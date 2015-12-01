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Как в «Арсенале» травмировались 22 игрока основы

<p><em>Фанаты «Арсенала» уже давно просекли, что у клуба огромнейшие проблемы с травмами. Стоило <strong><a href="https:///player/9714" target="_blank">Алексису Санчес</a></strong><a href="https:///player/9714" target="_blank"><strong>у</strong></a>, <a href="https:///player/2967" target="_blank"><strong>Лорану Косиельни</strong></a> и<a href="https:///player/2967" target="_blank"> </a><strong><a href="https:///player/15005" target="_blank">Санти Касорл</a></strong><a href="https:///player/2967" target="_blank"><strong>е</strong> </a>достигнуть пика своих физических возможностей в матче с «<strong><a href="https:///teams/nrw#news" target="_blank">Норвич</a></strong><a href="https:///teams/nrw#news" target="_blank"><strong>ем</strong></a>», как все поломались. Ужас! </em></p> <p>Эта подборка травм всех основных игроков «Арсенала» вряд ли порадует фанатов клуба и, скорее всего, не понизит уровень злости на медицинских работников. В Twitter «канониров» произошел настоящий взрыв фанатского негодования – и вовсе не из-за ничейного исхода матча против "Норвича" (1:1), а из-за того, что <a href="https:///coaches/52" target="_blank"><strong>Арсен Венгер </strong></a>«позволяет» ключевым игрокам получать травмы.  </p> <p>Не уж то в этом действительно виноват француз? Или вина все же лежит на медицинских работниках команды, которые недостаточно хорошо следят за здоровьем футболистов?</p> <p>Чтобы разобраться, давайте составим рейтинг выносливости 22-х игроков основной команды «Арсенала» за 2015 год и вспомним все их травмы. Если вы фанат «Арсенала», мужайтесь…</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Матье Дебюши </strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448963393_Arsenal-v-Manchester-City-Premier-League.jpg" style="width: 615px; height: 423px;" /></p> <p>Это только верхушка травмированного айсберга...</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Эктор Бельерин</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448963495_Arsenal-v-Manchester-United-Premier-League.jpg" style="width: 615px; height: 461px;" /></p> <p>Травмирован в 2015 году? Да, мышечные травмы в августе и ноябре...</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Калум Чамберс</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448963663_Arsenal-v-Tottenham-Hotspur-Premier-League.jpg" style="width: 615px; height: 448px;" /></p> <p>Он-то, конечно, получше, чем все остальные в этом рейтинге, но в январе надолго выбыл из строя.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Лоран Косиельни </strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448963842_Norwich-vs-Arsenal.jpg" style="width: 615px; height: 431px;" /></p> <p>Травмирован? ДА, ЧЕРТ ВОЗЬМИ!</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Пер Мертезакер </strong></span></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1448963885_Arsenal-vs-Bayern-Munich-Champions-League-group-stage (1).jpg" style="width: 615px; height: 371px;" /></strong></p> <p>Травмирован? О, да! Не играл в апреле, августе и октябре.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Габриэль</strong></span></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1448963947_Arsenal-Training-Session.jpg" style="width: 615px; height: 448px;" /></strong></p> <p>Сломался в марте.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Начо Монреаль</strong></span></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1448964161_West-Bromwich-Albion-v-Arsenal-Premier-League.jpg" style="width: 615px; height: 442px;" /></strong></p> <p>Травмирован в 2015? Да, хотя травма была не слишком серьезной. </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Киран Гиббс</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448964339_Arsenal-v-Aston-Villa-Premier-League.jpg" style="width: 615px; height: 467px;" /></p> <p>ДА, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, И ОН!</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Франсис Коклен</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448964492_West-Brom-vs-Arsenal (1).jpg" style="width: 615px; height: 410px;" /></p> <p>Вам ли этого не знать...</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Томаш Росицки</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448964551_Sunderland-v-Arsenal-Premier-League.jpg" style="width: 615px; height: 409px;" /></p> <p>Да...</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Аарон Рэмзи</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448964669_Arsenal-FC-v-FC-Bayern-Munchen-UEFA-Champions-League.jpg" style="width: 615px; height: 408px;" /></p> <p>...