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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Бенитес остается в «Реале». Фернандес хочет в сборную России. Дайджест событий дня

Бенитес остается в «Реале». Фернандес хочет в сборную России. Дайджест событий дня

Кержаков намерен продолжить карьеру. Анчелотти вернется к тренерской работе. Рафинья продлил контракт с "Барселоной". "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Кержаков: "Я на "Матч ТВ" не работаю и с футболом не закончил"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков сообщил, что не работает на телеканале "Матч ТВ" и собирается продолжить футбольную карьеру.

- Вы часто появляетесь в эфире "Матч ТВ" – сейчас живете в Москве?

- Я не живу в Москве, я тут тренируюсь. Работаю ли я на "Матч ТВ"? Нет, я на "Матч ТВ" не работаю. Стал ли я журналистом? Нет, я не стал журналистом. Закончил ли я с футболом? Нет, не закончил. Я сейчас готовлюсь к тому, чтобы зимой уехать в аренду и продолжать играть в футбол еще не один год.

Нойштедтер: "Сборная России была бы для меня супершансом"

Полузащитник "Шальке-04" Роман Нойштедтер с радостью выступал бы за сборную России."Игра за сборную России стала бы для меня супершансом. Впрочем, со мной еще никто не контактировал".Ранее Нойштедтер заявлял, что готов сыграть не только в роли полузащитника, но и игрока обороны.

Перес выразил доверие Бенитесу

Президент "Реала" Флорентино Перес выразил доверие главному тренеру команды Рафаэлю Бенитесу во время сегодняшней пресс-конференции на "Сантьяго Бернабеу".

"Главный тренер имеет нашу поддержку, и мы в нем уверены. Я понимаю гнев наших фанатов, но мы верим, что сейчас пришло время работать со всей строгостью, серьезностью и единством", - сказал Перес.

Рафинья подписал новый контракт с "Барселоной"

Полузащитник "Барселоны" Рафинья продлил свой контракт с каталонским клубом. Новое соглашение будет действовать в течении пяти лет. В этом сезоне Рафинья сыграл в шести матчах своей команды и забил один гол.

Бабаев: "Фернандес даже готов отказаться от теоретического вызова в сборную Бразилии"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что защитник Марио Фернандес может быть заигран за российскую сборную.

"Вопрос с натурализацией Фернандеса возникал и при Капелло, но тогда его отложили из-за вызова Марио в сборную Бразилии на товарищеский матч. Дело в том, что гораздо сложнее натурализовать игрока, заигранного за другую сборную. Сам Фернандес даже готов отказаться от теоретического вызова в сборную Бразилии на официальный матч ради сборной России.

Анчелотти готов вернуться в большой футбол

Бывший наставник "Реала" Карло Анчелотти готов возглавить мадридский "Реал", "ПСЖ" или "Челси", передает Radio1 Rai.

"Возвращение в "Реал" в следующем сезоне? Почему бы и нет? Или в "ПСЖ" или "Челси". В каждой из этих команд я чувствовал себя хорошо. Я говорил ранее, что хочу дождаться следующего сезона, и это не изменилось. Я уже отказал некоторым клубам", - сказал Анчелотти.

Джефферсон и Эвертон могут не сыграть против "Локомотива"

Защитники лиссабонского "Спортинга" Джефферсон и Эвертон могут не принять участие в ответном матче Лиги Европы против "Локомотивом". Сообщается, что у футболистов проблемы со здоровьем. Защитник Налдо, однако, вернулся в строй. Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Локомотив" — "Спортинг" пройдет 26 ноября в 21:00.

РФПЛ. "Ростов" и "Уфа" сыграли вничью

В матче 16-го тура РФПЛ "Ростов" сыграл вничью с "Уфой" – 1:1. На реализованный Полозом пенальти гости ответили мячом в исполнении Марсиньо.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й

Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа (Уфа) – 1:1 (1:0)   Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Полоз (с пенальти), 28; 1:1 – Марсиньо, 54.

Испания. Примера Испания Реал ЦСКА Зенит Барселона Кержаков Александр Нойштедтер Роман Фернандес Марио Бенитес Рафаэль Анчелотти Карло Перес Флорентино
Комментарии (6)
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artur 10
1448331806
Сам Фернандес даже готов отказаться от теоретического вызова в сборную Бразилии на официальный матч ради сборной России.Потому что знает,что в сборной Бразилии 1-2 матча и пинка дадут(конкуренция высокая),а вот в сборной России можно корни пустить до пенсии как Игнашевич.
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Ver
1448345704
Если из Реала, как обещал: "или-или", уйдёт Роналду, "великий" клуб может оказаться в клоаке...
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YurkeSpartak
1448352343
Да Роналду давно пора в Катар или США, а Реалу пора строить новую команду. Вспомните раньше как было. Куда не плюнь везде звезда и никто не тянул одеяло на себя. На каждой позиции. Йерро, Карлос, Сальгадо, Макелеле, это не говоря уж о Фигу, Зидане, Бекхеме и Рауле и многих других. А тут человек-шампунь, бывший защитник из Тотенхемма и почти уголовник. Не являяюсь болельщиком ни Реала ни Барселоны, но в Реале симпатичны мне только Кейлор Навас, Рамос и Кроос.
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Samsyk
1448390580
Я думаю что Бенитису надо покинуть а Роналду по советовал бы играть с пасом, а то он хочет показать себя и не получается побеждать противника. И ещё по прошу чтобы Марсело не покинул клуб без него игра не идёт !!!
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