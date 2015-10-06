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  • Антисборная 11-го тура РФПЛ: Кобелев, Рыжиков, Березуцкий и другие

Антисборная 11-го тура РФПЛ: Кобелев, Рыжиков, Березуцкий и другие

<p><em>Парное катание нападающих, вратарь, забывший правила игры на выходе, и защитник сборной России – в очередном рейтинге провинившихся 11-го тура чемпионата России от «Бомбардира».  </em></p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Антигерои 11-го тура РФПЛ</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444114434_1.jpg" style="height:428px; width:340px" /></p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1444112296_Ryzhikov-Sergey.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вратарь.</strong> <strong>Сергей Рыжиков</strong>(«Рубин»)</span></p> <p><strong>Общая оценка: </strong>1/10</p> <p><strong>Чем запомнился: </strong>неожиданно для всех запамятовал, как нужно играть на выходах</p> <p>Блестящий голкипер и просто хороший человек Сергей Рыжиков на сей раз защищает ворота нашей антисборной. К сожалению. Как-то вовсе и не хочется, чтобы он тут оказывался, но что ж мы можем поделать. А вот сам Рыжиков мог. Причем мог многое.</p> <p>Например, мог бы среагировать почетче на удар Лебеденко в эпизоде, когда «Рубин» пропускал от «Терека» в первый раз. Может, и счет в итоге был бы другим… Мог и второго гола не допустить; всего-то надо было выбить мяч кулаками. В такой ситуации пытаться на выходе поймать его нельзя – это вам любой воспитанник ДЮСШ скажет, разбуди его хоть в 3 ночи.</p> <p>Да и Садаев не сказать, чтобы очень Рыжикову мешал, пусть и выпрыгнул невысоко наперехват передаче, но Сергей растерялся и команду свою подвел – после двух оплеух от «Терека» «Рубин» так и не оправился.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1444112640_Rotenberg-Boris.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Правый защитник.</strong> <strong>Борис Ротенберг</strong> («Ростов»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Чем запомнился: </strong>примерил на себя роль Граната в «Спартаке»</p> <p>И снова Борис Ротенберг на своем законном месте. Впрочем, не сказать, чтобы экс-динамовец довел ростовчан до ручки, что и вылилось в разгром от «Зенита», виновны в этом другие. А у Ротенберга на эту игру была своя особая роль, с которой он справился безукоризненно.</p> <p>Роль лишнего человека. Что-то похожее получалось изобразить в оборонительных порядках «Спартака» Владимиру Гранату. Борис редко пасовал, практически не контактировал с мячом и не совершил ни единого (!) отбора, действуя при этом на позиции флангового защитника (единожды выигранное верховое единоборство за отбор не считаем) - в общем, будто бы специально старался держаться поодаль от зоны поражения, вне объективов камер. Но от нашего взора Ротенбергу не скрыться.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1444112704_Berezuckiy-Aleksey.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный защитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Алексей Березуцкий</strong> (ЦСКА)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 3/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> слишком уж часто пускал Погребняка к Акинфееву</p> <p>Удивлены? Да мы тоже. Все-таки буквально на днях Алексей попал в нашу <a href="https:///articles/444402" target="_blank">сборную тура</a>. Но мы еще раз пересмотрели первый тайм воскресной игры между «Динамо» и ЦСКА, и решение изменили.</p> <p>Номинальные хозяева поля (очень уж условно называем таковыми бело-голубых. Ведь даже продавцы атрибутики возле стадиона львиную часть своей выручки сколотили на приверженцах красно-синих цветов), несмотря на явное отставание от соперника в болении, могли и обязаны были забивать Игорю Акинфееву. Но о «Динамо» позже. Гораздо важнее то, почему шансы выйти вперед у них в принципе-то появлялись. И здесь мы натыкаемся именно на Алексея Березуцкого, который практически беспрепятственно пропускал Погребняка и партнеров к собственным воротам. Были бы бело-голубые поудачливее… Но о них опять же позже.</p> <p><strong><a href="https:///articles/444377" target="_blank">«Динамо» не доработало задумку со стулом Слуцкого». Как ЦСКА прервал безвыигрышную серию с «Динамо»</a></strong></p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1444112829_Novoselcev-Ivan.