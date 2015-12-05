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    У Хендерсона диагностировали неизлечимое заболевание

    Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон будет вынужден провести оставшуюся карьеру с болью в ноге. У игрока обнаружили плантарный фасциит, который сопровождается сильной болью в пятке.

    После консультации со специалистами Хендерсон понял, что ему придется справляться с болью самостоятельно до конца карьеры, так как данное заболевание невозможно излечить.

    «Каждый раз когда я наступал на ногу, я чувствовал сильную режущую боль. Даже лежа в кровати я мог это почувствовать. Сейчас мне намного лучше, но я понимаю, что рано или поздно это вернется», — заявил Хендерсон.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    05.12.2015 10:48
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    джон базелон
    1449308499
    Здоровья и успеха в карьере!
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    TRACTOR
    1449310187
    очень жаль, здоровья!
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    Elves
    1449329923
    И ведь ему всего 25.
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    Платунишка
    1449334204
    Только наступило просветление в Ливерпуле после прихода Клоппа, как начались неприятности. Со всех сторон посыпались шишки(
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    KryptoN
    1449355340
    И как теперь быть? Джордан, поменьше тебе болевых ощущений, лучше, чтобы вообще на нет свелись!
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    ologreds
    1694996658
    numo450948
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