Антисборная 11-го тура РФПЛ: Кобелев, Рыжиков, Березуцкий и другие

<p><em>Парное катание нападающих, вратарь, забывший правила игры на выходе, и защитник сборной России – в очередном рейтинге провинившихся 11-го тура чемпионата России от «Бомбардира». </em></p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Антигерои 11-го тура РФПЛ</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444114434_1.jpg" style="height:428px; width:340px" /></p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1444112296_Ryzhikov-Sergey.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вратарь.</strong> <strong>Сергей Рыжиков</strong>(«Рубин»)</span></p> <p><strong>Общая оценка: </strong>1/10</p> <p><strong>Чем запомнился: </strong>неожиданно для всех запамятовал, как нужно играть на выходах</p> <p>Блестящий голкипер и просто хороший человек Сергей Рыжиков на сей раз защищает ворота нашей антисборной. К сожалению. Как-то вовсе и не хочется, чтобы он тут оказывался, но что ж мы можем поделать. А вот сам Рыжиков мог. Причем мог многое.</p> <p>Например, мог бы среагировать почетче на удар Лебеденко в эпизоде, когда «Рубин» пропускал от «Терека» в первый раз. Может, и счет в итоге был бы другим… Мог и второго гола не допустить; всего-то надо было выбить мяч кулаками. В такой ситуации пытаться на выходе поймать его нельзя – это вам любой воспитанник ДЮСШ скажет, разбуди его хоть в 3 ночи.</p> <p>Да и Садаев не сказать, чтобы очень Рыжикову мешал, пусть и выпрыгнул невысоко наперехват передаче, но Сергей растерялся и команду свою подвел – после двух оплеух от «Терека» «Рубин» так и не оправился.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1444112640_Rotenberg-Boris.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Правый защитник.</strong> <strong>Борис Ротенберг</strong> («Ростов»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Чем запомнился: </strong>примерил на себя роль Граната в «Спартаке»</p> <p>И снова Борис Ротенберг на своем законном месте. Впрочем, не сказать, чтобы экс-динамовец довел ростовчан до ручки, что и вылилось в разгром от «Зенита», виновны в этом другие. А у Ротенберга на эту игру была своя особая роль, с которой он справился безукоризненно.</p> <p>Роль лишнего человека. Что-то похожее получалось изобразить в оборонительных порядках «Спартака» Владимиру Гранату. Борис редко пасовал, практически не контактировал с мячом и не совершил ни единого (!) отбора, действуя при этом на позиции флангового защитника (единожды выигранное верховое единоборство за отбор не считаем) - в общем, будто бы специально старался держаться поодаль от зоны поражения, вне объективов камер. Но от нашего взора Ротенбергу не скрыться.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1444112704_Berezuckiy-Aleksey.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный защитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Алексей Березуцкий</strong> (ЦСКА)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 3/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> слишком уж часто пускал Погребняка к Акинфееву</p> <p>Удивлены? Да мы тоже. Все-таки буквально на днях Алексей попал в нашу <a href="https:///articles/444402" target="_blank">сборную тура</a>. Но мы еще раз пересмотрели первый тайм воскресной игры между «Динамо» и ЦСКА, и решение изменили.</p> <p>Номинальные хозяева поля (очень уж условно называем таковыми бело-голубых. Ведь даже продавцы атрибутики возле стадиона львиную часть своей выручки сколотили на приверженцах красно-синих цветов), несмотря на явное отставание от соперника в болении, могли и обязаны были забивать Игорю Акинфееву. Но о «Динамо» позже. Гораздо важнее то, почему шансы выйти вперед у них в принципе-то появлялись. И здесь мы натыкаемся именно на Алексея Березуцкого, который практически беспрепятственно пропускал Погребняка и партнеров к собственным воротам. Были бы бело-голубые поудачливее… Но о них опять же позже.</p> <p><strong><a href="https:///articles/444377" target="_blank">«Динамо» не доработало задумку со стулом Слуцкого». Как ЦСКА прервал безвыигрышную серию с «Динамо»</a></strong></p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1444112829_Novoselcev-Ivan.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Центральный защитник.</strong> <strong>Иван Новосельцев</strong> («Ростов»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> позволил «Зениту» открыть счет</p> <p>Держался-держался «Ростов» на старте сезона в первых рядах, и на тебе – нашла коса на камень. И пусть этот камень был по твердости сродни граниту, но ведь без ошибок желто-синей бригады не обошлось. И особенно четко это было заметно в голе Смольникова.</p> <p>Которого в общем-то могло и не быть, будь Иван Новосельцев в эпизоде порасторопнее. Однако 25-й номер «Ростова» буквально на полпути решил сменить курс и зенитовского защитника отпустил. Как оказалось, зря.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1444113025_Gadzhibekov-Ali.