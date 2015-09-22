Антисборная 9-го тура РФПЛ: Аленичев, Акинфеев, Габулов и другие

​Герои голевой феерии, пара неуклюжих бразильцев и тренер-надежда – в списке неудачников 9-го тура чемпионата России от «Бомбардира».

Герои голевой феерии, пара неуклюжих бразильцев и тренер-надежда – в списке неудачников 9-го тура чемпионата России от «Бомбардира».

Антигерои 9-го тура РФПЛ

Вратарь. Игорь Акинфеев (ЦСКА) (с)



Общая оценка: 0/10

Чем запомнился: пропустил 4 мяча от «Мордовии». Разве этого мало?

Для стороннего любителя футбола воскресный матч в Саранске стал настоящим праздником. Еще бы, ведь не каждый день в рамках РФПЛ команды на двоих забивают друг другу целых 10 мячей! Однако если мы говорим с позиции тренеров, то это самая настоящая катастрофа. Причем саранчанам простительно пропускать 6 голов от ЦСКА, ведь разница между командами колоссальна, но Игорь Акинфеев, вытаскивающий мяч из своих ворот в той же игре четыре раза… Это что-то за гранью нормального. Особенно если учитывать, как голкипер армейцев их пропускал: только во втором голе вины Акинфеева не было.

Как ЦСКА и «Мордовия» забили 10 голов в самом крутом матче РФПЛ

Правый защитник. Марио Фернандес (ЦСКА)

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 0/10

Чем запомнился: заслужил путевку в Иркутск от Леонида Слуцкого

Когда основной защитник команды находится на поле всего-то 11 минут, а после нелепо «удаляется», говорить о нецелесообразности его нахождения в антисборной не приходится. Мало того что Фернандес, заняв неправильную позицию и сфолив после этого, оставил своих одноклубников в меньшинстве, так его стараниями еще и голевой стандарт был заработан.

Центральный защитник. Стефан Странберг («Краснодар»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: слишком многое позволял сопернику на поле

По-хорошему за игру с «Уралом» журить нужно «Краснодар» в полном составе. Но это если по-хорошему. Мы же сделаем по-своему, ибо если так, то для остальных отличившихся просто не хватит мест, посему делегатом от краснодарской команды на этой неделе будет Стефан Странберг. Вообще, защита «быков» в этом сезоне неприятно удивляет, и на «Центральном» гости себе не изменили. Что же конкретно до Странберга, то Гранквисту он не помогал, а скорее мешал: буквально во всех опасных моментах у ворот Диканя норвежец был статистом.

Левый защитник. Милан Перендиа («Мордовия»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: был в числе тех, кто позволил ЦСКА отыграться

Если смотреть один лишь первый тайм матча «Мордовия» - ЦСКА, то сложится впечатление, что хозяева точно не проиграют. Саранчане были надежны в обороне, хорошо контролировали мяч в центре и отлично завершали собственные атаки. Но со второй 45-минутки в их рядах начался настоящий хаос. Оборона стала настоящим решетом, и не последнюю роль в этом сыграл Милан Перендиа, пропускавший мимо себя все новые и новые атаки армейцев. Ну а итог мы все итак знаем.

Опорный полузащитник. Ромуло («Спартак»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 2/10

Чем запомнился: вместе с командой провалил встречу с «Кубанью» по всем статьям

Бразилец Ромуло будто бы олицетворяет собой сегодняшний «Спартак»: начал сезон вроде бы здорово, но затем снова в бой идут старые «болячки», и победы уходят в чужие раздевалки. Во второй раз за сентябрь москвичи безвольно уступают аутсайдерам лиги, удручающе играя и в обороне, и в атаке, и (что наиболее важно) в средней линии. Ромуло оппонентам ничего не предложил – просто растворился на поле вместе с одноклубниками. Будто бы не хотел мешать «Кубани» в их походе за первой победой в сезоне. И это случилось в его День рождения… С прошедшим!