</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Санти Касорла</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448964799_Arsenal-v-Sunderland-Premier-League.jpg" style="width: 615px; height: 428px;" /></p> <p>Травмирован совсем недавно. В матче с "Норвичем", вот, сыграл на одной ноге.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Микель Артета</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448964936_PAY-Arsenal-v-Borussia-Dortmund.jpg" style="width: 615px; height: 489px;" /></p> <p>Травмирован? Безусловно. Хотя он и не особенно часто играл.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Джек Уилшир</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448965081_Arsenal-v-Manchester-United-Premier-League (1).jpg" style="width: 615px; height: 396px;" /></p> <p>(слышен плач за кадром)</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Матье Фламини</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448965148_Arsenal-v-Norwich.jpg" style="width: 615px; height: 445px;" /></p> <p>Фламини искалечил два подколенных сухожилия.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Месут Озил </strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1448965216_Leicester-v-Arsenal.jpg" style="width: 615px; height: 406px;" /></strong></span></p> <p>Поломал колено еще в конце 2014... Но совсем плохо все стало в марте этого года.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Алекс Окслэд-Чэмберлен</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448965327_Leicester-v-Arsenal (1).jpg" style="width: 615px; height: 362px;" /></p> <p>Да, и этот тоже!</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Оливье Жиру</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448965383_Arsenal-v-Swansea-City-Premier-League.jpg" style="width: 615px; height: 434px;" /></p> <p>Вообще его дела шли получше, чем у остальных, но летом у него была травма...и вот. </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Дэнни Уэлбек</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448971324_уэлбек.jpg" style="width: 615px; height: 373px;" /></p> <p>Фух...</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Тео Уолкотт</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448971394_Theo-Walcott.jpg" style="width: 615px; height: 400px;" /></p> <p>Трав-ми-ро-ван. </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Алексис Санчес</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1448971484_Norwich-vs-Arsenal (1).jpg" style="width: 615px; height: 410px;" /></strong></span></p> <p>И даже Санчес, Карл!</p> <p>Итак, кто же 22-й травмированный игрок основного состава? И это...</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Хоэль Кэмпбелл</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448971602_Swansea-vs-Arsenal.jpg" style="width: 615px; height: 384px;" /></p> <p>"Поклоняйтесь мне, хиленькие игроки "Арсенала"!"</p> <p>Если бы Венгер мог выбрать только одного игрока, которого хотел бы навсегда уберечь от травм, им бы, наверное, стал именно костариканский мастер на все ноги.</p> <p>Не так ли, Арсен?</p> <p><img height="auto" src="http://media.balls.ie/uploads/2014/05/Water-Bottle-21.gif" width="50%" /></p> <p><em>По материалам mirror.co.uk</em></p> <p>[poll id=908]</p>

Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Касорла Санти Озил Месут Росицки Томаш Фламини Матье Уилшир Джек Уолкотт Тео Дебюши Матье Артета Микель Мертезакер Пер Монреаль Начо Уэлбек Дэнни Гиббс Киран Рэмзи Аарон Санчес Алексис Косиельни Лоран Коклен Франсис Окслэд-Чемберлен Алекс Кэмпбелл Хоэль Чамберс Калум Бельерин Эктор Венгер Арсен
Комментарии (4)
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Tex
1448988468
Я искренне не понимаю для чего такие комментарии автора под фотографиями?? Могли бы подсчитать количество травмированного времени в днях для каждого игрока и составить своеобразный топ за год... Но к чему эти бессмысленные комментарии???
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john31rus
1449033396
Не сайт, а журнал для детей с картинками. Верните старый добрый с0ккер.ru. Такое ощущение что все мозги и креатив остались по старому адресу. Одна толковая статья в неделю публикуется, остальное - протухшая вода
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robik
1449427138
Удручают дворовые стандарты подписей этой фото-подборки. Тут надо раз и навсегда понять, либо это информационный ресурс футбольной тематики, либо пол-квадратных метра, арендованные для личного блога, в котором можно всё, чего ни попадя хочется. Всё как в жизни СМИ или в любом творчестве: либо опускаешься до непритязательных вкусов толпы, либо подтягиваешь массы к уровню повыше дворовых понятий. Чтобы поднять кого-то, нужно начать с поднятия своей редакторской культуры, не говоря уже о режиссёрской планке работы с "картинкой"...
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