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Центральный защитник.</strong> <strong>Иван Новосельцев</strong> («Ростов»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> позволил «Зениту» открыть счет</p> <p>Держался-держался «Ростов» на старте сезона в первых рядах, и на тебе – нашла коса на камень. И пусть этот камень был по твердости сродни граниту, но ведь без ошибок желто-синей бригады не обошлось. И особенно четко это было заметно в голе Смольникова.</p> <p>Которого в общем-то могло и не быть, будь Иван Новосельцев в эпизоде порасторопнее. Однако 25-й номер «Ростова» буквально на полпути решил сменить курс и зенитовского защитника отпустил. Как оказалось, зря.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1444113025_Gadzhibekov-Ali.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Левый защитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Али Гаджибеков</strong> («Анжи»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> вальяжностью</p> <p>Когда-то давно «Анжи» был грозным соперником для любого клуба РФПЛ, а сейчас махачкалинцы не могут справиться c полуживой «Кубанью». И не сказать ведь, что дело было только в проблемах с реализацией, - в обороне у гостей тоже хватало трудностей.</p> <p>И многие из них собственнолично создавал Али Гаджибеков, который частенько ошибался, половину всех своих передач раздал в ноги соперникам, что способствовало развитию контратак. Возможно, именно создаваемая им нервозность в обороне помешала «Анжи» разобраться с соперником.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1444113101_Ogude-Fegor.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный полузащитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Фегор Огуде</strong> («Амкар»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> продолжил собственную серию попаданий в антисборную</p> <p>Не так уж часто к нам захаживают по два раза. Возможно, это только пока, но все же. Ранее Огуде попадался за глупое удаление, а в игре с «Локомотивом» отыграл весь матч. Правда, на пользу «Амкару» это явно не пошло.</p> <p>Вообще нигериец в составе пермяков смотрится как-то невпопад: частенько нарушает правила, действует временами вразрез с командными интересами, что и проявилось в минувший уикэнд. «Локомотив» легко проходил центр поля гостей, и Огуде им особо не мешал. Хотя должен был! И какой затем толк от 87 процентов точности передач, если твой клуб проигрывает с разгромным счетом?</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1444113165_Podberezkin-Vyacheslav.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Правый полузащитник</span></strong><span style="color:#FF8C00">. <strong>Вячеслав Подберезкин</strong> («Урал»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> ранней заменой</p> <p> </p> <p>Беда у «Урала» с фланговыми полузащитниками – только они от екатеринбургской команды регулярно пополняют наш рейтинг. Несмотря на то, что в целом хозяева против «Крыльев» смотрелись неплохо, активности на правом краю поля все же не хватало. Возможно, именно поэтому уже после перерыва вместо Подберезкина в игру вошел Александр Ставпец – больше о Вячеславе и сказать-то нечего.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1444113526_Nabiullin-Elmir.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Левый полузащитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Эльмир Набиуллин</strong> («Рубин»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> поставил под сомнение целесообразность своего нахождения в полузащите</p> <p>Такое чувство, будто бы в предыдущей игре с «Уралом» на поле у «Рубина» в футболе с номером «3» играл кто-то другой. Эльмир Набиуллин, который в тяжелый для казанцев отрезок является едва ли не лучшим игроком команды, в тяжелейшем противостоянии с «Тереком» будто бы и вовсе участия не принимал. Ибо с мячом соприкасался редко (всего 15 касаний), совсем не бил по воротам соперника и отдал всего-то 10 передач. 10 передач для флангового полузащитника! Видимо, именно это позволило Ахметову появиться на поле на 60-й минуте – Набиуллин Валерия Чалого совсем не впечатлил.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1444113635_Kokorin-Aleksandr.