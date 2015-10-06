Черчесов подписал контракт с «Легией». Молдавию и Россию рассудит женщина. Дайджест событий дня

Златан Ибрагимович может летом перебраться в МЛС, а в «Рубине» вновь будет новый тренер. «Бомбардир» подводит информационные итоги дня в традиционном дайджесте. ​

В Казани грядет очередная смена тренера

Казанский "Рубин" не намерен подписывать постоянный контракт с исполняющим обязанности главного тренера команды Валерием Чалым. В ближайшее время у команды будет новый тренер. Скорее всего, им станет нынешний настваник оренбургского "Газовика" Роберт Евдокимов.

Напомним, слухи о назначении его на должность главного тренера "Рубина" возникли сразу после отставки Рината Билялетдинова.

Четыре основных игрока сборной Молдовы пропустят матч с Россией

Главный тренер сборной Молдавии Стефан Стойка в матче отбора Евро-2016 против сборной России не сможет рассчитывать на четырех игроков основного состава - Александра Епуряну, Артура Ионицу, Виктора Головатенко и Александра Гацкана. Несмотря на это, новый наставник молдаван не опускает головы.

"Проблемы есть, но мы обязательно будем бороться с Россией за каждый мяч, чтобы в конце испытать гордость за то, что отдали борьбе все силы", - заявил Стойка.

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На матче Молдавии и России будет работать судья-женщина

Сегодня стала известна бригада арбитров, которые будут работать на матче Молдавии и России 9 октября. Вторым помощником главного арбитра Михаила Кукулакиса будет 38-летняя судья-женщина Хрисула Куробилия.

"Для меня это сюрприз и новость. За последние годы это первый случай, когда помощницей будет работать женщина. При этом требования к ней будут точно такими же, как и к мужчинам. Женщины сдают те же нормативы, что и их коллеги мужчины. Чтобы получить назначение на матчи национальных сборных, женщине необходимо постоянно работать на играх высшего дивизиона своего чемпионата.

У нас в свое время на матчах молодежного первенства России работали арбитры ФИФА Авдонченко,Ульяновская и Мамаева. Некоторые судили и встречи второго дивизиона. Если главный арбитр и национальная федерация предложили ее кандидатуру, а УЕФА одобрил, то эта организация несет полную ответственность", - сказал председатель судейского комитета РФС Николай Левников.







Ибрагимович может стать одноклубником Кака

Американский клуб "Орландо Сити" провел встречу с руководством "ПСЖ" относительно перехода форварда сборной Швеции Златана Ибрагимовича. Известно, что нападающий готов покинуть Париж следующим летом.

Стоит отметить, что в "Орландо" играет бывший футболист "Милана" и "Реала" Кака.

Кокорин может перейти в «Арсенал»

В ближайшее трансферное окно "Арсенал" готов приобрести нападающего "Динамо" Александра Кокорина. Руководители лондонского клуба выбирают между ним и футболистом "Сельты" Нолито, который является одним из лучших бомбардиров Примеры (5 голов в 7 матчах).

Известно, что "Арсенал" пытался заполучить 24-летнего нападающего сборной России прошедшим летом. В текущем сезоне на счету Александра в составе "Динамо" шесть игр, в которых он забил два гола.

Черчесов: «Мы с «Легией» подходим друг другу»

Новый главный тренер "Легии" Станислав Черчесов после подписания контракта с клубом поделился своими амбициями.

"Амбициями, характером и стремлениями мы с "Легией" подходим друг другу. Я всю жизнь играх в клубах, которые борются за самые высокие места, становился чемпионом, как игрок.

"Легия" же самый популярный клуб Польши – 31 титул, насколько я понимаю. Поэтому не может быть в таком клубе никакого другого желания, кроме как прогрессировать, быть лучшим и занимать максимально высокие места. На сегодняшний день это нас объединяет.

Я уже давно в России, тренировал несколько команд, поэтому все равно бы рассматривал бы предложения из-за рубежа. Настало время отойти немного в сторону, чтобы Россия на меня посмотрела, и я на нее посмотрел чуть-чуть из далека. Возможно, сейчас как раз все совпало – надо получить новый опыт в Европе. Открыть для себя Европу и показать ей себя", - рассказал Черчесов.

Видео интервью Черчесова клубному телевидению вы можете посмотреть по ссылке