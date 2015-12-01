Бердыев может оказаться в «Зените». Ари покинет «Краснодар». Дайджест событий дня

Объявлена тройка претендентов на "Золотой мяч". "Спартак" интересуется Юрченко. Джеррард тренируется с "Ливерпулем". "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Джеррард вернулся в "Ливерпуль"

Полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Стивен Джеррард вернулся в Англию на время межсезонья в МЛС. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что Джеррард будет тренироваться с командой, но не сможет принимать участие в играх.

"Джеррард – это настоящая легенда "Ливерпуля", но у него есть контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси". Поэтому я сказал ему, что он может прийти в любое время, тренироваться с нами и делать все, что посчитает нужным. Двери "Ливерпуля" для него всегда открыты", - признался Клопп.

Невилл возглавил "Валенсию"

Фил Невилл временно возглавил "Валенсию" после увольнения Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера. Он был ассистентом Санту в текущем сезоне. Невиллу предстоит подготовить команду к матчу 1/16 финала Кубка Испании с "Баракальдо", который состоится 2 декабря.

Напомним, что наиболее вероятными сменщиками Нуну считается Микаэль Лаудруп и Франк Райкард.

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Бердыев может сменить Виллаш-Боаша в "Зените"

"Зенит" ведет поиски нового главного тренера. По окончании сезона, а возможно и в зимнее трансферное окно, команду покинет нынешний наставник – Андре Виллаш-Боаш. Одним из кандидатов на этот пост является Курбан Бердыев.

Месси, Неймар и Роналду претендуют на "Золотой мяч"

Сегодня были объявлены имена претендентов на "Золотой мяч". В шорт-лист попали три вполне ожидаемых претендента: Лионель Месси, Неймар (оба – "Барселона") и Криштиану Роналду ("Реал").

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Ари отказался продлить контракт с "Краснодаром"

Нападающий "Краснодара" Ари отклонил предложение клуба о продлении контракта. Однако, переговоры клуба с агентом футболиста Оливером Кабреру продолжаются.

Напомним, что действующий контракт действует с августа 2013-го года до июля 2016-го. По словам агента, к Ари проявляют интерес московские клубы, но какие именно – не уточнил.

ФИФА обнародовала имена трех претендентов на звание лучшего тренера года

В шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера 2015 года по версии ФИФА вошли Луис Энрике ("Барселона"), Хосеп Гвардиола ("Бавария") и Хорхе Сампаоли (сборная Чили).

В нынешнем году Энрике привел каталонцев к победам в Примере, Кубке Короля, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, "Бавария" под руководством Гвардиолы выиграла Бундеслигу, а чилийцы во главе с Сампаоли стали обладателями Кубка Америки.

Голкипер "Уфы" заинтересовал "Спартак"

Столичный "Спартак" проявил заинтересованность в 29-летнем голкипере "Уфы" Давиде Юрченко. В текущем сезоне он сыграл в Премьер-лиге 11 матчей, в которых пропустил 16 голов.

Юрченко имеет российский паспорт, хотя ранее его могли заиграть за сборную Армении, но он отказался. По данным transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет два миллиона евро.

Состоялись заключительные матчи 17-го тура РФПЛ

"Краснодар" в концовке вырвал победу в игре с "Ростовом". "Динамо" и "Локомотив" сыграли результативную ничью. "Рубин" на последних секундах встречи со "Спартаком" спас одно очко.

Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 - Мамаев, 86; 1:1 - Азмун, 88; 2:1 - Вандерсон, 90+3.

Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 2:2 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Дьяков (с пенальти), 35; 1:1 – Самедов, 49; 1:2 - Майкон, 76; 2:2 - Дьяков, 90.

Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 2:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Зе Луиш, 51; 1:1 – Девич, 69; 1:2 – Промес (с пенальти), 72; 2:2 - Кверквелия, 90+2.

"Динамо" - "Локомотив" - 2:2, "Краснодар" - "Ростов" - 2:1, "Рубин" - "Спартак" - 2:2 (ВИДЕО)

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