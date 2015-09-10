Виллаш-Боаш покинет «Зенит». Капелло был допрошен прокуратурой. Дайджест событий дня

У «Торпедо» снова нет финансов на существование. «Динамо» запретили регистрировать новичков, а «Реал» не станет покупать зимой Де Хеа. Все подробности и другие новости в дайджесте событий дня на «Бомбардире».

У «Торпедо» снова нет финансов на существование. «Динамо» запретили регистрировать новичков, а «Реал» не станет покупать зимой Де Хеа. Все подробности и другие новости в дайджесте событий дня на «Бомбардире».

«Реал» не будет покупать Де Хеа зимой

Президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что клуб не планирует в зимнее трансферное окно покупать вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа. Напомним, контракт голкипера с английским клубом истекает по окончании текущего сезона.

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"Мы однозначно не будем подписывать Де Хеа в январе. Мы сделали все, что могли, но не получили от "Манчестер Юнайтед" нужных документов, потому что они не имеют навыка заключения сделок в последний день, как это. год назад было с Коэнтрау", – сказал Перес.

Англия отложила продление контракта с Ходжсоном, чтобы не повторить ошибку с Капелло

Футбольная ассоциация Англии отложила переговоры с главным тренером сборной Роем Ходжсоном о продлении контракта. Об этом рассказал исполнительный директор организации Мартин Гленн.

Стороны пришли к договоренности обсудить новое соглашение после чемпионата Европы-2016, куда команда уже квалифицировалась. Причиной такого решения является неудачный предыдущий опыт, когда еще до начала чемпионата мира-2010 на очень выгодных условиях был продлен контракт с наставником Фабио Капелло. В итоге на турнире англичане с трудом вышли из группы, набрав всего 5 очков в трех матчах, а в 1/8 финала были разгромлены Германией (1:5).

Срок контракта Ходжсона с FA истекает летом следующего года, по его условиям оклад 68-летнего специалиста составляет 3,5 миллиона фунтов в год.

Игнатьев: «Вопрос о снятии «Торпедо» с первенства пока не стоит»

Вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев рассказал о проблемах клуба. Напомним, есть риск, что команда прекратит выступление во втором дивизионе, зона "Центр" из-за невозможности АМО ЗИЛ продолжить финансирование команды.

— Команда стартовала без денег, играет без денег, — отметил экс главный тренер сборной России. — Проблемы с финансированием были еще на старте сезона. Дали какие-то деньги, пообещали еще... Но все осталось только на уровне разговоров.

— Поедет ли команда в Тулу?

— Здесь ехать недалеко на автобусе, это не так проблематично. Мы сейчас думаем над этим, но и без этого есть комплекс причин, из-за которых мы можем не провести этот матч.

Хочу отметить, что игру перенесли в Домодедово, это совсем рядом. Туда-то мы доедем. Другое дело, что нет денег на нормальную подготовку к играм.

— Рассматривается руководством и акционерами вопрос о снятии команды с первенства?

— Так пока вопрос не ставится. Руководство хочет, чтобы команда с таким именем жила, прогрессировала. Этот проект должен двигаться вперед. Но может быть такая штука, что просто не на что будет выехать, заплатить за футбольное поле, на котором тренируемся, – сказал Игнатьев.

Отметим, что после восьми туров первенства второго дивизиона (зона "Центр") "Торпедо" занимает с 10 очками восьмое место.

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Виллаш-Боаш покинет «Зенит» по окончании сезона

Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш накануне матча восьмого тура РФПЛ с ЦСКА заявил, что ответил отказом на предложение продлить соглашение с командой из Санкт-Петербурга.

"Я уже говорил, что "Зенит" после окончания прошлого сезона делал предложение продлить контракт, на что я ответил отказом. После окончания сезона я покину клуб. Мы не смогли усилить состав по разным причинам, в том числе потому, что перед самым стартом чемпионата изменился лимит на легионеров. Мы были вынуждены обратиться к своим резервам", — сказал Виллаш-Боаш.

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РФС запретил «Динамо» регистрировать новичков

Московское "Динамо" лишено возможности регистрировать новых игроков. Санкции РФС наложены в связи с задолженностью клуба. Москвичи не расплатились с "Зенитом" и "Анжи". Долги имеются по трансферам хавбека Игоря Денисова (причем клуб должен заплатить и санкт-петербуржцам, и махачкалинцам), защитников Томаша Губочана и Кристофера Самба, а также вратаря Владимира Габулова.

Стадион в Нижнем Новгороде после ЧМ-2018 может стать бизнес-центром

Стадион "Волга" в Нижнем Новгороде, который станет одной из арен, принимающих у себя игры чемпионата мира 2018 года, после проведения турнира будет использован в качестве бизнес-площадки. С таким заявлением выступил министр спорта нижегородского региона Сергей Панов.

"Мы заинтересованы, чтобы площади на стадионе, которые освободятся после чемпионата мира, использовались как бизнес-площадки или скай-боксы, как это делается в Европе", - отметил Панов.

По его словам, на нижегородском стадионе также будут открыты рестораны и фитнес-клубы. Кроме того, "Волга" должна стать местом для проведения разного рода концертов, выставок и иных культурных мероприятий.

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Мутко: «Нельзя ужесточать лимит, не предпринимая мер по подготовке своих футболистов»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров.

"Не пугайте никого! Есть регламент, сезон идeт. Вместе с клубами мы этот вопрос ещe обсудим. Конечно, наши мысли идут в этом направлении, но ужесточение лимита на легионеров – лишь одна из мер. Этого нельзя делать, не принимая мер по подготовке собственных футболистов.

Состоится заседание совета по спорту с участием президента страны. Мы рассмотрим вопрос развития футбола и подготовки и использования инфраструктуры, созданной к чемпионату мира. Создана рабочая группа, есть много экспертов, мы принимаем различные предложения. Я сегодня рассматривал предложение, связанное с развитием футбола. Люди пишут, что надо поддержать академии методически и финансово – особенно частные.

У "Краснодара", "Спартака" и ЦСКА есть свои академии, и поддержки со стороны они не получают. Нужно работать так, чтобы на вопрос "А где же брать игроков?" ответить – а вот они есть", – сказал Мутко.

Итальянская прокуратура допросила Капелло о его работе в России

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло был допрошен итальянской прокуратурой на тему доходов, полученных во время пребывания специалиста в России.

Правоохранителей Италии заинтересовали обстоятельства расторжения контракта Капелло со сборной, а также возможное существование второго, неофициального договора.

О неофициальном контракте рассказывал Николай Толстых в бытность президентом РФС. По его словам, сумма этого дополнительного соглашения составляет десять миллионов евро.

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