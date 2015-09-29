Как «Зенит» одержал вторую победу в Лиге чемпионов

<p><em>Пока что «Зенит» своих болельщиков в Лиге чемпионов радует больше, чем во внутреннем первенстве – сперва была бита испанская «Валенсия», а теперь в обоюдоострой дуэли сложил оружие «Гент». О том, за счет чего питерцы обыграли бельгийский «Гент», а также как Кержаков заменил Лодыгина в воротах – в обзоре «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Зенит» - «Гент» - 2:1</strong></span></p> <p>Чемпион Бельгии. <a href="https:///articles?id=443841" target="_blank">Неожиданный чемпион</a>, если учитывать наличие в Лиге Жюпиле «Андерлехта» и «Брюгге». Нет, не подумайте, мы «Гент» не обижаем, но их победа в родном чемпионате столь же неожиданная, как если бы в Шотландии вместо «Селтика» чемпионом бы стал какой-нибудь «Хартс». В общем, сегодняшний соперник «Зенита» в Лиге чемпионов, конечно, уважения перед игрой своей волей к победам вызывал, однако объективная интрига сего противостояния была одна.</p> <p>«А выйдет ли в основе Юрий Лодыгин?» - дословно она звучала так. Слишком уж много голкипер подводил питерцев в последних матчах. Причем подводил тогда, когда эпизоды того не предполагали – вспомнить хотя бы гол Жоау Канселу в Валенсии с ну очень уж острого угла. Скорее всего, бельгийцы собрали у себя подборку ошибок Юрия и целенаправленно готовились к дальним ударам.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443559694_Зул.png" style="height:406px; width:720px" /></p> <p>В сущности из этой интриги вытекала и следующая, менее значимая – пропустит ли «Зенит»? Если выйдет Лодыгин, то с большой долей вероятности «сухими» из воды петербуржцам не выбраться. Слишком уж увесист груз переживаний, когда на тебя смотрит вся страна, а ты… Ну, в общем, ладно. Все равно тренерский штаб «Зенита» решил перестраховаться и оставить своего основного голкипера на скамейке запасных, дабы переосмыслить свое видение собственной профессии.</p> <p>Вместо него на «Петровском» против «Гента» в рамке вышел Михаил Кержаков. Хорошо? Возможно. Если для вас кажется убедительным выпускать в еврокубковой игре вратаря, доселе целый сезон отпахавшего в ФНЛ, конечно же. Впрочем, может, оно и правильно. Все равно «Зенит» «буйволам» свободы действий не давал.</p> <p>Хотя сам в атаку ходил довольно часто. Нет, не то чтобы очень, но во всяком случае достаточно, чтобы свой первый опасный момент соорудить уже на 4-й минуте встречи. Хорошая точка для исполнения штрафного была для Халка, и тем удивительнее, что по мячу крепенько приложился Гарай. После чего тот, красиво обогнув стенку, едва не приземлился под штангой, но Матц Селс сыграл здорово.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8001580" width="720"></iframe></p> <p>Но, несмотря на это, сама по себе закрадывалась в голову мысль, что сине-бело-голубые будто бы хотят взять «Гент» малой кровью – слишком уж вальяжно порой действовали питерцы в атаке, не забывая при этом уповать на стандарты. Из которых, если сказать откровенно, много пользы «Зениту» выжать не удалось – то ли передачи неточные, то ли Артем Дзюба плоховато предлагал себя на передней линии.</p> <p>Хотя с последним легко поспорить. Особенно после 35-й минуты встречи. После того, как Халк получил мяч на левом краю поля, немного потанцевал с Рафиньей, который затем назло себе полез в отбор и вынужден был укатиться в сторону, будто бы врезавшись в скалу. Ну а дальше уже дело техники: бразилец элегантным «черпачком» доставляет мяч прямиком в зону Дзюбы, который выпрыгнул выше всех и головой уложил его в дальний угол. Как говорил Василий Соловьев в небезызвестном футбольном симуляторе: «Вратарь – сорри».