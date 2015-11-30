Спектакль в Борнмуте, отставка Нуну. Главные события европейского уик-энда

Охотничий инстинкт Обамеянга, преображение «Милана» и продолжение скандала с Вальбуэна. «Бомбардир» рассказывает о самом главном, чем запомнились футбольные выходные в Европе.

Англия

Результаты

Таблица

События и герои

Джейми Варди установил рекорд АПЛ, забив в 11-м матче подряд. На этот раз от форварда «Лестера» пострадал некогда грозный «Ман Юнайтед»! Но самой впечатляющей игрой английского уик-энда стала совсем не встреча с участием лидера чемпионата. Болельщики «Эвертона» еще долго будут помнить скандальный матч коллектива Мартинеса против «Борнмута». Их любимая команда уверенно выигрывала 2:0, когда в концовке встречи «вишни» неожиданно сравняли счет. Арбитр Кевин Фрэнд добавил пять минут, а на последних секундах встречи Росс Баркли вроде бы принес «ирискам» волевую победу. Но судья и футболисты «Борнмута» были против! Фрэнд не постеснялся продлить игровое время еще на две минуты, так как фанаты решили отпраздновать гол прямо на поле. Это и стало для «Эвертона» роковым решением. Станислас снова восстановил равновесие, погрузив синюю часть Ливерпуля во тьму.

Джейми Варди: кого хотят купить «Барселона» и «Реал Мадрид»

Скандал

«Челси» Жозе Моуринью наконец-то не утонул в грязи, сыграв нулевую ничью с «Тоттенхэмом». Но внутри команды все «стабильно». Сеск Фабрегас танцевал перед соперниками, не сделал почти ни одной точной передачи, при этом умудрился засадить мячом в голову лежащего Виллиана. Диего Коста, неожиданно оставленный Моуринью на скамейке запасных, вдруг стал кидаться в сторону тренера манишками. Не зря говорят, что «Челси» не стоит даже мечтать о чемпионстве в нынешнем сезоне. Для начала – надо бы заняться перевоспитанием своих игроков.

Почему «Челси» обязан купить Гарри Кейна

Лучший гол

Символическая сборная

Германия

Результаты

Таблица

События и герои

Дортмундскую «Боруссию» вдруг принялись нещадно критиковать за поражение в Краснодаре и массу упущенных возможностей. Но «шмели» в ответ порадовали яркой игрой в матче против «Штутгарта», а Пьер-Эмерик Обамеянг снова переиграл Роберта Левандовски. Как это было? Повезло стать героями бывшему полузащитнику «Байера» Гонсало Кастро и юркому габонцу Обамеянгу. Они и организовали львиную долю голов в ворота Тытоня. Сам Обамеянг забил сразу два мяча, еще больше вырвавшись вперед в споре бомбардиров. Роберт Левандовски в матче с «Гертой» не отличился. Теперь разница между форвардами составляет уже три мяча. Хоть где-то Дортмунд впереди!

Приятный спор

Пятничный матч «Дармштадта» и «Кельна» ознаменовался приятным событием. Теннисистка Андреа Петкович перед игрой готовила для болельщиков горячие угощения – сосиски. «Выполнять условия пари – дело чести», – оказалось, что девушка пообещала порадовать фанатов, если «Дармштадт» не проиграет свой первый матч в Бундеслиге. Команда сыграла вничью с «Ганновером», а теперь пришло время представительницы тенниса возвращать долги. Удивительно, но ее присутствие снова оказалось счастливым – «Дармштадт» добыл важное очко.

Лучший гол

Символическая сборная

Испания

Результаты

Таблица

События и герои

Пока «Барселона» снова уверенно побеждает, а «Реал» мучительно взламывает оборону «Эйбара», «Атлетико» потихоньку готовится к очередному восхождению на первое место. Пока отрыв до него все еще четыре очка, но с таким постоянством результатов дрогнет даже «Барселона». Сегодняшний вариант команды Симеоне является самым скучным из тех, которые мы видели в последние годы. Здесь все держится на Гризманне. Стоит французу забить гол, как мадридцы всей командой отходят в оборону и стремятся удержать минимальное преимущество. Происходит это с любым соперником. Вот и в матче против «Эспаньола» Антуан снова отличился, а его партнеры сразу перестали играть в футбол. В сравнении с «Барселоной» «Атлетико» забивает почти в два раза меньше, но во столько же раз меньше и пропускает! Надежность у своих ворот – новый залог успеха некогда яркой команды из Мадрида.

Печальный уход

После матча с «Севильей» тренер «Валенсии» Нуну подал в отставку. «Я принял решение еще до этого матча, но игроки ничего не знали», – рассказал тренер, которого болельщики «летучих мышей» уже давно провожали плакатами «Нуну, уходи». Не вызывает удивления, что владелец «Валенсии» Питер Лим так легко согласился отпустить тренера: команда за год деградировала от четвертой силы чемпионата до середняка Примеры.

Лучший гол

Символическая сборная

Италия

Результаты

Таблица

События и герои

Обновленный «Милан» наконец-то должен был победить уверенно и на классе. И команда Михайловича сделала это в матче с «Сампдорией». Все тот же 16-летний вратарь в основе, в нападении те же лица, но игра «Милана» наконец-то походила на то, что от него по-настоящему ждут. Сразу четырьмя мячами огорчили «россонери» своего соперника, из которого Винченцо Монтелла все еще пытается слепить что-то стоящее. Пока его урок труда получается двоечным, а вот «Милан», напротив, все ближе подбирается к лидерам.

К слову, дрогнул и один из главных фаворитов – «Рома». Не хватающая звезд с неба «Аталанта» вдруг неожиданно хлопнула одного из лидеров, еще больше подогрев слухи об отставке Руди Гарсии.

Актуальный опрос

[poll id=906]

Лучший гол

Символическая сборная





Франция

Результаты

Таблица

События и герои

За таким турниром действительно интересно наблюдать! «Марсель» и «Монако» выдали самый яркий матч уик-энда, закончив игру с хоккейным счетом 3:3. Фабио Коэнтрау давно так искренне не играл в футбол, а тренер «Марселя» Мичел впервые выразил на своем лице хоть какие-то эмоции. Но не одними лидерами примечателен французский чемпионат.

«Сент-Этьен», «Анжер», «Кан» – эти команды снова победили и еще больше обострили борьбу за еврокубки. Во Франции за последние несколько месяцев многое поменялось. Былые аутсайдеры распределяют места в верхней части таблицы, а не так давно выигрывавший титул «Лилль» стоит на вылет. Лишь только позиции «ПСЖ» остаются неизменными.

Скандал

В истории с шантажом Матье Вальбуэна возник новый поворот. Бывший динамовец умудрился втянуть в это дело и Самира Насри. Сам полузащитник «Манчестер Сити» отреагировал на претензии Матье очень жестко. «Если Вальбуэна хочет выглядеть жертвой в этой истории – нет проблем. Мы не друзья и никогда ими не будем, но я не бандит и не шантажист. Я никак не вовлечен в эту ситуацию», – поспешил открыть правду разозлившийся Насри. Сам же Вальбуэна пока играет очень дурно, проигрывая со своим «Лионом» второй матч подряд.

Лучший гол