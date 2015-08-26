Отставка, сэр! Кого уволят в этом сезоне РФПЛ

Уход Виктора Гончаренко из «Урала» ожидается всеми СМИ. Но «Бомбардир» не исключает неожиданных поворотов и предположил, кого могут еще уволить из тренеров российских клубов.

Уход Виктора Гончаренко из «Урала» ожидается всеми СМИ. Но "Бомбардир" не исключает неожиданных поворотов и предположил, кого могут еще уволить из тренеров российских клубов.

ЦСКА. Леонид Слуцкий

Вероятность, что будет уволен первым – 0%

Вероятность, что будет уволен по ходу сезона – 20%

У коуча армейцев самый сложный этап карьеры: напряжение в чемпионате, рубилово в еврокубках, и, что самое главное, – сборная, которая не даст Леониду Викторовичу сентябрьскую недельку отдохнуть с семьей. Все будет и решаться в эти судьбоносные дни. Или Слуцкий дальше продолжает раскачиваться в эфире федеральных каналов, или выдохнет, извинится за непопадание на Евро и продолжит развиваться в ЦСКА. Если все получится, не исключено, что Виталий Мутко не даст Слуцкому доработать и до конца сезона. