Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Бердыев может оказаться в «Зените». Ари покинет «Краснодар». Дайджест событий дня

Бердыев может оказаться в «Зените». Ари покинет «Краснодар». Дайджест событий дня

Объявлена тройка претендентов на "Золотой мяч". "Спартак" интересуется Юрченко.  Джеррард тренируется с "Ливерпулем". "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Джеррард вернулся в "Ливерпуль"

Полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Стивен Джеррард вернулся в Англию на время межсезонья в МЛС. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что Джеррард будет тренироваться с командой, но не сможет принимать участие в играх.

"Джеррард – это настоящая легенда "Ливерпуля", но у него есть контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси". Поэтому я сказал ему, что он может прийти в любое время, тренироваться с нами и делать все, что посчитает нужным. Двери "Ливерпуля" для него всегда открыты", - признался Клопп.

Невилл возглавил "Валенсию"

Фил Невилл временно возглавил "Валенсию" после увольнения Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера. Он был ассистентом Санту в текущем сезоне. Невиллу предстоит подготовить команду к матчу 1/16 финала Кубка Испании с "Баракальдо", который состоится 2 декабря.

Напомним, что наиболее вероятными сменщиками Нуну считается Микаэль Лаудруп и Франк Райкард.

Спектакль в Борнмуте, отставка Нуну. Главные события европейского уик-энда

Бердыев может сменить Виллаш-Боаша в "Зените"

"Зенит" ведет поиски нового главного тренера. По окончании сезона, а возможно и в зимнее трансферное окно, команду покинет нынешний наставник – Андре Виллаш-Боаш. Одним из кандидатов на этот пост является Курбан Бердыев.

Месси, Неймар и Роналду претендуют на "Золотой мяч"

Сегодня были объявлены имена претендентов на "Золотой мяч". В шорт-лист попали три вполне ожидаемых претендента: Лионель Месси, Неймар (оба – "Барселона") и Криштиану Роналду ("Реал").

Месси, Флоренци и Лира - авторы лучших голов 2015 года

Ари отказался продлить контракт с "Краснодаром"

Нападающий "Краснодара" Ари отклонил предложение клуба о продлении контракта. Однако, переговоры клуба с агентом футболиста Оливером Кабреру продолжаются.

Напомним, что действующий контракт действует с августа 2013-го года до июля 2016-го. По словам агента, к Ари проявляют интерес московские клубы, но какие именно – не уточнил.

ФИФА обнародовала имена трех претендентов на звание лучшего тренера года

В шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера 2015 года по версии ФИФА вошли Луис Энрике ("Барселона"), Хосеп Гвардиола ("Бавария") и Хорхе Сампаоли (сборная Чили).

В нынешнем году Энрике привел каталонцев к победам в Примере, Кубке Короля, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, "Бавария" под руководством Гвардиолы выиграла Бундеслигу, а чилийцы во главе с Сампаоли стали обладателями Кубка Америки.

Голкипер "Уфы" заинтересовал "Спартак"

Столичный "Спартак" проявил заинтересованность в 29-летнем голкипере "Уфы" Давиде Юрченко. В текущем сезоне он сыграл в Премьер-лиге 11 матчей, в которых пропустил 16 голов.

Юрченко имеет российский паспорт, хотя ранее его могли заиграть за сборную Армении, но он отказался. По данным transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет два миллиона евро.

Состоялись заключительные матчи 17-го тура РФПЛ

"Краснодар" в концовке вырвал победу в игре с "Ростовом". "Динамо" и "Локомотив" сыграли результативную ничью. "Рубин" на последних секундах встречи со "Спартаком" спас одно очко.

Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 - Мамаев, 86; 1:1 - Азмун, 88; 2:1 - Вандерсон, 90+3.

Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 2:2 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Дьяков (с пенальти), 35; 1:1 – Самедов, 49; 1:2 - Майкон, 76; 2:2 - Дьяков, 90.

Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 2:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Зе Луиш, 51; 1:1 – Девич, 69; 1:2 – Промес (с пенальти), 72; 2:2 - Кверквелия, 90+2.

"Динамо" - "Локомотив" - 2:2, "Краснодар" - "Ростов" - 2:1, "Рубин" - "Спартак" - 2:2 (ВИДЕО)

"Пока были силенки – выдерживали". В каких условиях играли в Химках

Россия. Премьер-лига Россия Ростов Зенит Краснодар Ливерпуль Джеррард Стивен Юрченко Давид Ари Бердыев Курбан Невилл Фил
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FKulagin
1448928721
Бердыева в Зенит! Хорошая идея..
Ответить
sour12
1448933033
Бердыева хоть куда можно, но жаль не первый раз так очевидно сливают ростов....бедному Калачову уже все нервы судьи вымотали...
Ответить
CSKA №1
1448951114
Зенитка-это яма!!!Бердыш там пропадет!!!P.S.(Зенитке ничего мне не пишите,мне по х..й на вас,бомжатники)
Ответить
ZILANT
1448954416
Котлин, ты рад?
Ответить
vgarakh
1449061658
Оставьте Бекиевича в покое, пусть работает в Ростове!
Ответить
denmig
1449325234
дай пожалуйста денег - от зотова юрветгавно! - тухлячок - и ни одного правдивого события. и тем более ни одного не случится . пидр просто
Ответить
буба спб
1454954424
при всем уважении к Бекиичу совсем нет желания видеть его в Зените.
Ответить
nice
1457813503
Если Ростов попадет в ЛЧ, то вряд ли Бекиич перейдет в Зенит. Думаю что найдутся спонсоры, чтобы про финансировать команду, да и власти области помогут. Раньше надо было чесаться. Мне то как раз представлялся вариант с Бердыевым очень неплохим для команды, но почему то подписали Боаша.
Ответить
slavа0508
1457853117
Зенит любит вот так подсирать конкурентам то игроков перекупит то вот тренера захотел
Ответить
Главные новости
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
23:34
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
14
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
59
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+