«Краснодар» нанес ЦСКА первое поражение в РФПЛ. Дайджест событий дня

Виллаш-Боаш разозлил Симоняна. Роналду может перейти в «ПСЖ». «Зенит-2» выпустил голкипера на место полевого игрока. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Силва: «Думаю, что Роналду перейдет в «ПСЖ»

Защитник "ПСЖ" Тиаго Силва поделился мнением о возможном переходе во французский клуб форварда "Реала" Криштиану Роналду.

"Думаю, он к нам перейдет. Я не знаю, что он говорил Блану. Роналду хорошо говорит на французском, может быть, даже лучше меня, поэтому нам несложно будет общаться", - сказал Силва.

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду: «МЮ», «ПСЖ», «Реал Мадрид» или МЛС

«Зенит-2» в матче с «Арсеналом» выпустил голкипера в поле

Голкипер "Зенита-2" Игорь Обухов в матче 20-го тура ФНЛ против "Арсенала" заменил защитника Сергея Иванова на 87-й минуте и до конца поединка отыграл в обороне.

Такой шаг главный тренер команды Владислав Радимов сделал из-за того, что в заявке на матч значилось всего 13 игроков. Кроме Обухова, в запасе был Константин Зырянов, но он недавно перенес болезнь.

Напомним, "Зенит-2" проиграл "Арсеналу" на выезде со счетом 1:2.

Джейми Реднапп: «Моуринью своим поведением тащит «Челси» на дно»

Экс-игрок сборной Англии Джейми Реднапп считает, что наставник "Челси" Жозе Моуринью должен взять на себя ответственность за последние неудачи.

"После 12 туров в прошлом сезоне у "Челси" не было поражений, а сейчас их уже семь, значит что-то идет не так. Моуринью должен взять на себя ответственность, он тащит команду на дно своим поведением. "Челси" переживает непростой период", - считает Реднапп.

Клопп намерен перехватить Сапонару у «Ювентуса»

Полузащитник "Эмполи" Риккардо Сапонара может продолжить карьеру в "Ливерпуле".

Интерес к футболисту также проявляет "Ювентус". Однако туринцы готовы приобрести игрока только в июне 2016 года, в то время как "Ливерпуль" хочет заполучить Сапонару уже зимой. Отмечается, что в приглашении Сапонары заинтересован лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.

Симонян: «Виллаш-Боаш уже надоел, ему плевать на российский футбол»

Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал слова главного тренера "Зенита" Андре Виллаш-Боаша, который в очередной раз раскритиковал изменения лимита перед началом чемпионата.

"Возможно, покажусь слишком резким, но я скажу. Вилаш-Боашу наплевать на российский футбол, на подготовку наших сборников, национальную команду. Ему не хочется готовить кадры, ему выгодно покупать игроков. Это проще простого! У РФС другие интересы. Вот и все. Мы на разных позициях.

Если ему не нравятся наши порядки, что же – есть другие команды, в других странах. Пусть едет туда! Куда он, видимо, и собирается. Знаете, уже надоела его критика", - заявил Симонян.

РФПЛ. «Локомотив» оказался сильнее «Зенита»

В центральном матче, завершившим 15-й тур РФПЛ, московский "Локомотив" на своем поле со счетом 2:0 смог одолеть действующего чемпиона России – "Зенит".

В первом тайме соперники не смогли огорчить друг друга голами, зато после перерыва хозяева забили сразу два: постарались Николас Ломбертс, срезавший мяч в собственные ворота, а также Александр Самедов.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Ломбертс, 47 (в свои ворота); 2:0 – Самедов, 56.

«Зенит» не может играть в чемпионате Мутко». Как «Локомотив» обыграл действующего чемпиона страны

РФПЛ. «Краснодар» обыграл ЦСКА благодаря двум мячам Смолова

В матче 15-го тура Российской футбольной Премьер-лиги "Краснодар" на своем поле со счетом 2:1 обыграл ЦСКА. В составе хозяев дубль на свой счет записал Федор Смолов. Единственный мяч красно-синих забил полузащитник Алан Дзагоев.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Краснодар (Краснодар) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (2:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Смолов, 18; 1:1 – Дзагоев, 28; 2:1 – Смолов, 30.

Состоялись главные матчи европейского уик-энда

Большой неожиданностью игрового дня стал успех «Севильи» в игре против мадридского «Реала» (3:2). Римское дерби завершилось уверенной победой «Ромы» над «Лацио» (2:0). Из всех других результатов отметим победу дортмундской «Боруссии» над «Шальке» в рурском дерби (3:2), ничью в матче «Арсенала» и «Тоттенхэма» (1:1) и уверенные три очка «Барселоны» во встрече с «Вильярреалом» (3:0).