Как в «Арсенале» травмировались 22 игрока основы

<p><em>Фанаты «Арсенала» уже давно просекли, что у клуба огромнейшие проблемы с травмами. Стоило <strong><a href="https:///player/9714" target="_blank">Алексису Санчес</a></strong><a href="https:///player/9714" target="_blank"><strong>у</strong></a>, <a href="https:///player/2967" target="_blank"><strong>Лорану Косиельни</strong></a> и<a href="https:///player/2967" target="_blank"> </a><strong><a href="https:///player/15005" target="_blank">Санти Касорл</a></strong><a href="https:///player/2967" target="_blank"><strong>е</strong> </a>достигнуть пика своих физических возможностей в матче с «<strong><a href="https:///teams/nrw#news" target="_blank">Норвич</a></strong><a href="https:///teams/nrw#news" target="_blank"><strong>ем</strong></a>», как все поломались. Ужас! </em></p> <p>Эта подборка травм всех основных игроков «Арсенала» вряд ли порадует фанатов клуба и, скорее всего, не понизит уровень злости на медицинских работников. В Twitter «канониров» произошел настоящий взрыв фанатского негодования – и вовсе не из-за ничейного исхода матча против "Норвича" (1:1), а из-за того, что <a href="https:///coaches/52" target="_blank"><strong>Арсен Венгер </strong></a>«позволяет» ключевым игрокам получать травмы. </p> <p>Не уж то в этом действительно виноват француз? Или вина все же лежит на медицинских работниках команды, которые недостаточно хорошо следят за здоровьем футболистов?</p> <p>Чтобы разобраться, давайте составим рейтинг выносливости 22-х игроков основной команды «Арсенала» за 2015 год и вспомним все их травмы. Если вы фанат «Арсенала», мужайтесь…</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Матье Дебюши </strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448963393_Arsenal-v-Manchester-City-Premier-League.jpg" style="width: 615px; height: 423px;" /></p> <p>Это только верхушка травмированного айсберга...</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Эктор Бельерин</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448963495_Arsenal-v-Manchester-United-Premier-League.jpg" style="width: 615px; height: 461px;" /></p> <p>Травмирован в 2015 году? Да, мышечные травмы в августе и ноябре...</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Калум Чамберс</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448963663_Arsenal-v-Tottenham-Hotspur-Premier-League.jpg" style="width: 615px; height: 448px;" /></p> <p>Он-то, конечно, получше, чем все остальные в этом рейтинге, но в январе надолго выбыл из строя.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Лоран Косиельни </strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448963842_Norwich-vs-Arsenal.jpg" style="width: 615px; height: 431px;" /></p> <p>Травмирован? ДА, ЧЕРТ ВОЗЬМИ!</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Пер Мертезакер </strong></span></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1448963885_Arsenal-vs-Bayern-Munich-Champions-League-group-stage (1).jpg" style="width: 615px; height: 371px;" /></strong></p> <p>Травмирован? О, да! Не играл в апреле, августе и октябре.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Габриэль</strong></span></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1448963947_Arsenal-Training-Session.jpg" style="width: 615px; height: 448px;" /></strong></p> <p>Сломался в марте.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Начо Монреаль</strong></span></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1448964161_West-Bromwich-Albion-v-Arsenal-Premier-League.jpg" style="width: 615px; height: 442px;" /></strong></p> <p>Травмирован в 2015? Да, хотя травма была не слишком серьезной. </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Киран Гиббс</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448964339_Arsenal-v-Aston-Villa-Premier-League.jpg" style="width: 615px; height: 467px;" /></p> <p>ДА, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, И ОН!</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Франсис Коклен</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448964492_West-Brom-vs-Arsenal (1).jpg" style="width: 615px; height: 410px;" /></p> <p>Вам ли этого не знать...</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Томаш Росицки</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448964551_Sunderland-v-Arsenal-Premier-League.jpg" style="width: 615px; height: 409px;" /></p> <p>Да...</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Аарон Рэмзи</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448964669_Arsenal-FC-v-FC-Bayern-Munchen-UEFA-Champions-League.jpg" style="width: 615px; height: 408px;" /></p> <p>...</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Санти Касорла</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448964799_Arsenal-v-Sunderland-Premier-League.jpg" style="width: 615px; height: 428px;" /></p> <p>Травмирован совсем недавно. В матче с "Норвичем", вот, сыграл на одной ноге.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Микель Артета</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448964936_PAY-Arsenal-v-Borussia-Dortmund.jpg" style="width: 615px; height: 489px;" /></p> <p>Травмирован? Безусловно. Хотя он и не особенно часто играл.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Джек Уилшир</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448965081_Arsenal-v-Manchester-United-Premier-League (1).jpg" style="width: 615px; height: 396px;" /></p> <p>(слышен плач за кадром)</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Матье Фламини</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448965148_Arsenal-v-Norwich.jpg" style="width: 615px; height: 445px;" /></p> <p>Фламини искалечил два подколенных сухожилия.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Месут Озил </strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1448965216_Leicester-v-Arsenal.jpg" style="width: 615px; height: 406px;" /></strong></span></p> <p>Поломал колено еще в конце 2014... Но совсем плохо все стало в марте этого года.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Алекс Окслэд-Чэмберлен</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448965327_Leicester-v-Arsenal (1).jpg" style="width: 615px; height: 362px;" /></p> <p>Да, и этот тоже!</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Оливье Жиру</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448965383_Arsenal-v-Swansea-City-Premier-League.jpg" style="width: 615px; height: 434px;" /></p> <p>Вообще его дела шли получше, чем у остальных, но летом у него была травма...и вот. </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Дэнни Уэлбек</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448971324_уэлбек.jpg" style="width: 615px; height: 373px;" /></p> <p>Фух...</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Тео Уолкотт</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448971394_Theo-Walcott.jpg" style="width: 615px; height: 400px;" /></p> <p>Трав-ми-ро-ван. </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Алексис Санчес</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1448971484_Norwich-vs-Arsenal (1).jpg" style="width: 615px; height: 410px;" /></strong></span></p> <p>И даже Санчес, Карл!</p> <p>Итак, кто же 22-й травмированный игрок основного состава? И это...</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Хоэль Кэмпбелл</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448971602_Swansea-vs-Arsenal.jpg" style="width: 615px; height: 384px;" /></p> <p>"Поклоняйтесь мне, хиленькие игроки "Арсенала"!"</p> <p>Если бы Венгер мог выбрать только одного игрока, которого хотел бы навсегда уберечь от травм, им бы, наверное, стал именно костариканский мастер на все ноги.</p> <p>Не так ли, Арсен?</p> <p><img height="auto" src="http://media.balls.ie/uploads/2014/05/Water-Bottle-21.gif" width="50%" /></p> <p><em>По материалам mirror.co.uk</em></p> <p>[poll id=908]</p>