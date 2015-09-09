Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Локомотив» могут исключить из еврокубков. «Барселона» продает название стадиона. Дайджест событий дня

«Локомотив» могут исключить из еврокубков. «Барселона» продает название стадиона. Дайджест событий дня

<p><em>Сборная Хорватии лишилась тренера, а в Англии одобрили видеоповторы. Все подробности и другие нвоости в дайджесте событий дня на «Бомбардире».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сборная России продолжает рост</strong></span></p> <p>Команда Леонида Слуцкого совершила самый большой подъем в свежем рейтинге УЕФА, заняв 11 место-ое. В июньской редакции сборная занимала 20-е место. Австрия после выхода в финальную часть - десятая, Швеция, проиграв два матча, опустилась на шесть строчек и теперь замыкает двадцатку. Черногория - 30-я, Молдова - 44-я, а Лихтеншетейн занимает 49-е место<strong>. </strong>С топ-10 рейтинга вы можете ознакомиться <a href="https:///news/?id=441810" target="_blank"><strong>здесь</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/?id=441786"><strong>Андрей Мовсесьян: «При Слуцком сборная России стала показывать качественный футбол»​</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Хорватия потеряла тренера</strong></span></p> <p>Нико Ковач уволен с поста главного тренера сборной Хорватии. Решение было принято исполнительным комитетом Хорватского футбольного союза, сообщает HRT Sport.</p> <p>Сообщается, что в ближайшее время будут вестись переговоры с кандидатами на должность. Новый тренер будет объявлен не позднее 21 сентября.</p> <p>Напомним, сборная Хорватии на данный момент занимает третье место в своей отборочной группе к Евро-2016, уступая норвежцам и итальянцам.</p> <p><a href="https:///articles/?id=441813" target="_blank"><strong>5 сборных, которые мы можем не увидеть на Евро-2016</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Локомотив» может постигнуть участь «Динамо»</strong></span></p> <p>Москвоский "Локомотив" может быть исключен из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей. Железнодорожники не выполняют условия мирового соглашения, которое они заключили с УЕФА. Убытки клуба за последние три сезона составили 126 миллионов долларов, что в три раза превышает установленные нормы.</p> <p>Президент "Локомотива" Ольга Смородская выразила <a href="https:///news/?id=441774" target="_blank"><strong>удивление</strong></a> этой информацией.</p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Слуцкий и Мостовой вступили в полемику</span></strong></p> <p>Тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий и известный в прошлом футболист Александр Мостовой устроили заочный спор.</p> <p>«Критики вроде Мостового в плане тренерской работы – именно дилетанты. В прошлом – выдающиеся футболисты, никто не оспаривает их величия. Но тренер – совсем другая профессия. А я с дилетантами не пытаюсь вступать в пикировки. Мне с ними неинтересен», – сказал <a href="https:///news/?id=441827" target="_blank"><strong>Слуцкий</strong></a>.</p> <p>«Люди, которые отдали жизнь футболу, для меня всегда будут выше тех, кто в этот футбол пришел просто потому, что так сложилась их жизнь», – ответил <a href="https:///news/?id=441833" target="_blank"><strong>Мостовой</strong></a>.</p> <p>С полным текстом высказываний сторон вы можете ознакомиться, кликнув по их фамилиям</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Барселона» продает имя стадиона</strong></span></p> <p>Руководство "Барселоны" установило сумму, за которую оно допускает переименование клубного стадиона "Камп Ноу". Как сообщает источник, каталонцы готовы продать название стадиона на 15-20 лет за 250 миллионов евро.</p> <p>Напомним, ранее на смену названия своего стадиона пошел другой испанский гранд и принципиальный соперник сине-гранатовых мадридский "Реал". Арена мадридцев сменит свое название с "Сантьяго Бернабеу" на "Абу-Даби Бернабеу".</p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1441826411_20150530_gaf_u08_187.jpg" style="width:720px" /></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>В Англии одобрили видеоповторы</strong></span></p> <p>Футбольная ассоциация Англии в лице технического директора своего судейского корпуса Ховада Уэбба поддержала использование видеотехнологий, которые должны помочь судьям принимать правильные решения на поле.</p> <p>«Со мной были случаи, когда я хотел проверить правильность своего решения. Так что мы полностью поддерживаем это..» С полным текстом заявления Уэбба можно посмотреть <a href="https:///news/?id=441824" target="_blank"><strong>по ссылке</strong></a></p>

Россия. Премьер-лига Весь мир Локомотив Барселона Россия Хорватия Слуцкий Леонид Ковач Нико Смородская Ольга Уэбб Ховард
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Анжи_Монако_05
1441836862
Абу даби бернабеу... Пфф европа совсем скоро прогнется под арабов. Позор.
Ответить
feel_this_sheet
1441869600
позорище... ладно б новый стадик называли по проститутски, но исторические названия менять... можно еще фамилии тогда уж продавать. лионель этихад или эмирейтс роналду какие нить... фу!(
Ответить
Abrekkk
1441897576
Все идет по плану, смиритесь ущербные)))
Ответить
Главные новости
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
Фото«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
6
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
55
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
3
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+