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Левый защитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Али Гаджибеков</strong> («Анжи»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> вальяжностью</p> <p>Когда-то давно «Анжи» был грозным соперником для любого клуба РФПЛ, а сейчас махачкалинцы не могут справиться c полуживой «Кубанью». И не сказать ведь, что дело было только в проблемах с реализацией, - в обороне у гостей тоже хватало трудностей.</p> <p>И многие из них собственнолично создавал Али Гаджибеков, который частенько ошибался, половину всех своих передач раздал в ноги соперникам, что способствовало развитию контратак. Возможно, именно создаваемая им нервозность в обороне помешала «Анжи» разобраться с соперником.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1444113101_Ogude-Fegor.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный полузащитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Фегор Огуде</strong> («Амкар»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> продолжил собственную серию попаданий в антисборную</p> <p>Не так уж часто к нам захаживают по два раза. Возможно, это только пока, но все же. Ранее Огуде попадался за глупое удаление, а в игре с «Локомотивом» отыграл весь матч. Правда, на пользу «Амкару» это явно не пошло.</p> <p>Вообще нигериец в составе пермяков смотрится как-то невпопад: частенько нарушает правила, действует временами вразрез с командными интересами, что и проявилось в минувший уикэнд. «Локомотив» легко проходил центр поля гостей, и Огуде им особо не мешал. Хотя должен был! И какой затем толк от 87 процентов точности передач, если твой клуб проигрывает с разгромным счетом?</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1444113165_Podberezkin-Vyacheslav.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Правый полузащитник</span></strong><span style="color:#FF8C00">. <strong>Вячеслав Подберезкин</strong> («Урал»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> ранней заменой</p> <p> </p> <p>Беда у «Урала» с фланговыми полузащитниками – только они от екатеринбургской команды регулярно пополняют наш рейтинг. Несмотря на то, что в целом хозяева против «Крыльев» смотрелись неплохо, активности на правом краю поля все же не хватало. Возможно, именно поэтому уже после перерыва вместо Подберезкина в игру вошел Александр Ставпец – больше о Вячеславе и сказать-то нечего.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1444113526_Nabiullin-Elmir.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Левый полузащитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Эльмир Набиуллин</strong> («Рубин»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> поставил под сомнение целесообразность своего нахождения в полузащите</p> <p>Такое чувство, будто бы в предыдущей игре с «Уралом» на поле у «Рубина» в футболе с номером «3» играл кто-то другой. Эльмир Набиуллин, который в тяжелый для казанцев отрезок является едва ли не лучшим игроком команды, в тяжелейшем противостоянии с «Тереком» будто бы и вовсе участия не принимал. Ибо с мячом соприкасался редко (всего 15 касаний), совсем не бил по воротам соперника и отдал всего-то 10 передач. 10 передач для флангового полузащитника! Видимо, именно это позволило Ахметову появиться на поле на 60-й минуте – Набиуллин Валерия Чалого совсем не впечатлил.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1444113635_Kokorin-Aleksandr.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Атакующий полузащитник.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Александр Кокорин</strong> («Динамо») (с)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> абсолютно ничем</p> <p>«Слышал я одну легенду. О двух братьях пересказ. Вроде – пыль, а вроде – связка. Может, энды среди нас?», - при наблюдении за парным выступлением Александра Кокорина и Павла Погребняка строки будто бы сами в голову лезут. Оба форварда «Динамо» в игре против ЦСКА не оставались без моментов – гости предоставляли их в избытке. Особенно в первом тайме.</p> <p>Но они будто бы сами не хотели ими пользоваться. Причем если с Погребняком в атаке у бело-голубых хоть что-то получалось, то после его ухода и перестройки команды под игру низом опасность у ворот Акинфеева свелась к нулю. Ибо Кокорин с обязанностями единственного нападающего не справился: совершенно не обострял эпизоды, не предлагал себя партнерам и не прессинговал соперника, когда этого требовалось. Кобелев Кокорина едва ли в раздевалке после матча похвалил, но зато мы награждаем его нашей капитанской повязкой за «самоотверженность» и «жажду побеждать».</p> <p><a href="https:///articles/444377" target="_blank"><strong>«Динамо» не доработало задумку со стулом Слуцкого». Как ЦСКА прервал безвыигрышную серию с «Динамо»</strong></a></p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1444113719_Pogrebnyak-Pavel.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный нападающий.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Павел Погребняк</strong> («Динамо»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> бил-бил, но не забил. Прям как в сказке</p> <p>Нет-нет, Павел – игрок полезный. Правда! Вспомните хотя бы, как часто он опускался в середину поля и помогал полузащитникам выгрызать мячи, а затем несся вперед, желая найти момент передачи в штрафную. И ведь находил. И часто находил! Да только бил постоянно то мимо, то слишком слабо, то медлил, то наоборот очень уж торопился.