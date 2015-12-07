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    Миранчука признали лучшим молодым игроком России. «Челси» готов обменять Косту. Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    07.12.2015 23:57
    «Динамо» планирует вернуть Граната. Фернандес может пропустить матч с «ПСВ». «Реал» намеревается пригласить Левандовски. «Бомбардир» собирает самые интересные новости дня в одном материале.

    «Динамо» планирует вернуть Граната. Фернандес может пропустить матч с «ПСВ». «Реал» намеревается пригласить Левандовски. «Бомбардир» собирает самые интересные новости дня в одном материале.

    Шикунов: «Бердыев работает у нас до конца сезона»

    Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов рассказал о будущем главного тренера клуба Курбана Бердыева.

    "Бердыев работает у нас до конца сезона. Не понимаю, откуда постоянно берутся эти слухи, что он куда-то уходит. Он остается в "Ростове", – говорит Шикунов.

    Напомним, ранее появлялась информация о том, что Бердыев может возглавить "Зенит" или"Спартак".

    Бенитес считает, что Черышеву нужно больше работать

    Главный тренер "Реала" Рафаэль Бенитес прокомментировал шансы полузащитника Дениса Черышева сыграть в матче шестого тура Лиги чемпионов против "Мальме".

    "Обычно он не играет очень много, так что не смысла обсуждать, выйдет ли он завтра на поле; перед ним есть игроки более высокого уровня. Ему просто нужно продолжать работать", – говорит Бенитес.

    «Динамо» хочет вернуть Граната

    В ближайшее зимнее трансферное окно столичное "Динамо" постарается сделать все, чтобы укрепить свою линию обороны. Как стало известно "Бомбардиру", один из наиболее вероятных кандидатов на это является защитник "Спартака" Владимир Гранат. В этом случае все будет зависеть от состояния здоровья футболиста.

    Напомним, что 3 марта 2015 года "Спартак" объявил о переходе Граната в команду по окончании сезона 2014/15 на правах свободного агента. Контракт защитника с красно-белыми рассчитан до июля 2019 года.

    В текущем сезоне Гранат провел в составе "Спартака" в Премьер-лиге восемь матчей, в которых отметился одной желтой карточкой.

    Хендерсон и другие футболисты с хроническими травмами

    Миранчук стал лауреатом премии «Первая пятерка»

    Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук (214 очков) стал лауреатом премии "Первая пятерка" - он был признан лучшим молодым игроком российской Премьер-лиги в 2015 году. Второе место досталось полузащитнику "Динамо" Роману Зобнину (144 очка), третье – защитнику "Динамо" Григорию Морозову (76 очков). Стоит отметить, что в пятерке лучших больше всего оказалось представителей столичного динамо – трое.

    В голосовании приняли участие более 100 специалистов – это руководители РФС, РФПЛ и Детской футбольной лиги, тренеры сборных команд России, руководители и главные тренеры команд премьер-лиги, ветераны футбола, футбольные функционеры и журналисты ведущих спортивных СМИ.

    «Челси» готов обменять Косту на Гризманна

    Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью готов отпустить нападающего Диего Косту в "Атлетико", если это поможет ему приобрести полузащитника Антуана Гризманна. "Челси" готов потратить 36 миллионов фунтов на француза и открыт к сделке по обмену.

    Transfermarkt оценивает Гризманна в 35 миллионов фунтов.

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    Фернандес может пропустить матч с ПСВ

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес может не сыграть в матче шестого тура Лиги чемпионов против ПСВ.

    Сообщается, что футболист не тренировался вместе с командой перед игрой по причине мышечной травмы. Его участие в самой встрече находится под вопросом.

    Матч ПСВ – ЦСКА состоится во вторник, 8 декабря. Начало – в 22.45.

    "Спартак" готов продать Таски в "Бешикташ"

    Московский "Спартак" готов продать защитника Сердара Таски в турецкий "Бешикташ". Сообщается, что москвичи планируют получить за футболиста 4 миллиона долларов.

    Контракт игрока со "Спартаком" действует до 2017 года.

    «Реал» работает над трансфером Левандовски

    Мадридский "Реал" ведет переговоры по трансфеору нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

    Представитель футболиста уже провел встречу в Мадриде с руководством "Реала". Переговоры состоялись во время матча 14-го тура чемпионата Испании против "Хетафе"

    Ориентировочная стоимость форварда составляет 70 миллионов евро.

    Беленов, Ткачев и Игнатьев уйдут из "Кубани"

    Вратарь "Кубани" Александр Беленов, а также полузащитники краснодарцев Владислав Игнатьев и Сергей Ткачев покинут клуб.

    Футболисты хотят сменить место работы, и краснодарский клуб не намерен им препятствовать. Сообщается, что Игнатьев и Беленов могут стать игроками "Динамо", а Ткачев, вероятно, перейдет в "Локомотив", за который он ранее уже выступал.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: fclm.ru, zimbio.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2995

      Валерий2705 8 декабря 2015, 04:12

      Бенитес: "Обычно я не тренирую клубы слишком долго, так как после первого же сезона, владелец понимает, что в мире есть сотни тренеров более высокого уровня, поэтому нет смысла обсуждать останусь ли я в Реале в следующем сезоне. Мне просто нужно начать подыскивать новый клуб, и подучиться работать, что бы и его не развалить!"

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      Рейтинг: +377

      bringing 8 декабря 2015, 00:11

      По делу

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