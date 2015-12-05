Хендерсон и другие футболисты с хроническими травмами

У полузащитника "Ливерпуля" Джордана Хендерсона обнаружили хроническое и неизлечимое повреждение. "Бомбардир" нашел других футболистов, которые либо закончили карьеру из-за подобных проблем, либо все еще продолжают мириться с ними.

Ледли Кинг

Бывший защитник "Тоттенхэма" великолепно играл за "шпор" на протяжении долгих сезонов. Но с каждым годом его физическое состояние ухудшалось. Виной всему стали хронические проблемы с коленями, от которых игрок никак не мог избавиться. Несколько операций ситуацию не изменили. Кингу пришлось завершить карьеру футболиста и перейти на должность посла клуба. Ледли на тот момент был всего 31 год.

Кака

Бразильский полузащитник переходил в "Реал" за рекордные 67 миллионов евро. Вот только раскрыться в новой команде ему помешала неизлечимая травма паха. Играть с таким повреждением вполне можно, но необходимо каждый день выполнять специальный перечень упражнений. Кака футбольную карьеру по-прежнему продолжает, уехав в МЛС, но выйти на прежний игровой уровень ему так и не удалось.

Владимир Шмицер

"Мое тело хочет играть, но тело справляться с нагрузками уже не может", - с такими словами заканчивал карьеру поигравший в Европе Шмицер. Чешский нападающий запомнился нам великолепными выступлениями за сборную Чехии и "Ливерпуль". Однако проблемы с коленями сделали последние годы карьеры чеха настоящим мучением. Заканчивал 36-летний форвард у себя на родине, выступая за пражскую "Славию".

Майкл Кэррик

Опорные полузащитники часто подвержены различным повреждениям. Майкл Кэррик – не исключение. Он по-прежнему умудряется выходить в основном составе "Манчестер Юнайтед", являясь важной частью построений Луи Ван Гаала. Но держать высокую планку игры Кэррику не удается уже на протяжении долгих пяти лет. Хронические травмы ахиллового сухожилия являются большой бедой для Майкла, который уже скоро собирается заканчивать карьеру.

Даниэль Старридж

Слабое место форварда "Ливерпуля" - его бедро. "Он получает уже девятое повреждение в одном и том же месте. С этим надо что-то делать", - жаловался бывший наставник "Ливерпуля" Брендан Роджерс. С тех пор ничего не изменилось. Старридж больше лечится, чем играет в футбол. Зато в те редкие моменты, когда врачи все-таки дают добро на его появление на поле, Даниэль выглядит неудержимым и по-прежнему много забивает.

Франк Рибери

Из-за постоянных болей в лодыжке Рибери предсказывали скорое завершение карьеры. Однако Франк и сейчас продолжает надеяться вернуться на поле и помочь "Баварии". Той самой "Баварии", которая уже пару лет вынуждена обходиться без великолепного француза. Травмы превратили Рибери из претендента на "Золотой мяч" в завсегдатая лазарета. "Я хочу стать новым Рибери", - любит говорить юный Кингсли Коман, призванный заменить Франка. Пока у него это получается намного лучше, нежели у самого Рибери протекает возвращение в большую игру.

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Давид Одонкор

Его называли самым быстрым футболистом мира. На первенстве планеты в родной Германии Одонкор перебегал лучших европейских игроков, но затем быстро сник. Проблемы с коленом, обрушившиеся на форварда, заставили его карьеру покатиться по наклонной. "Вместе с семьей мы решили, что я больше не буду выходить на поле", - сказал Одонкор, которому на тот момент исполнилось всего 29 лет. Не переубедило его и приглашение в чемпионат Таиланда, где по полю можно было бы просто ходить пешком.

Дин Эштон

В карьере Дина Эштона, известного по выступлениям за "Вест Хэм", сыграло роль повреждение лодыжки. После него английский нападающий едва ли мог ходить, а когда все-таки восстановился, то играл в футбол через серьезную боль. За травмой лодыжки последовала боль в колене, проявившаяся на одной из пробежек. Эти травмы перешли в разряд хронических, что вынудило Эштона закончить карьеру уже в 26 лет. Все время играть через боль попросту невозможно.

Йохан Фонлантен

Швейцарский форвард Фонлантен является обладателем уникального достижения. Перед нами самый молодой автор гола в финальных турнирах чемпионата Европы. Однако и его травмы не обошли стороной. Хронические боли в колене вынудили швейцарца завершить карьеру в возрасте 26 лет, однако перерыв в отношениях с футболом продлился всего год. Сейчас Йохан вернулся в футбол и выступает в родной Швейцарии.

Ривалдо

Легендарный бразилец Ривалдо провел насыщенную игровую карьеру. Однако его колено тоже периодически давало сбои. Хроническая травма не позволила бразильцу провести последние годы в футболе на высоком уровне. Он заканчивал и возвращался, а состояние колена продолжало ухудшаться. Закончилось все тем, что Ривалдо пришлось лечь на хирургический стол для проведения на многострадальном колене сложнейшей операции.