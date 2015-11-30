Месси, Флоренци и Лира - авторы лучших голов 2015 года

<p><em>ФИФА объявила тройку претендентов на приз имени Ференца Пушкаша. Обладатель награды будет известен 11 января. «Бомбардир» представляет видео голов номинантов.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Лионель Месси, "Атлетик" - "Барселона"</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/tpIDkJdPsLw" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Алессандро Флоренци, "Рома" - "Барселона"</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/vugGQrE1nUI" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Венделл Лира, "Атлетико-Го" - "Гоанезия"</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/JMWe9rx4NvQ" width="720"></iframe></p> <p>[poll id=907]</p>