«Локомотив» могут исключить из еврокубков. «Барселона» продает название стадиона. Дайджест событий дня

<p><em>Сборная Хорватии лишилась тренера, а в Англии одобрили видеоповторы. Все подробности и другие нвоости в дайджесте событий дня на «Бомбардире».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сборная России продолжает рост</strong></span></p> <p>Команда Леонида Слуцкого совершила самый большой подъем в свежем рейтинге УЕФА, заняв 11 место-ое. В июньской редакции сборная занимала 20-е место. Австрия после выхода в финальную часть - десятая, Швеция, проиграв два матча, опустилась на шесть строчек и теперь замыкает двадцатку. Черногория - 30-я, Молдова - 44-я, а Лихтеншетейн занимает 49-е место<strong>. </strong>С топ-10 рейтинга вы можете ознакомиться <a href="https:///news/?id=441810" target="_blank"><strong>здесь</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/?id=441786"><strong>Андрей Мовсесьян: «При Слуцком сборная России стала показывать качественный футбол»​</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Хорватия потеряла тренера</strong></span></p> <p>Нико Ковач уволен с поста главного тренера сборной Хорватии. Решение было принято исполнительным комитетом Хорватского футбольного союза, сообщает HRT Sport.</p> <p>Сообщается, что в ближайшее время будут вестись переговоры с кандидатами на должность. Новый тренер будет объявлен не позднее 21 сентября.</p> <p>Напомним, сборная Хорватии на данный момент занимает третье место в своей отборочной группе к Евро-2016, уступая норвежцам и итальянцам.</p> <p><a href="https:///articles/?id=441813" target="_blank"><strong>5 сборных, которые мы можем не увидеть на Евро-2016</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Локомотив» может постигнуть участь «Динамо»</strong></span></p> <p>Москвоский "Локомотив" может быть исключен из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей. Железнодорожники не выполняют условия мирового соглашения, которое они заключили с УЕФА. Убытки клуба за последние три сезона составили 126 миллионов долларов, что в три раза превышает установленные нормы.</p> <p>Президент "Локомотива" Ольга Смородская выразила <a href="https:///news/?id=441774" target="_blank"><strong>удивление</strong></a> этой информацией.</p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Слуцкий и Мостовой вступили в полемику</span></strong></p> <p>Тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий и известный в прошлом футболист Александр Мостовой устроили заочный спор.</p> <p>«Критики вроде Мостового в плане тренерской работы – именно дилетанты. В прошлом – выдающиеся футболисты, никто не оспаривает их величия. Но тренер – совсем другая профессия. А я с дилетантами не пытаюсь вступать в пикировки. Мне с ними неинтересен», – сказал <a href="https:///news/?id=441827" target="_blank"><strong>Слуцкий</strong></a>.</p> <p>«Люди, которые отдали жизнь футболу, для меня всегда будут выше тех, кто в этот футбол пришел просто потому, что так сложилась их жизнь», – ответил <a href="https:///news/?id=441833" target="_blank"><strong>Мостовой</strong></a>.</p> <p>С полным текстом высказываний сторон вы можете ознакомиться, кликнув по их фамилиям</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Барселона» продает имя стадиона</strong></span></p> <p>Руководство "Барселоны" установило сумму, за которую оно допускает переименование клубного стадиона "Камп Ноу". Как сообщает источник, каталонцы готовы продать название стадиона на 15-20 лет за 250 миллионов евро.</p> <p>Напомним, ранее на смену названия своего стадиона пошел другой испанский гранд и принципиальный соперник сине-гранатовых мадридский "Реал". Арена мадридцев сменит свое название с "Сантьяго Бернабеу" на "Абу-Даби Бернабеу".</p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1441826411_20150530_gaf_u08_187.jpg" style="width:720px" /></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>В Англии одобрили видеоповторы</strong></span></p> <p>Футбольная ассоциация Англии в лице технического директора своего судейского корпуса Ховада Уэбба поддержала использование видеотехнологий, которые должны помочь судьям принимать правильные решения на поле.</p> <p>«Со мной были случаи, когда я хотел проверить правильность своего решения. Так что мы полностью поддерживаем это..» С полным текстом заявления Уэбба можно посмотреть <a href="https:///news/?id=441824" target="_blank"><strong>по ссылке</strong></a></p>