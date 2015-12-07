Миранчука признали лучшим молодым игроком России. «Челси» готов обменять Косту. Дайджест событий дня

«Динамо» планирует вернуть Граната. Фернандес может пропустить матч с «ПСВ». «Реал» намеревается пригласить Левандовски. «Бомбардир» собирает самые интересные новости дня в одном материале.

«Динамо» планирует вернуть Граната. Фернандес может пропустить матч с «ПСВ». «Реал» намеревается пригласить Левандовски. «Бомбардир» собирает самые интересные новости дня в одном материале.

Шикунов: «Бердыев работает у нас до конца сезона»

Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов рассказал о будущем главного тренера клуба Курбана Бердыева.

"Бердыев работает у нас до конца сезона. Не понимаю, откуда постоянно берутся эти слухи, что он куда-то уходит. Он остается в "Ростове", – говорит Шикунов.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что Бердыев может возглавить "Зенит" или"Спартак".

Бенитес считает, что Черышеву нужно больше работать

Главный тренер "Реала" Рафаэль Бенитес прокомментировал шансы полузащитника Дениса Черышева сыграть в матче шестого тура Лиги чемпионов против "Мальме".

"Обычно он не играет очень много, так что не смысла обсуждать, выйдет ли он завтра на поле; перед ним есть игроки более высокого уровня. Ему просто нужно продолжать работать", – говорит Бенитес.

«Динамо» хочет вернуть Граната

В ближайшее зимнее трансферное окно столичное "Динамо" постарается сделать все, чтобы укрепить свою линию обороны. Как стало известно "Бомбардиру", один из наиболее вероятных кандидатов на это является защитник "Спартака" Владимир Гранат. В этом случае все будет зависеть от состояния здоровья футболиста.

Напомним, что 3 марта 2015 года "Спартак" объявил о переходе Граната в команду по окончании сезона 2014/15 на правах свободного агента. Контракт защитника с красно-белыми рассчитан до июля 2019 года.

В текущем сезоне Гранат провел в составе "Спартака" в Премьер-лиге восемь матчей, в которых отметился одной желтой карточкой.

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Миранчук стал лауреатом премии «Первая пятерка»

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук (214 очков) стал лауреатом премии "Первая пятерка" - он был признан лучшим молодым игроком российской Премьер-лиги в 2015 году. Второе место досталось полузащитнику "Динамо" Роману Зобнину (144 очка), третье – защитнику "Динамо" Григорию Морозову (76 очков). Стоит отметить, что в пятерке лучших больше всего оказалось представителей столичного динамо – трое.

В голосовании приняли участие более 100 специалистов – это руководители РФС, РФПЛ и Детской футбольной лиги, тренеры сборных команд России, руководители и главные тренеры команд премьер-лиги, ветераны футбола, футбольные функционеры и журналисты ведущих спортивных СМИ.

«Челси» готов обменять Косту на Гризманна

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью готов отпустить нападающего Диего Косту в "Атлетико", если это поможет ему приобрести полузащитника Антуана Гризманна. "Челси" готов потратить 36 миллионов фунтов на француза и открыт к сделке по обмену.

Transfermarkt оценивает Гризманна в 35 миллионов фунтов.

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Фернандес может пропустить матч с ПСВ

Защитник ЦСКА Марио Фернандес может не сыграть в матче шестого тура Лиги чемпионов против ПСВ.

Сообщается, что футболист не тренировался вместе с командой перед игрой по причине мышечной травмы. Его участие в самой встрече находится под вопросом.

Матч ПСВ – ЦСКА состоится во вторник, 8 декабря. Начало – в 22.45.

"Спартак" готов продать Таски в "Бешикташ"

Московский "Спартак" готов продать защитника Сердара Таски в турецкий "Бешикташ". Сообщается, что москвичи планируют получить за футболиста 4 миллиона долларов.

Контракт игрока со "Спартаком" действует до 2017 года.

«Реал» работает над трансфером Левандовски

Мадридский "Реал" ведет переговоры по трансфеору нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

Представитель футболиста уже провел встречу в Мадриде с руководством "Реала". Переговоры состоялись во время матча 14-го тура чемпионата Испании против "Хетафе"

Ориентировочная стоимость форварда составляет 70 миллионов евро.

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