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Атакующий полузащитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Александр Кокорин</strong> («Динамо») (с)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> абсолютно ничем</p> <p>«Слышал я одну легенду. О двух братьях пересказ. Вроде – пыль, а вроде – связка. Может, энды среди нас?», - при наблюдении за парным выступлением Александра Кокорина и Павла Погребняка строки будто бы сами в голову лезут. Оба форварда «Динамо» в игре против ЦСКА не оставались без моментов – гости предоставляли их в избытке. Особенно в первом тайме.</p> <p>Но они будто бы сами не хотели ими пользоваться. Причем если с Погребняком в атаке у бело-голубых хоть что-то получалось, то после его ухода и перестройки команды под игру низом опасность у ворот Акинфеева свелась к нулю. Ибо Кокорин с обязанностями единственного нападающего не справился: совершенно не обострял эпизоды, не предлагал себя партнерам и не прессинговал соперника, когда этого требовалось. Кобелев Кокорина едва ли в раздевалке после матча похвалил, но зато мы награждаем его нашей капитанской повязкой за «самоотверженность» и «жажду побеждать».</p> <p><a href="https:///articles/444377" target="_blank"><strong>«Динамо» не доработало задумку со стулом Слуцкого». Как ЦСКА прервал безвыигрышную серию с «Динамо»</strong></a></p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1444113719_Pogrebnyak-Pavel.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный нападающий.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Павел Погребняк</strong> («Динамо»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> бил-бил, но не забил. Прям как в сказке</p> <p>Нет-нет, Павел – игрок полезный. Правда! Вспомните хотя бы, как часто он опускался в середину поля и помогал полузащитникам выгрызать мячи, а затем несся вперед, желая найти момент передачи в штрафную. И ведь находил. И часто находил! Да только бил постоянно то мимо, то слишком слабо, то медлил, то наоборот очень уж торопился.</p> <p>Хотя работал на команду едва ли не больше всех. Однако голы из стопроцентных моментов по ходу матча с лидером чемпионата забивать форвард с мировым именем (а Погребняк, пусть и с огромной натяжкой, такой статус имеет) должен, даже не задумываясь о том, как это сделать. Но Павел не забивал, несмотря на многочисленные попытки. А вот ЦСКА забил, имея от силы 3-4 момента. Вот поэтому-то армейцы и находятся на 1-м месте, а оба динамовских форварда – в нашем рейтинге.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442937219_Portnyagin-Igor.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный нападающий.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Игорь Портнягин</strong> («Рубин»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности</strong>: 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> традиционно ранним уходом с поля</p> <p> </p> <p>Портнягин – это как сверхновая. Причем пик выброса энергии у нее уже, судя по всему, прошел. Говорить об игре Игоря даже не хочется – да и не о чем там говорить, когда центральный нападающий совершает всего-навсего 15 касаний мяча за игру и ни разу (!) не бьет по воротам соперника? Даже вышедший сразу после перерыва Владимир Дядюн доставил Городову больше неприятностей.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1444113918_1241_big.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Тренер. Андрей Кобелев</span></strong><span style="color:#FF8C00"> («Динамо»)</span></p> <p><strong>Выбор состава:</strong> 5/10</p> <p><strong>Выбор тактики:</strong> 1/10</p> <p><strong>Замены: </strong>3/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> после ухода Погребняка не сумел собрать команду воедино</p> <p>Для «Динамо» матч с ЦСКА должен был быть победным. Ну просто обязан был быть! После всех-то моментов… Более того, в первом тайме бело-голубые блестяще смотрелись и в обороне, и в полузащите. И даже не самым дурным образом в нападении (еще бы забить не помешало, но ладно).</p> <p>Однако дела пошли по наклонной, когда с поля ушел Павел Погребняк. Тут-то наставнику бело-голубых надо было пустить в ход домашние заготовки и перестроить своих подопечных под игру в короткий пас, отказавшись при этом от навесов.</p> <p>Но «Динамо» поплыло по-настоящему: моменты больше не создавались, в центре поля дееспособным оказался лишь Игорь Денисов, а в защите настал настоящий кошмар. Андрей Кобелев нити игры из рук выпустил, в результате чего доминировавшие на протяжении длительного времени хозяева не смогли воплотить свои старания в забитые голы.