Центральный полузащитник. Иван Пауревич («Уфа»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 2/10

Чем запомнился: тотальной вальяжностью

Долгое время «Терек» не мог забить, но в последних турах команда Рашида Рахимова набрала недюжий ход, поэтому удивляться результату матча с «Уфой» не стоит. Особенно если учитывать, что и сами уфимцы уже длительное время не славятся хорошей игрой – все больше дают повод поговорить о себе как о самом неприятном откровении текущего сезона. И свой статус ребята Колыванова выездом в Грозный оправдали: вяло действовали в атаке и совершенно беззубо защищались. Причем в этом есть вина не только оборонительного звена, ведь был расчет, что Иван Пауревич, играя ближе к собственной штрафной, будет одноклубникам помогать. На деле же в эпизодах, когда требовалось его присутствие, балканец прибегал в числе последних и досматривал моменты с позиции наблюдателя.

Центральный полузащитник. Георгий Габулов («Крылья Советов»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: не сумел повести за собой команду

«Крылья Советов» после очищения ФНЛ смотрятся в Премьер-лиге весьма недурно. И тем удивительнее, что игра с «Локомотивом» обернулась для них довольно болезненным провалом. Причем ладно бы, если бы просто проиграли, соль в том, что, имея весомые атакующие возможности, создать на половине поля соперника команде Веркаутерена ничего не удалось. А кто у самарцев отвечает за созидание? Георгий в том числе. Если б он был чуточку поактивнее, то голову пеплом «крылышкам» после игры, возможно, посыпать не пришлось бы.

Правый полузащитник. Янник Джало («Мордовия»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: довольно странным удалением

Возможно, португальцу удалось бы сделать на поле поболее, если бы арбитр не посчитал ну очень уж грубым эпизод, когда Джало влетел в Ахмеда Мусу, имея в активе желтую карточку. Конечно, удалять за такое едва ли следовало, но и у самого Янника ведь должен быть внутренний стоп-кран: твою команду бьют, ты рискуешь быть удаленным, но все равно фолишь. В результате армейцам в равных составах не составило труда поставить «Мордовию» на колени.

Левый полузащитник. Леонардо («Анжи»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: позволил Могилевцу забить

Отвратительно в игре с «Ростовом» выступил бразилец Леонардо в атаке, но еще хуже полузащитник действовал вблизи своей штрафной. Именно из-за его невнимательности началась голевая атака хозяев, которую завершил в итоге Павел Могилевец.

Центральный нападающий. Зе Луиш («Спартак»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 0/10

Чем запомнился: абсолютно ничем

До сих пор уроженец Кабо-Верде не может заявить о себе дальше разговоров о хороших физических данных - результата-то нет. Ранее это связывали с растренированностью, но сезон уже сравнительно давно начался. Затем – неудачной связкой с Мовсисяном, при которой оба одноплановых форварда друг другу мешали, ну а теперь, видимо, пора заглянуть правде в глаза: в матче с «Кубанью» Зе Луиш из игры выпал. Возможно, это связано с тем, что и вся красно-белая полузащита стояла столбом, однако форвард и себя предлагать не спешил.

Центральный нападающий. Игорь Портнягин («Рубин»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: ранней заменой

После славного прошлого года Игорь Портнягин поклонников «Рубина» все больше разочаровывает. То ли требования к себе форвард снизил, то ли мотивации для выступления за казанцев не находит, но невзрачные матчи в его исполнении, в которых и отметить-то нечего, становятся для Игоря системой. Не зря Валерий Чалый довольно быстро поспешил свою «семерку» с поля убрать и выпустить вместо него Девича. От которого, впрочем, толку было немногим больше.

Тренер. Дмитрий Аленичев («Спартак»)

Выбор состава: 4/10

Выбор тактики: 1/10

Замены: 2/10

Чем запомнился: первым звонким провалом в чемпионате

Без слез на игру «Спартака» в Краснодаре нельзя было смотреть. После неплохого начала сезона в команде снова просыпаются негативные отголоски прошлых лет в виде неспособности взять «свои» очки и кошмарной игре в обороне. Складывается такое впечатление, что после стартового эмоционального подъема красно-белые потихоньку начинают спускаться с небес на землю, где их вполне себе легко могут побить «желто-зеленые». Которые сами сейчас пребывают в некой эйфории от смены тренера. Очевидно, что Дмитрию Аленичеву сейчас предстоит команду встряхнуть, дабы негативные результаты не посыпались на голову один за другим. Иначе о еврокубках москвичам в этом сезоне придется забыть.

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