У Хендерсона диагностировали неизлечимое заболевание

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон будет вынужден провести оставшуюся карьеру с болью в ноге. У игрока обнаружили плантарный фасциит, который сопровождается сильной болью в пятке.

После консультации со специалистами Хендерсон понял, что ему придется справляться с болью самостоятельно до конца карьеры, так как данное заболевание невозможно излечить.

«Каждый раз когда я наступал на ногу, я чувствовал сильную режущую боль. Даже лежа в кровати я мог это почувствовать. Сейчас мне намного лучше, но я понимаю, что рано или поздно это вернется», — заявил Хендерсон.