</p> <p><a href="https:///articles/444402" target="_blank"><strong>Халк - это мощно. Каким был 11-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/444061"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 11-й тур РФПЛ</strong></a></p> <table align="left" border="1" cellpadding="5" cellspacing="5" style="height:443px; width:300px"> <caption> <p><span style="color:#000000"><strong>Количество попаданий в антисборную</strong></span></p> </caption> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/6.gif" />  <a href="https:///teams/rub">Рубин</a></td> <td style="text-align:center"><strong>11</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/13.gif" />  <a href="https:///teams/amk">Амкар</a></td> <td style="text-align:center"><strong>8</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/73.gif" />  <a href="https:///teams/kbn">Кубань</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/3.gif" />  <a href="https:///teams/zen">Зенит</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/5.gif" />  <a href="https:///teams/spa">Спартак</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/4.gif" />  <a href="https:///teams/csk">ЦСКА</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1118.gif" />  <a href="https:///teams/ufa">Уфа</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/185.gif" />  <a href="https:///teams/anj">Анжи</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1.gif" />  <a href="https:///teams/din">Динамо М</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/2.gif" />  <a href="https:///teams/lom">Локомотив</a></td> <td style="text-align:center"><strong>5</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/110.gif" />  <a href="https:///teams/mor">Мордовия</a></td> <td style="text-align:center"><strong>5</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1058.gif" />  <a href="https:///teams/kra">Краснодар</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/14.gif" />  <a href="https:///teams/ros">Ростов</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/106.gif" />  <a href="https:///teams/ure">Урал</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/102.gif" />  <a href="https:///teams/ter">Терек</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/15.gif" />  <a href="https:///teams/krs">Крылья Советов</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>

Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Ростов ЦСКА Рыжиков Сергей Березуцкий Алексей Погребняк Павел Портнягин Игорь Кокорин Александр Ротенберг Борис Гаджибеков Али Подберезкин Вячеслав Набиуллин Эльмир Новосельцев Иван Огуде Фегор Кобелев Андрей
Комментарии (8)
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ufos73
1444117974
Дожили до чудного мгновения! Береза и в сборной и в антисборной тура! )))
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Doctor Klyde
1444126089
Новосельцеву тут не место, Навас был куда больше уместен здесь, мог бы вытащить мяч не забирая голову, а подставь голову.
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manishe3
1444127190
Пора на Соккер возвращаться. Статьи каких-то людей, не особо разбирающихся в футболе. Как береза может и в сборную, и в антисборную попасть? А как можно нули Кокорину поставить и пометку "абсолютно ничем" не запомнился. Автор матч то смотрел вообще? С таким желанием Саша давно не играл, а его КПД в матче просто зашкаливал, было одно удовольствие наблюдать за ним, даже несмотря на поражение. Ну а про количество речевых и грамматических ошибок я уже молчу. Не футбольный сайт, а клуб по интересам какой-то)
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G1dra
1444173110
статья полный бред ! Такое чувство будто автор написал её на обум ... и Кобелев тут не к месту , его команда сражалась , даже очень достойно ( просто ЦСКА больше повезло) Березуцкий не самый лучший матч - но и без грубых ошибок ! Подберезкин играл хорошо , просто тренер решил произвести перестановки , может и другие причины были .. с чего такие умозаключения у автора - совершенно не понятно !
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bacardpsic
1444198181
А где Фримпонг? позже всех вышел на поле раньше всех ушел после красной карточки
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somn
1444206675
Интересная статистика, лидеры чемпа имеют по 7 чудиков. Так держать!
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