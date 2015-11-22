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  • ЦСКА потерпел второе поражение подряд. Дзюба против натурализации. Дайджест событий дня

ЦСКА потерпел второе поражение подряд. Дзюба против натурализации. Дайджест событий дня

<p><em>«Барселона» разгромила «Реал». Варди повторил рекорд Ван Нистелроя. «Ливерпуль» не оставил шансов «Манчестер Сити». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Широков не сыграет с «Краснодаром»</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартака"</a> <a href="https:///player/6970" target="_blank"><strong>Роман Широков</strong></a> не сыграет в матче 16-го тура РФПЛ против <a href="https:///teams/kra" target="_blank">"Краснодара"</a>. Сообщается также, что клуб не намерен продлевать соглашение с Широковым, однако футболист сможет сделать это в одностороннем порядке, если проведет за "Спартак" как минимум 15 полноценных встреч (больше одного тайма в каждой) в сезоне. Такой пункт содержится в конракте игрока. На сегодняшний день Широков провел за "Спартак" 14 таких игр.  </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Гуанчжоу Эвергранд» стал победителем азиатской Лиги чемпионов</strong></span></p> <p>Китайский <a href="https:///teams/GUE" target="_blank">"Гуанчжоу Эвергранд"</a> обыграл <a href="https:///teams/ahd" target="_blank">"Аль-Ахли"</a> из ОАЭ и во второй раз в своей истории стал победителем азиатской Лиги чемпионов. В первом финальном матче команды сыграли вничью (0:0), а во втором – китайский клуб добился минимальной победы (1:0) и завоевал важный трофей.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Бабаев: «Фернандес имеет желание получить гражданство России»</strong></span></p> <p>Генеральный директор <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> <strong><a href="https:///persons/15" target="_blank">Роман Бабаев</a></strong> заявил, что защитник армейцев <strong><a href="https:///player/25735" target="_blank">Марио Фернандес</a></strong> не против получить российское гражданство. Кроме того, он отметил, что бразилец может серьезно усилить <a href="https:///teams/rus" target="_blank">сборную России</a>.</p> <p>"Разговоры о получении гражданства пока преждевременны. У Марио есть такое желание. Есть и общее согласие РФС и тренерского штаба сборной России. Если он интересен, то он готов рассмотреть такой вариант", - рассказал Бабаев.</p> <p><a href="https:///articles/449313" target="_blank"><strong>Роман Нойштедтер: кого собрался натурализовать Мутко для сборной России</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Варди повторил рекорд ван Нистелроя</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/lei" target="_blank">"Лестера"</a> <a href="https:///player/30074" target="_blank"><strong>Джейми Варди</strong></a> забил гол в матче 13-го тура АПЛ против "Ньюкасла". Футболист забивает уже в десяти играх чемпионата Англии подряд. Таким образом, Варди повторил достижение Рууда ван Нистелроя, который отличился в десяти встречах кряду, выступая за "Манчестер Юнайтед" в 2003 году.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448141294_Дзю.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Дзюба: «К натурализации отношусь негативно, у нас достаточно своих игроков»</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенита" </a>и <a href="https:///teams/rus" target="_blank">сборной России</a> <a href="https:///player/207" target="_blank"><strong>Артем Дзюба</strong></a> поделился своим мнением относительно возможной натурализации иностранцев для национальной команды.</p> <p>Для легионеров есть много классных команд, но когда играет гимн России, мне кажется, иностранец не может прочувствовать, сердце у него не екнет. Не могу себя представить в другой национальной сборной. В команде должны быть исключительно русские ребята, которые будут убиваться за свою страну.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>РФПЛ. Дубль Яховича помог «Крыльям Советов» одолеть ЦСКА</strong></span></p> <p>В матче 16-го тура РФПЛ московский ЦСКА в родных стенах неожиданно уступил "Крыльям Советов" – 0:2.</p> <p>Основные события этой встречи развернулись во втором тайме. В этот период времени гости сумели не только забить два гола – дубль оформил македонец Адис Яхович, но еще и не реализовать пенальти – Алан Чочиев попал в перекладину.</p> <p><strong>Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/81196" target="_blank"><strong>ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 0:2 (0:0)  Текстовый онлайн матча</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Яхович, 52; 0:2 – Яхович, 66.</p> <p><a href="https:///articles/449263" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 16-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>АПЛ. «Ливерпуль» крупно обыграл «Манчестер Сити»</strong></span></p> <p>В матче 13-го тура АПЛ "Ливерпуль" одержал гостевую победу над "Манчестер Сити" со счетом 4:1. За мерсисайдцев отличились Коутиньо, Фирмино и Шкртел, а также отметившийся автогом Мангала. Единственный мяч "горожан" в ворота "Ливерпуля" забил Агуэро.</p> <p><strong>Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/80247" target="_blank"><strong>Манчестер Сити – Ливерпуль – 1:4 (1:3)   Текстовый онлайн матча</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Мангала (в свои ворота), 7; 0:2 – Коутиньо, 23; 0:3 – Фирмино, 32; 1:3 – Агуэро, 44; Шкртел, 81.</p> <p><a href="https:///articles/449433" target="_blank"><strong>«Манчестер Сити» - «Ливерпуль» - 1:4. Неожиданная осечка лидера чемпионата (ВИДЕО)</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Примера. «Барселона» разгромила «Реал Мадрид»</strong></span></p> <p>В матче 12-го тура Примеры "Барселона" разобралась с "Реалом", отправив в ворота мадридцев четыре безответных мяча. Дублем в этой игре отметился Суарес, еще по одному голу записали на свои счета Неймар и Иньеста.</p> <p><strong>Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/84126" target="_blank"><strong>Реал – Барселона – 0:4 (0:2)   Текстовый онлайн матча</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Суарес, 10; 0:2 – Неймар, 38; 0:3 – Иньеста, 53; 0:4 – Суарес, 73.</p> <p><a href="https:///articles/449430" target="_blank"><strong>«Реал Мадрид» - «Барселона» - 0:4. Издевательская победа команды Энрике (ВИДЕО)</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Серия А. «Ювентус» переиграл «Милан»</strong></span></p> <p>В матче 13-го тура Серии А "Ювентус" с минимальным счетом обыграл "Милан". Гол забил Дибала.</p> <p><strong>Чемпионат Италии. Серия А. 13-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/84614" target="_blank"><strong>Ювентус – Милан – 1:0 (0:0)   Текстовый онлайн матча</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Дибала, 66.</p>

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Барселона Манчестер Сити Бавария Дзюба Артем ван Нистелрой Рууд Месси Лионель Мюллер Томас Коутиньо Филиппе Фирмино Роберто Яхович Адис Бенитес Рафаэль Клопп Юрген Энрике Луис
Комментарии (2)
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vbrezhneff
1448143613
ЭХХХ Ростовушка вперед на чистое второе!!!!!!!
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bomilazdeshnii
1448181163
Вперед Ростов!!!
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