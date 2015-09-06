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    5 главных выводов из игры Россия - Швеция


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    Голосов: 0
    06.09.2015 12:50
    Обыграв сборную Швеции, россияне вернули любовь болельщиков. По сравнению с последним матчем под руководством Капелло и правда вышло лучше. «Бомбардир» разбирается, за счет чего сборная Слуцкого сумела победить.

    Обыграв сборную Швеции (1:0) в матче отбора на Евро-2016, россияне вернули любовь болельщиков. По сравнению с последним поединком под руководством Капелло и правда вышло лучше. «Бомбардир» разбирается, за счет чего без принципиального прогресса в качестве игры сборная Слуцкого сумела победить.

    Вывод №1. У нас вновь есть команда

    Такой сборной России болельщики не видели давно. Игроки вышли на матч в хорошем настроении, делали свою работу с удовольствием. По уровню самоотдачи россиянам можно ставить твердую «пятерку». Огонь в глазах, самоотверженность в единоборствах, игра через не могу в концовке. Футболисты бились за себя, того парня и всю страну. О Слуцком много говорили как о мотиваторе и хорошем психологе, и этот матч реноме тренера подтвердил.

    Как Леонид Слуцкий и сборная России обыграли Швецию

    Конечно, здесь сошлось много факторов. Во-первых, безальтернативность победы – любой другой результат отправлял нас в лучшем случае в стыки. В такой ситуации русским свойственно собираться. Во-вторых, смена тренера всегда сопровождается эмоциональным подъемом и желанием проявить себя. В-третьих, Дон Фабио явно утратил под конец контакт с игроками. Не случайно на прощальный ужин, организованный итальянцем, приехало всего четверо его подопечных. Заслуга Слуцкого состоит, прежде всего, в том, что из широкого реестра кандидатов (а выбор у нас есть, что бы ни говорили скептики) сумел поставить нужных. Позиции тех же Дзюбы с Денисовым не выглядели очевидными. Но это люди, в силе характера которых никогда не возникало сомнений. В отличие от того же Смолова, к примеру.

    Вывод №2. Сборная России играет как ЦСКА

    Капелло в этом отборочном цикле утонул в обилие экспериментов. Как тактических, так и с составом. В конце концов, все перестали понимать, чего вообще хочет итальянец и в какой футбол собирается играть. Слуцкий не стал изобретать велосипед, использовав отточенную в ЦСКА модель игры. Высоко действующий правый защитник, несколько более консервативный и больше вовлеченный в контроль мяча левый. Ярко выраженный опорный хавбек в лице Денисова и очень мобильная «восьмерка» в лице Дзагоева. Плеймейкер, почти освобожденный от оборонительных функций.

    Фланги атаки скорее в виде оттянутых форвардов, чем полузащитников. Если Капелло чаще ставил людей, склонных подавать, простреливать и вообще комбинировать, то у Слуцкого вышел чистый форвард Кокорин и заметно прибавивший в атаке Шатов. Оба они много уходили в центр и угрожали воротам из глубины поля, полностью оставляя бровки защитникам. Россияне очень прилично держали мяч в первом тайме. Поставленная игра в короткий пас привычна для команды Слуцкого. Типичным был и выход в концовке второго Березуцкого для укрепления обороны.

    Вывод №3. Сборная России играет не как ЦСКА

    В то же время нельзя не согласиться с Сергеем Игнашевичем. Несмотря на видимое сходство, играла сборная России не так, как армейцы. Слуцкий подстроился под соперника, отправив против мощных габаритных защитников Дзюбу. В ЦСКА Леонид Викторович практически никогда не использовал столба. Не случайно Нецид так и проболтался весь контракт по арендам, а сейчас сдан Страндберг. Защитники и Дзагоев чаще чем обычно играли на длинных мячах, запуская их за спину защитникам в расчете на умение Дзюбы навязать борьбу и зацепиться. Если в ЦСКА фланги атаки относительно сбалансированы, то в матче со Швецией налицо был дисбаланс. Кокорин систематически уходил вперед в пару к Дзюбе, а Шатов смещался в центр к Широкову. Фактически это выглядело как 4-2-2-2.

    Наконец, Широков похож на Еременко только именем, что тоже накладывало отпечаток на атакующие действия. Пару раз Роман блеснул оригинальными передачами, воротам же угрожал не часто. Хоть и забил не засчитанный гол после классного паса Дзагоева.

