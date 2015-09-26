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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • «Наполи» - «Ювентус» - 2:1, «Ньюкасл» - «Челси» - 2:2, «Спартак» - «Зенит» - 2:2. Онлайн событий дня

«Наполи» - «Ювентус» - 2:1, «Ньюкасл» - «Челси» - 2:2, «Спартак» - «Зенит» - 2:2. Онлайн событий дня

21:30 Сегодня получился крутой и насыщенный день. Но у нас для вас есть еще и десерт. "Наполи"-"Ювентус". Отличный матч, чтобы "полирнуть" сегодняшние события

21:26 Все! 2:2 закончили. Потери очков "пенсионерами" уже перестают удвивлять

21:15 Сравнивает счет лондонский "Челси"! Это делает наш старый знакомый Виллиан!

21:09 Отыгрывает один мяч "Челси"! 

20:55

20:48 "Челси" второй пропускает. 2:0 ведет "Ньюкасл"! Кого обвинит в поражение Моур на этот раз?

20:46. Дзюба. Забивает. "Спартаку". Уедет ли Артем из Тушино...

20:44 На поле выходит герой кубковой встречи с тверской "Волгой". Поможет ли это петербуржцам?

20:29 И опять Лодыгин пропускает за шиворот! Шикарнейший гол Ивелина Попова. "Спартак" вновь выходит вперед!

20:20 

20:10 "НЬЮКАСЛ" ОТКРЫВАЕТ СЧЕТ. Айозе Перес!

20:04 Возобновилась игра на "Открытие Арене"

19:47 Перерыв в Тушино

19:39 Напомним, что сегодня "Челси" играет без Диего Косты, который получил по заслугам за провокацию в матче с "Арсеналом".

19:32 Дзюба забивает, но из офсайда

19:28 ХАЛК ПУШКА СТРАШНАЯ! 1:1

19:25 Если вам вдруг не мил матч "Спартак" - "Зенит", то мы готовы вам, как альтернативу, предложить встречу "Ньюкасла" и "Челси".

19:06 Юрий Лодыгин опять грубо ошибается на выходе! Зе Луиш открывает счет ударом метров 40!

19:02 Очередной крутой перфоманс от болельщиков "Спартака".

19:00 "Спартак" - "Зенит". ПОЕХАЛИ!

18:59 Команды на поле встречают весьма брутальные джентельмены

18:56 Сектор гостевых болельщиков на "Открытие Арене"

18:53 Хуан Мата ставит финальную точку! 3:0 выигрывает "Манчестер Юнайтед"

18:38 В матче молодежных составов красно-белые оказались сильнее 2:1

18:30 Стартовые составы участников второго крупного матча РФПЛ за сегодня. Какие ваши прогнозы? Веселее будет чем в Химках?

18:26

18:14 Справедливость восторжествовала! "Анжи" сравнивает счет! 1:1

18:06 Не успели МЮ и "Сандерленд" выйти из рездевалок, а счет уже удвоен. 

18:00 Давил-давил "Анжи" и забил. В свои ворота. Похоже Юрию Павловичу пора покупать билет из Махачкалы

17:48 Перед самым перерывом "Манчестер Юнайтед" открывает счет!

17:20 Перерыв в Махачкале. 0:0 пока в матче "Анжи" - "Уфа". Хозяева играют с ощутимым преимуществом

17:00 Начинается матч в "Театре мечты"

16:52 "Синяя" часть Манчестера сегодня в трауре. Какие же эмоции будет испытывать "красная"? Узнаем после матча "Юнайтед" против "Сандерленда". Бодрейшая текстовая трансляция, конечно же, имеется.

 

16:35 Закончили свою игру "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити". Разгромную победу хозяев мы увидели

16:26 Вашему вниманию текстовая трансляция матча в Махачкале! Наслаждайтесь!

16:24 И еще один гол влетает в ворота Харта! 4:1. "МанСити" разгромлен

16:11 Пока переведем дух матч от супербаталий в РФПЛ и обратим внимание на матч "Анжи"-"Уфа". тем более, составы уже известны

16:03 Посыпались "горожане". 3:1 счет становится

15:55 Матч в Химках окончен!

15:53 "Тоттенхэм" выходит ВПЕРЕД! 2:1!

15:40 Ведран Чорлука получает вторую желтую карточку и отправляется отдыхать. Сергей Карасев, похоже, станет главным гером этой встречи

15:34 Перерыв на "Уайт Харт Лейн"

15:32 Сравнивают счет "шпоры"

15:30 Пока что это главное событие второго тайма в матче ЦСКА-"Локомотив"

15:10

15:04 Второй тайм в Химках начался. Будут ли еще пенальти, интересно...

14:48 Перерыв в матче ЦСКА и "Локомотива". Как вам, ребят? Должен ли Касаев быть в сборной?

14:42 Стартовые составы соперников по первому матчу АПЛ сегодня

14:40 Пока ЦСКА и "Локо" соревнуются в пробитие пенальти, в Англии начинается матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити". И вот наша текстовая и видео трансляция этой встречи

14:21 А теперь "Локомотив" забил пенальти! 1:1! Бай Умар Ньяссе! Небезынтересно это все, друзья!

14:16 Думбия реализует пенальти! 1:0

13:55 До матча осталось 5 минут. Самое время перейти в нашу текстовую трансляцию, где вас уже ждет Андрей Ковалев. Как всегда ждем вас в перерыве здесь для обмена эмоциями.

13:50 В матче дублирующих составов сильнее оказались армейцы. 3:0

13:45 А вот и форма соперников по одному из главных матчей круга

13:37 Вот в таких составах выйдут соперники на поле. Как считаете, сильно отразится на игре хозяев отсутствие Еременко и Фернандеса? 

 

13:30 Добрый день, друзья! Начинаем наш субботний онлайн событий дня. И сразу отправляемся с места в карьер. ЦСКА - "Локомотив". Первое и второе место чемпионата. Битва обещает быть знатной. У нас есть полчаса на моральные подготовления

Россия. Премьер-лига Европа Локомотив Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Спартак Дзюба Артем Руни Уэйн Ещенко Андрей Алмейда Угу Мата Хуан Халк Алдервейрелд Тоби Думбия Сейду Де Брюйне Кевин Кейн Гарри Ламела Эрик Депай Мемфис Зе Луиш Дайер Эрик Ниасс Умар
Комментарии (10)
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slavа0508
1443266324
Это просто беспредел,опять выдуманный пенальти,нарушение до штрафной площади было,и в каждом матче так ,,,ЦСКА бъёт пенальти почти в каждом матче
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Айзен 87
1443266368
судья бабло отробатывает, страно почему красную не дал
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BANNIKOV1970
1443266370
как вы сука достали со своими лошадьми
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BANNIKOV1970
1443266505
клоунада
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starche
1443269222
Первый тайм - тухлая тягомотина двух дворовых команд.
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Айзен 87
1443271323
карасев локомотив 1 1
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starche
1443272296
Увиденное зрелище в исполнении лидеров - позор нашего чемпионата! А судья - позор нашего судейского корпуса!
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mik1954
1443272473
И когда же остановят конский и судейский беспредел, пенальти в ворота Локо придумано, удаление Чорлуки вообще бред, жаль конских адептов, даже трудно себе представить какое западло за них болеть понимая, что все всего навсего успехи хорошо оплачены
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steblin
1443272745
поздравляйте судью цска без судей вы простой середнячок. уже тошно смотреть
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dima090887
1443289206
Азар - второй месси)))) Моур невывозимый тренер) Достойно проиграли.
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