</p> <p>Гол красивый до издевательства, но как будто бы дежурный и будничный. Хотя бы потому, что после него в игре по-настоящему ничего не поменялось: «Гент» продолжил свои неловкие попытки создать у ворот Кержакова (так и тянутся пальцы написать «Лодыгина». Все-таки очень непривычно видеть кого-то на позиции Юрия) хоть что-то. Ну хоть что-нибудь. Их даже жалко было немного. Ну а «Зенит» с олимпийским спокойствием без осложнений довел игру до перерыва.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443560005_Лома.png" style="height:518px; width:720px" /></p> <p>Никаких особых изменений нам и начало второго тайма не подарило. Нет, не в плане счета даже, а по моментам: сразу после выхода на поле реконструкцию гола принялся делать Халк. Но в той же зоне против того же игрока в штрафной принял решение упасть – судью не впечатлило.</p> <p>Ну а затем уже бельгийцы пошли вперед и по левой бровке (как и питерский бразилец в свое время, к слову), после чего Кумс набросил мяч на дальнюю штангу, где передачу поджидал Томас Маттон. Пытался Анюков вывести из равновесия оппонента балетными па, но полузащитник не поддался и по-бильярдному вколотил снаряд в левый угол ворот Кержакова. Который даже и не пытался выручить свою команду – эпизод был за пределами его компетенции.</p> <p>И с этой поры «Гент», находясь в состоянии эйфорического подъема, инициативу прибрал к своим рукам. Честно говоря, боязно на какую-то минуту стало за «Зенит» - бельгийцы действительно были настроены решительно. Но все впустую.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8001696" width="720"></iframe></p> <p>А почему? А потому что Халк. Халк, который забивает блестящими ударами с обеих ног. Халк, который бежит тогда, когда у остальных дубеют ноги. Халк, который в одиночку способен разогнать контратаку своей команды и вывести партнера на безальтернативно голевую позицию. Что, собственно, он на 67-й минуте и сделал. Конечно, здесь же нельзя не заметить то, как мастерски оттягивал на себя внимание защитников Артем Дзюба, оставляя зону Олегу Шатову – ему и последовала передача от бразильца. Ну а 17-му номеру «Зенита» в свободном пространстве оставалось лишь перебросить мяч через Селса, что и было сделано.</p> <p>В сущности «Зенит» этим голом переломил «Генту» хребет. Отныне бельгийцы вперед не бежали, а больше времени уделяли обороне собственных ворот, прогибаясь под прессингом хозяев. Оно и понятно – разрушение ожиданий обычно влечет за собой эмоциональный упадок, и если на этом состоянии соперника подловить, то делать с ним можно все, что угодно. И у «Зенита» в концовке это получилось.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443559883_Халк.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игрок матча. Халк</strong></span></p> <p>Лига чемпионов – это вотчина Халка. Блестяще провел бразилец встречу в Валенсии и не менее полезно сыграл сегодня. «Семерка» питерцев гонял напрягал бельгийских защитников от свистка до свистка, зарабатывал важные стандарты. И, собственно, сделал для «Зенита» победу – оба забитых мяча были организованы блистательными передачами Халка.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/86991" target="_blank">Текстовый онлайн матча "Зенит" - "Гент"</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Замена матча. Михаил Кержаков</strong></span></p> <p>Слишком уж много было говорено об ошибках Лодыгина в последнее время. Поэтому давайте хоть на какое-то время отставим эту тему и поговорим о потенциальном сменщике Юрия в воротах – о Кержакове. Перед матчем бытовало мнение, что соверши Михаил пару достойных сейвов и избеги ошибок, то быть ему в основном составе отныне и впредь. Возможно, оно бы так и было, да только дело в том, что у голкипера «Зенита» за всю игру так ни разу и не представилось возможности клубу помочь – либо «Гент» стопроцентно забивал, либо в том же соотношении бил мимо. Третьего, как говорится, не дано. Поэтому о перспективах замены Лодыгина Кержаковым говорить, наверное, рановато.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=443874" target="_blank">Онлайн матчей Лиги чемпионов</a></strong></p>