" /></p> <p>«Нынче футбол не тот», – любит повторять любой, кто хотя бы краем глаза зацепил даже начало нулевых. Но ведь действительно: настоящие мужики, искренне отдающие себя игре, с каждым годом все чаще решаются закончить с футболом – давит возраст. Джеррард, Пирло, Лэмпард – эти парни в последние годы оживляли воспоминания о «том футболе».</p> <p>В будущем футболисты окончательно превратятся в медийных болванок. Сплошное уважение ко всему, отсутствие эмоций на поле, унылые соцсети с цитатами Стива Джобса и фото с тренировок. Все это будет прописано в контракте. Конечно, люди будут просить нового Златана Ибрагимовича, но им всунут очередной шлем с другой реальностью: у каждого будет возможность генерировать свой сценарий игры на поле. Личности и достижения останутся в документальных хрониках.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Причина №3. Наши проблемы так и не будут решены</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/5ZVCy-WEY-E" width="500"></iframe></p> <p>А вы думали, через 40 лет российский футбол расцветет? Половину западных новаторств мы примем со скрипом, чиновники до последнего будут сопротивляться всему новому, а основная цель никак не изменится – все для сборной, все для наших ребят.</p> <p>Конечно, после чемпионата мира футбол станет чуть популярнее: народ пойдет на нормальные стадионы, а Россия наконец избавится от задачи думать о священном результате на домашнем мундиале. Будет отменен лимит, но на несколько лет. Мы опять начнем шарахаться кучи команд без русских игроков, решим вновь поднять целину и вернемся назад.</p> <p>Ладно, молодым ребятам терпеть такое, но зачем ворчащим старикам по новой переживать те же эмоции безысходности и легкой надежды, питаемой лишь нашим безудержным оптимизмом?</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Причина №4. Киберспорт захватит планету</strong></span></p> <p><img alt="https://media.giphy.com/media/HN5qSu1W9cjXW/giphy.gif" class="transparent" src="https://media.giphy.com/media/HN5qSu1W9cjXW/giphy.gif" /></p> <p>Футбол слишком долго остается главным зрелищем. Да, есть американцы со своими традициями, но и их скоро заразят футбольным вирусом. Но в ближайшем будущем человечество вдруг устанет от беготни 22-х человек. Хаотичные попытки ФИФА спасти интерес описаны выше.</p> <p>На фоне падающей популярности футбола в авангарде окажутся другие забавы. Нет, не думайте, что весь мир вдруг влюбится в хоккей с мячом или крикет. Это все равно тренировки, инвентарь, отрыв задницы от кресла. Компьютерные игры окончательно превратятся в главный спорт. Если раньше футбол считался самым доступным занятием (дескать, если есть кусок резины – можно где угодно играть), то в будущем отсутствие компьютера будет не признаком бедности, а маргинальности.</p> <p>Впрочем, не стоит сильно грустить. Известно, что наши ребята регулярно зарабатывают миллионы на турнирах по «Доте 2» и прочих компьютерных способах убить время. В будущем возможно создание целой школы, которая однажды взрастит новых чемпионов мира. И вся Россия выйдет на улицу праздновать не голы, а странные термины, которые нам еще придется гуглить.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Причина №5. Женский футбол станет популярнее</strong></span></p> <p><img alt="https://45.media.tumblr.com/tumblr_maw3wfJB4T1ra8x0no1_400.gif" class="transparent" src="https://45.media.tumblr.com/tumblr_maw3wfJB4T1ra8x0no1_400.gif" /></p> <p>Рано или поздно мы доживем до дня, когда финал женского чемпионата мира по футболу побьет по ТВ-рейтингам мужские баталии того же ранга. Непонятно, почему мы до сих пор смотрим на этих мужиков? Готовы иногда тратить целые сутки, смотря за потугами однополчан (от слова «пол»). Да, иногда получается красиво: комбинации, тактика, пушечные удары с центра поля. Когда это все надоест?</p> <p>А в тот день, когда умы футбола соберутся вместе и решат спасти мир. То есть – обильно подсыпать в футбол красоты. Ведь сегодня женщины пародируют мужчин: также некрасиво пыхтят, портят ноги, сморкаются и плюются. Для дам пора придумать что-то более изящное и зрелищное. Что-то вроде художественной гимнастики, но с интригой, огоньком и без лишней слащавости. В США уже сделали потрясающую версию американского футбола:</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/bbAmeA79htU" width="500"></iframe></p> <p>«Еще я на этих девок буду смотреть», – скажет кто-то из нас через сорок лет и отправится искать постер с Месси и Роналду. «Вот это был настоящий футбол!», – вернемся мы к внуку и потрясем пожелтевшим глянцем, поняв, что изменилось все.</p> <p><a href="https:///articles/450445" target="_blank"><strong>Разбег, удар, кот! Пушистые копии футболистов</strong></a></p> <p><strong><a href="https:///articles/448724" target="_blank">Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?</a></strong></p>