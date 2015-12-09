Аленичева не уволят. Сычев будет играть за любителей. Дайджест событий дня

«Брага» планирует продлить контракт с российским вратарем. ЦСКА покинул еврокубки. Невилл хочет видеть Фалькао в «Валенсии». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

«Брага» планирует продлить контракт с российским вратарем. Невилл хочет видеть Фалькао в «Валенсии». «Ростову» и «Амкару» запретили регистрировать новых игроков. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Мутко: «Будет запрещено тратить бюджетные деньги на трансферы»

Футбольным клубам запретят тратить бюджетные деньги на трансферы. Об этом рассказал министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко на совместном заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета Оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Бюджеты должны продолжать финансировать клубы. Но мы в законе пропишем, что эти деньги должны направляться на прямую деятельность клуба. Запрещено будет тратить деньги на покупку игроков. Напрямую в детские спортивные школы, структуру клуба и прочее", – говорит Мутко.

Невилл хочет пригласить в «Валенсию» Фалькао

Новый главный тренер "Валенсии" Гари Невилл намерен усилить команду нападающим "Челси" Радамелем Фалькао.

Напомним, права на колумбийского форварда принадлежат "Монако". Заинтересованные стороны уже приступили к переговорам по этому трансферу. "Валенсия" готова платить Фалькао зарплату, однако приобретать футболиста пока не собирается.

В нынешнем сезоне АПЛ Фалькао провел девять матчей за "Челси" и отметился в них одним забитым мячом.

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Аленичев продолжит работу в «Спартаке»

Cовет директоров "Спартака" на сегодняшнем заседании принял решение сохранить Дмитрия Аленичева на посту главного тренера команды. Сроки не уточняются, но до конца сезона он продолжит работать с командой.

Аленичев возглавил "Спартак" прошедшим летом. Красно-белые на зимний перерыв отправились на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. В их активе 30 набранных очков.

«Брага» хочет продлить контракт с российским вратарем

Португальская "Брага" готова продлить контракт с российским голкипером Станиславом Крицюком. Недавно появилась информация о том, что голкипера может приобрести "Спартак".

Действующий контракт Крицюка с "Брагой" рассчитан до июля 2017 года. В этом сезоне он провел все 12 матчей в чемпионате Португалии в составе "Браги", в которых семь раз смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Клуб идет на пятом месте, набрав 21 очко.

«Спартак» хочет подписать Реми

"Спартак" интересуется нападающим "Челси" Лоиком Реми.

Сегодня состоялось заседание директоров "Спартака", на котором обсуждалась трансферная политика клуба. По словам источника, знакомого с ситуацией, красно-белые рассматривают возможность покупки Реми.

"Обсудили вопрос трансферов. Нападающий – приоритет. Один из кандидатов – Лоик Реми", – сообщил источник.

В нынешнем сезоне АПЛ Реми провел шесть матчей за "Челси", не забив ни одного гола и не сделав ни одной результативной передачи. Transfermarkt.de оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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Сычев заявлен за любительскую команду

Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычев продолжит карьеру в любительском клубе "БФС", выступающем в Восточной лиге ЛФЛ Москвы. На днях форвард был внесен в заявку команды. Клуб "БФС" уже представляют еще один игрок, известный по выступлениям в Премьер-лиге. Это игрок тульского "Арсенала" Дмитрий Смирнов.Стоит отметить, что "БФС" возглавляет турнирную таблицу второго дивизиона А Восточной Лиги ЛФЛ Москвы. На счету клуба 39 очков в 15 матчах.

РФС запретил «Амкару» и «Ростову» регистрировать новичков

Во вторник в Доме футбола состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС. По его результатам "Амкару" и "Ростову" временно запрещено регистрировать новичков. Пермский клуб наказан за неисполнение решения комитета по статусу игроков от 10 июня, а "Ростов" обязали рассчитаться с бывшим защитником клуба Хрвое Миличем, а также выплатить неустойку вратарю Антону Амельченко и задолженность "Рубину" по трансферу Сердара Азмуна.

"Рубину" должны возместить задолженность по трансферу Тараса Бурлака "Крылья Советов". Самарцы также обязаны выплатить неустойку за просрочку трансферной выплаты "Зениту" за хавбека Айзера Аббасова.

ЦСКА проиграл ПСВ и другие результаты 6-го тура Лиги чемпионов

Московский ЦСКА в Эйндховене проиграл местному ПСВ со счетом 1:2, что не позволило команде Леонида Слуцкого занять в группе третье место и попасть в плей-офф Лиги Европы. Также отметим, что форвард «Реала» Криштиану Роналду сделал покер в матче с «Мальме».

Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

Группа B

ПСВ – ЦСКА – 2:1

Голы: 0:1 – Игнашевич, 76 (пенальти); 1:1 – Де Йонг, 78; 2:1 – Проппер, 85.

«Вольфсбург» – «Манчестер Юнайтед» – 3:2

Голы: 0:1 – Марсьяль, 9; 1:1 – Налдо, 12; 2:1 – Виейринья, 28; 2:2 – Гилавоги (в свои ворота), 80; 3:2 – Налдо, 82.

Группа А

«ПСЖ» – «Шахтер» – 2:0

Голы: 1:0 – Моура, 57; 2:0 – Ибрагимович, 86.

«Реал» – «Мальме» – 8:0

Голы: 1:0 – Бензема, 12; 2:0 – Бензема, 24; 3:0 – Роналду, 39; 4:0 – Роналду, 47; 5:0 – Роналду, 50; 6:0 – Роналду, 58; 7:0 – Ковачич, 70; 8:0 – Бензема, 74.

Группа С

«Бенфика» – «Атлетико» – 1:2

Голы: 0:1 – Ньигес, 33; 0:2 – Виетто, 55; 1:2 – Митроглу, 75.

«Галатасарай» – «Астана» – 1:1

Голы: 0:1 – Твумаси, 62; 1:1 – Инан, 64.

Группа D

«Манчестер Сити» – «Боруссия» М – 4:2

Голы: 1:0 – Силва, 16; 1:1 – Корб, 19; 1:2 – Раффаэл, 43; 2:2 – Стерлинг, 80; 3:2 – Стерлинг, 82; 4:2 – Бони, 85.

«Севилья» – «Ювентус» – 1:0

Голы: 1:0 – Льоренте, 65.