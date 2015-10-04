Как «Бавария» уничтожила «Боруссию»

<p><em>Это была последняя надежда на смещение немецкого гегемона. Возможно, тезис притянут за уши, но все-таки. «Бомбардир» - о том, как единственный храбрец в лице «Боруссии Дортмунд», осмелившийся поднять руку на короля Бундеслиги, сложил голову в очном противостоянии.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Бавария" - "Боруссия" - 5:1</strong></span></p> <p>Сдает «Бавария», говорите? Ха! Посмотрите хотя бы, что они сотворили с «Вольфсбургом». Ну или Левандовски сотворил. Хотя в общем-то разницы нет в том, кто, кого и как. Суть ведь не в этом, а в том, что даже в темные для себя времена мюнхенцы в Германии, как ЦСКА в РФПЛ – вроде, не так уж хороши, но большей силы на внутренней арене на них не находится.</p> <p>Если угодно, команда Гвардиолы просто не встречает адекватного противодействия. Все-таки бывают случаи, когда третий закон Ньютона просто отказывается работать. В сущности это означает, что даже дортмундская «Боруссия», которая выдала феноменальный старт сезона, для «Баварии» уж точно не стоит бетонным рифом, о который того и гляди разобьешься.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443980458_Тухель.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>Но это только на бумаге. Первые минут двадцать оба соперника ничем существенным друг друга не удивили. Вообще, если уж пускаться в подробности, то сделать это можно следующим образом. Представьте себе двух динозавров. Одинаково сильных, с острыми когтями и мощными челюстями. Иных они рвут на части, перекусывая сухожилия, но супротив равного себе длительное время ходят вокруг да около, выжидая момент для атаки и периодически сталкиваясь лбами.</p> <p>Так вот, период этот сегодня явно затянулся. Порой даже казалось, что так оно и будет продолжаться вплоть до финального свистка, либо пока кто-нибудь из них не найдет в себе силы сжать зубы посильнее. Но тут один из динозавров пошел на штурм.</p> <p>Неожиданно, будто бы на пустом месте возник гол мюнхенской «Баварии». Отличную передачу на 26-й минуте выцелил со своей половины поля Жером Боатенг, впереди мяч подхватил Томас Мюллер, перекинул его через неловко выпрыгнувшего Романа Бюрки и послал в ворота. В общем-то все логично – коль уж есть преимущество, то должны быть и дивиденды.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443980092_Мюллер.jpg" style="height:404px; width:720px" /></p> <p>Во второй раз больно полоснул соперника красный монстр уже через 10 минут. В штрафной «шмелей» Генрих Мхитарян пытался не пустить Тьяго в удобную для него позицию и чуть-чуть задел ногу последнего – испанец на газоне, а мяч на точке. А после – в воротах после удара Мюллера. Казалось, кто-то в этой схватке хищников превращается в жертву.</p> <p>Но ведь и «Боруссия» играла, скажем так, неплохо. И есть в их составе удивительный бомбардир Пьер-Эмерик Обамеянг, который колотит голы на ровном месте. И газон «Альянц-Арены» сегодня как раз оказался идеально ровным, а передача Гонсало Кастро с правой бровки – филигранно точной. И не стоит тут винить Мануэля Нойера, ведь вратарю на такой мяч реагировать было нельзя, иначе высок риск быть пойманным на «черпачок». Пытался голкипер закрыть угол от удара габонца, но тщетно. Собственно, на этом первый тайм и закончился.</p> <p>Зато буквально сразу после возобновления игры болельщиков ждал сюрприз. Не всех, правда, но все же. Вновь Боатенг посылает мяч вперед, вновь нападающий «Баварии» переигрывает Бюрки и вновь гол. Только на месте Мюллера на сей раз оказывается Роберт Левандовски.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443980112_Гетц.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>Беда в стане дортмундцев. Для стороннего болельщика, впрочем, ничего необычного не наблюдалось, но представьте себе ощущения Томаса Тухеля. Просто попытайтесь их себе вообразить. Твоя команда, на старте сезона не знавшая поражений, прямому конкуренту уступает по всем статьям. И попробуй тут как-то вернуть своих подопечных в игру, а ведь сделать это просто необходимо.</p> <p>Вот он и попытался, выпустив на поле Янузая и Ройса. Впрочем, минутой позже очередной опасный момент настиг Романа Бюрки. Обыграл того Левандовски, после чего мяч попал к Марио Гетце, которому нечто мистическое, видимо, помешало попасть по пустым воротам с 7-8 метров.</p> <p>Пронесло. Пока что. Буквально на пару минут. А затем «Бавария» задумала реконструкцию гола Обамеянга и аналогичной передачей вывела на ударную позицию Роберта Левандовски.И тот не подвел – 4:1. Что за ерунда, «Боруссия»? Хотя ругать дортмундцев не стоит. Ну разве что за гол в начале второго тайма…</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443980156_Мар.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>Ведь именно после него «шмели» перестали попадать в ворота Нойера напрочь. Мхитарян бил-бил, не попал. Пытался ударить слета Марко Ройс – все мимо. Это к разговору об отсутствии противодействия: когда «Бавария» попадает, соперник не знает, что с этим делать. И поэтому в тот момент, когда Гетце после отскока от Тьяго пробил Бюрки в пятый за сегодня раз, «Боруссия» просто встала.</p> <p>Да и что можно предпринять, когда за 15-20 минут до конца матча ты отстаешь от соперника на 4 мяча? Вроде бы надо не выключаться из борьбы, но какой смысл? Ведь отыграть отрыв, если посмотреть правде в глаза, не получится. Да и не позволит оппонент себе навредить, не разожмет челюсти. Собственно, мюнхенцы так и не разжали, в очередной раз показав, что конкурентов в Бундеслиге у них на данный момент нет. И вряд ли в скором времени он появится.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8011142" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игрок матча. Жером Боатенг</strong></span></p> <p>Когда центральный защитник отдает 2 голевые передачи в матче – он молодец. Когда он же практически ничего не позволяет сопернику создать возле собственных ворот – он дважды молодец. Ну а когда этот парень в концовке еще и в роли атакующего полузащитника бежит на чужого вратаря… В общем, вы поняли. Боатенг против «Боруссии» сыграл восхитительно, вытворяя на поле все, что только можно выполнять в его амплуа.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Восхищение матча. «Бавария»</strong></span></p> <p>Выдающаяся команда. «Вольфсбург» обыграли со счетом 5:1, затем ровно так же одолели «Боруссию» из Дортмунда. И ведь цифры на табло не являются случайными: «Бавария» действительно превосходит своих соперников в несколько раз буквально во всех игровых аспектах. Что, собственно, мы сегодня и увидели.</p>