    Вывод №4. Слуцкий – фартовый тренер

    Еще до матча многие отмечали феномен природной удачливости нового тренера. Несмотря на все дифирамбы в адрес нашей сборной, во многом нам повезло. Сборная России не выдержала собственного хорошего темпа. После игры футболисты жаловались на тяжесть газона – быть может, и так. Факт остается фактом: за полчаса до конца наши ощутимо подсели. Шведы в концовке создали массу моментов. Больше, чем австрийцы. И намного больше, чем молдаване. Но ворота Акинфеева на этот раз остались нераспечатанными. В паре эпизодов гости простили, несколько раз выручал сам вратарь. Можно расценивать это как угодно. Однако не покидает ощущение: при позднем Капелло мы счет удержать, скорее всего, не сумели бы. А со Слуцким отскочили. Впрочем, везет тому, кто везет.

    Вывод №5. Акинфеев нашел в себе новые стимулы

    После ЧМ в Бразилии на Игоря обрушился шквал критики. В очередной раз пошли разговоры, что Акинфеев уже не тот, что он выдохся, что это стагнация. Кое-кто всерьез заявлял о необходимости поменять первого номера. А затяжная серия в Лиге чемпионов давно набила оскомину. Однако новый сезон вратарь ЦСКА начал ударно. Пять из семи стартовых матчей в чемпионате отстоял насухо, вплотную подобравшись к рекорду Дасаева. В последнем и вовсе добыл для ЦСКА победу, потащив пенальти на последней минуте. И вот снова вдохновенная игра. Игорь вышел по-хорошему злым и заряженным, во втором тайме поймав кураж. На счету Акинфеева несколько добротных сэйвов и пара откровенно мертвых мячей, которые не оказались в сетке исключительно благодаря высокому классу вратаря. В свете последних ошибок Лодыгина и Реброва в РФПЛ говорить о потенциальной замене Акинфеева абсолютно бессмысленно.

    Россия – Швеция – 1:0. Фоторепортаж

    «Ибрагимович понял, что ловить здесь нечего, и заменился». Какие возможности показала нам новая сборная России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 7 сентября 2015, 08:20

      Фуфел, а не команда!

      0
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 > kidd-75 7 сентября 2015, 11:43

      Черт пуганый

      -1
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      Рейтинг: +11

      petrakov 6 сентября 2015, 22:17

      я согласен рано петь оду ещё есть Лихтенштейн,Молдова которая отобрала у нас очки надо все выигрывать а тогда и поговарим

      1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 6 сентября 2015, 15:47

      СОГЛАСЕН СО ВСЕМИ КОМЕНТАМИ...АТАКА У СЕБЯ ДОМА ДОЛЖНА ЗАБИВАТЬ БОЛЬШЕ

      0
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      Рейтинг: +302

      Аланский патриот 6 сентября 2015, 14:38

      Не надоело уже об этом матче писать, а вернее петь дифирамбы? Выиграли и ладно. Начинает бесить, не видите себя как первый канал с ТВ

      2
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      Рейтинг: +24

      janjak93 6 сентября 2015, 14:28

      и 6 ФАКТ ЭТО БОЛЕЛЬЩИКИ! СТАДИОН ГУДЕЛ!

      -1
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      Рейтинг: +263

      barcelonistas 6 сентября 2015, 14:26

      Какие выводы, вы о чем??? Один матч! Один гол! Рано делать даже малейшие выводы. Как минимум, нужно дождаться результатов матча с Лихтенштейном и ждать октября.

      1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > barcelonistas 7 сентября 2015, 06:53

      читай заголовок - здесб вывод именно из этой игры. Никто не говорит про выводы о сборной Слуцкого в целом. Пока такие моменты заметны, сыграем остальные матчи - еще будет анализ. Причем в Лихтенштейном и Молдовой (в случае двух побед) тоже будут разговоры, что мол по таким соперникам нельзя судить о сборной. В этом случае определяющей станет игра с Черногорией, команда и не слабая, но и более чем по зубам нашей сборной. Еще бы шведы вничью с Австрией сыграли - тогда нам бы светило 2-е место, а значит доп. мотивация. Ведь если шведы выиграют, то у них остаются Лихтенштейн и Молдова, а значит шансы обогнать их будут почти равны нулю, а значит и мотивация может быть не очень

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