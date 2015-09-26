«Наполи» - «Ювентус» - 2:1, «Ньюкасл» - «Челси» - 2:2, «Спартак» - «Зенит» - 2:2. Онлайн событий дня

21:30 Сегодня получился крутой и насыщенный день. Но у нас для вас есть еще и десерт. "Наполи"-"Ювентус". Отличный матч, чтобы "полирнуть" сегодняшние события

21:26 Все! 2:2 закончили. Потери очков "пенсионерами" уже перестают удвивлять

21:15 Сравнивает счет лондонский "Челси"! Это делает наш старый знакомый Виллиан!

21:09 Отыгрывает один мяч "Челси"!

20:55

20:48 "Челси" второй пропускает. 2:0 ведет "Ньюкасл"! Кого обвинит в поражение Моур на этот раз?

20:46. Дзюба. Забивает. "Спартаку". Уедет ли Артем из Тушино...

20:44 На поле выходит герой кубковой встречи с тверской "Волгой". Поможет ли это петербуржцам?

20:29 И опять Лодыгин пропускает за шиворот! Шикарнейший гол Ивелина Попова. "Спартак" вновь выходит вперед!

20:20

20:10 "НЬЮКАСЛ" ОТКРЫВАЕТ СЧЕТ. Айозе Перес!

20:04 Возобновилась игра на "Открытие Арене"

19:47 Перерыв в Тушино

19:39 Напомним, что сегодня "Челси" играет без Диего Косты, который получил по заслугам за провокацию в матче с "Арсеналом".

19:32 Дзюба забивает, но из офсайда

19:28 ХАЛК ПУШКА СТРАШНАЯ! 1:1

19:25 Если вам вдруг не мил матч "Спартак" - "Зенит", то мы готовы вам, как альтернативу, предложить встречу "Ньюкасла" и "Челси".

19:06 Юрий Лодыгин опять грубо ошибается на выходе! Зе Луиш открывает счет ударом метров 40!

19:02 Очередной крутой перфоманс от болельщиков "Спартака".

19:00 "Спартак" - "Зенит". ПОЕХАЛИ!

18:59 Команды на поле встречают весьма брутальные джентельмены

18:56 Сектор гостевых болельщиков на "Открытие Арене"

18:53 Хуан Мата ставит финальную точку! 3:0 выигрывает "Манчестер Юнайтед"

18:38 В матче молодежных составов красно-белые оказались сильнее 2:1

18:30 Стартовые составы участников второго крупного матча РФПЛ за сегодня. Какие ваши прогнозы? Веселее будет чем в Химках?

18:26

18:14 Справедливость восторжествовала! "Анжи" сравнивает счет! 1:1

18:06 Не успели МЮ и "Сандерленд" выйти из рездевалок, а счет уже удвоен.

18:00 Давил-давил "Анжи" и забил. В свои ворота. Похоже Юрию Павловичу пора покупать билет из Махачкалы

17:48 Перед самым перерывом "Манчестер Юнайтед" открывает счет!

17:20 Перерыв в Махачкале. 0:0 пока в матче "Анжи" - "Уфа". Хозяева играют с ощутимым преимуществом

17:00 Начинается матч в "Театре мечты"

16:52 "Синяя" часть Манчестера сегодня в трауре. Какие же эмоции будет испытывать "красная"? Узнаем после матча "Юнайтед" против "Сандерленда". Бодрейшая текстовая трансляция, конечно же, имеется.

16:35 Закончили свою игру "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити". Разгромную победу хозяев мы увидели

16:26 Вашему вниманию текстовая трансляция матча в Махачкале! Наслаждайтесь!

16:24 И еще один гол влетает в ворота Харта! 4:1. "МанСити" разгромлен

16:11 Пока переведем дух матч от супербаталий в РФПЛ и обратим внимание на матч "Анжи"-"Уфа". тем более, составы уже известны

16:03 Посыпались "горожане". 3:1 счет становится

15:55 Матч в Химках окончен!

15:53 "Тоттенхэм" выходит ВПЕРЕД! 2:1!

15:40 Ведран Чорлука получает вторую желтую карточку и отправляется отдыхать. Сергей Карасев, похоже, станет главным гером этой встречи

15:34 Перерыв на "Уайт Харт Лейн"

15:32 Сравнивают счет "шпоры"

15:30 Пока что это главное событие второго тайма в матче ЦСКА-"Локомотив"

15:10

15:04 Второй тайм в Химках начался. Будут ли еще пенальти, интересно...

14:48 Перерыв в матче ЦСКА и "Локомотива". Как вам, ребят? Должен ли Касаев быть в сборной?

14:42 Стартовые составы соперников по первому матчу АПЛ сегодня

14:40 Пока ЦСКА и "Локо" соревнуются в пробитие пенальти, в Англии начинается матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити". И вот наша текстовая и видео трансляция этой встречи

14:21 А теперь "Локомотив" забил пенальти! 1:1! Бай Умар Ньяссе! Небезынтересно это все, друзья!

14:16 Думбия реализует пенальти! 1:0

13:55 До матча осталось 5 минут. Самое время перейти в нашу текстовую трансляцию, где вас уже ждет Андрей Ковалев. Как всегда ждем вас в перерыве здесь для обмена эмоциями.

13:50 В матче дублирующих составов сильнее оказались армейцы. 3:0

13:45 А вот и форма соперников по одному из главных матчей круга

13:37 Вот в таких составах выйдут соперники на поле. Как считаете, сильно отразится на игре хозяев отсутствие Еременко и Фернандеса?

13:30 Добрый день, друзья! Начинаем наш субботний онлайн событий дня. И сразу отправляемся с места в карьер. ЦСКА - "Локомотив". Первое и второе место чемпионата. Битва обещает быть знатной. У нас есть полчаса на моральные подготовления