</p> <p>Хотя работал на команду едва ли не больше всех. Однако голы из стопроцентных моментов по ходу матча с лидером чемпионата забивать форвард с мировым именем (а Погребняк, пусть и с огромной натяжкой, такой статус имеет) должен, даже не задумываясь о том, как это сделать. Но Павел не забивал, несмотря на многочисленные попытки. А вот ЦСКА забил, имея от силы 3-4 момента. Вот поэтому-то армейцы и находятся на 1-м месте, а оба динамовских форварда – в нашем рейтинге.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442937219_Portnyagin-Igor.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Центральный нападающий.</span></strong><span style="color:#FF8C00"> <strong>Игорь Портнягин</strong> («Рубин»)</span></p> <p><strong>Прямые обязанности</strong>: 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> традиционно ранним уходом с поля</p> <p> </p> <p>Портнягин – это как сверхновая. Причем пик выброса энергии у нее уже, судя по всему, прошел. Говорить об игре Игоря даже не хочется – да и не о чем там говорить, когда центральный нападающий совершает всего-навсего 15 касаний мяча за игру и ни разу (!) не бьет по воротам соперника? Даже вышедший сразу после перерыва Владимир Дядюн доставил Городову больше неприятностей.</p> <hr /> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1444113918_1241_big.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" /><span style="color:#FF8C00">Тренер. Андрей Кобелев</span></strong><span style="color:#FF8C00"> («Динамо»)</span></p> <p><strong>Выбор состава:</strong> 5/10</p> <p><strong>Выбор тактики:</strong> 1/10</p> <p><strong>Замены: </strong>3/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> после ухода Погребняка не сумел собрать команду воедино</p> <p>Для «Динамо» матч с ЦСКА должен был быть победным. Ну просто обязан был быть! После всех-то моментов… Более того, в первом тайме бело-голубые блестяще смотрелись и в обороне, и в полузащите. И даже не самым дурным образом в нападении (еще бы забить не помешало, но ладно).</p> <p>Однако дела пошли по наклонной, когда с поля ушел Павел Погребняк. Тут-то наставнику бело-голубых надо было пустить в ход домашние заготовки и перестроить своих подопечных под игру в короткий пас, отказавшись при этом от навесов.</p> <p>Но «Динамо» поплыло по-настоящему: моменты больше не создавались, в центре поля дееспособным оказался лишь Игорь Денисов, а в защите настал настоящий кошмар. Андрей Кобелев нити игры из рук выпустил, в результате чего доминировавшие на протяжении длительного времени хозяева не смогли воплотить свои старания в забитые голы.</p> <p><a href="https:///articles/444402" target="_blank"><strong>Халк - это мощно. Каким был 11-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/444061"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 11-й тур РФПЛ</strong></a></p> <table align="left" border="1" cellpadding="5" cellspacing="5" style="height:443px; width:300px"> <caption> <p><span style="color:#000000"><strong>Количество попаданий в антисборную</strong></span></p> </caption> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/6.gif" /> <a href="https:///teams/rub">Рубин</a></td> <td style="text-align:center"><strong>11</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/13.gif" /> <a href="https:///teams/amk">Амкар</a></td> <td style="text-align:center"><strong>8</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/73.gif" /> <a href="https:///teams/kbn">Кубань</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/3.gif" /> <a href="https:///teams/zen">Зенит</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/5.gif" /> <a href="https:///teams/spa">Спартак</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/4.gif" /> <a href="https:///teams/csk">ЦСКА</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1118.gif" /> <a href="https:///teams/ufa">Уфа</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/185.gif" /> <a href="https:///teams/anj">Анжи</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1.gif" /> <a href="https:///teams/din">Динамо М</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/2.gif" /> <a href="https:///teams/lom">Локомотив</a></td> <td style="text-align:center"><strong>5</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/110.gif" /> <a href="https:///teams/mor">Мордовия</a></td> <td style="text-align:center"><strong>5</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1058.gif" /> <a href="https:///teams/kra">Краснодар</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/14.gif" /> <a href="https:///teams/ros">Ростов</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/106.gif" /> <a href="https:///teams/ure">Урал</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/102.gif" /> <a href="https:///teams/ter">Терек</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/15.gif" /> <a href="https:///teams/krs">Крылья Советов</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>