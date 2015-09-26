«Наполи» - «Ювентус» - 2:1, «Ньюкасл» - «Челси» - 2:2, «Спартак» - «Зенит» - 2:2. Онлайн событий дня

21:30 Сегодня получился крутой и насыщенный день. Но у нас для вас есть еще и десерт. "Наполи"-"Ювентус". Отличный матч, чтобы "полирнуть" сегодняшние события
21:26 Все! 2:2 закончили. Потери очков "пенсионерами" уже перестают удвивлять
21:15 Сравнивает счет лондонский "Челси"! Это делает наш старый знакомый Виллиан!
21:09 Отыгрывает один мяч "Челси"!
20:55
20:48 "Челси" второй пропускает. 2:0 ведет "Ньюкасл"! Кого обвинит в поражение Моур на этот раз?
20:46. Дзюба. Забивает. "Спартаку". Уедет ли Артем из Тушино...
20:44 На поле выходит герой кубковой встречи с тверской "Волгой". Поможет ли это петербуржцам?
20:29 И опять Лодыгин пропускает за шиворот! Шикарнейший гол Ивелина Попова. "Спартак" вновь выходит вперед!
20:20
20:10 "НЬЮКАСЛ" ОТКРЫВАЕТ СЧЕТ. Айозе Перес!
20:04 Возобновилась игра на "Открытие Арене"
19:47 Перерыв в Тушино
19:39 Напомним, что сегодня "Челси" играет без Диего Косты, который получил по заслугам за провокацию в матче с "Арсеналом".
19:32 Дзюба забивает, но из офсайда
19:28 ХАЛК ПУШКА СТРАШНАЯ! 1:1
19:25 Если вам вдруг не мил матч "Спартак" - "Зенит", то мы готовы вам, как альтернативу, предложить встречу "Ньюкасла" и "Челси".
19:06 Юрий Лодыгин опять грубо ошибается на выходе! Зе Луиш открывает счет ударом метров 40!
19:02 Очередной крутой перфоманс от болельщиков "Спартака".
19:00 "Спартак" - "Зенит". ПОЕХАЛИ!
18:59 Команды на поле встречают весьма брутальные джентельмены
18:56 Сектор гостевых болельщиков на "Открытие Арене"
18:53 Хуан Мата ставит финальную точку! 3:0 выигрывает "Манчестер Юнайтед"
18:38 В матче молодежных составов красно-белые оказались сильнее 2:1
18:30 Стартовые составы участников второго крупного матча РФПЛ за сегодня. Какие ваши прогнозы? Веселее будет чем в Химках?
18:26
18:14 Справедливость восторжествовала! "Анжи" сравнивает счет! 1:1
18:06 Не успели МЮ и "Сандерленд" выйти из рездевалок, а счет уже удвоен.
18:00 Давил-давил "Анжи" и забил. В свои ворота. Похоже Юрию Павловичу пора покупать билет из Махачкалы
17:48 Перед самым перерывом "Манчестер Юнайтед" открывает счет!
17:20 Перерыв в Махачкале. 0:0 пока в матче "Анжи" - "Уфа". Хозяева играют с ощутимым преимуществом
17:00 Начинается матч в "Театре мечты"
16:52 "Синяя" часть Манчестера сегодня в трауре. Какие же эмоции будет испытывать "красная"? Узнаем после матча "Юнайтед" против "Сандерленда". Бодрейшая текстовая трансляция, конечно же, имеется.
16:35 Закончили свою игру "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити". Разгромную победу хозяев мы увидели
16:26 Вашему вниманию текстовая трансляция матча в Махачкале! Наслаждайтесь!
16:24 И еще один гол влетает в ворота Харта! 4:1. "МанСити" разгромлен
16:11 Пока переведем дух матч от супербаталий в РФПЛ и обратим внимание на матч "Анжи"-"Уфа". тем более, составы уже известны
16:03 Посыпались "горожане". 3:1 счет становится
15:55 Матч в Химках окончен!
15:53 "Тоттенхэм" выходит ВПЕРЕД! 2:1!
15:40 Ведран Чорлука получает вторую желтую карточку и отправляется отдыхать. Сергей Карасев, похоже, станет главным гером этой встречи
15:34 Перерыв на "Уайт Харт Лейн"
15:32 Сравнивают счет "шпоры"
15:30 Пока что это главное событие второго тайма в матче ЦСКА-"Локомотив"
15:10
15:04 Второй тайм в Химках начался. Будут ли еще пенальти, интересно...
14:48 Перерыв в матче ЦСКА и "Локомотива". Как вам, ребят? Должен ли Касаев быть в сборной?
14:42 Стартовые составы соперников по первому матчу АПЛ сегодня
14:40 Пока ЦСКА и "Локо" соревнуются в пробитие пенальти, в Англии начинается матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити". И вот наша текстовая и видео трансляция этой встречи
14:21 А теперь "Локомотив" забил пенальти! 1:1! Бай Умар Ньяссе! Небезынтересно это все, друзья!
14:16 Думбия реализует пенальти! 1:0
13:55 До матча осталось 5 минут. Самое время перейти в нашу текстовую трансляцию, где вас уже ждет Андрей Ковалев. Как всегда ждем вас в перерыве здесь для обмена эмоциями.
13:50 В матче дублирующих составов сильнее оказались армейцы. 3:0
13:45 А вот и форма соперников по одному из главных матчей круга
13:37 Вот в таких составах выйдут соперники на поле. Как считаете, сильно отразится на игре хозяев отсутствие Еременко и Фернандеса?
13:30 Добрый день, друзья! Начинаем наш субботний онлайн событий дня. И сразу отправляемся с места в карьер. ЦСКА - "Локомотив". Первое и второе место чемпионата. Битва обещает быть знатной. У нас есть полчаса на моральные подготовления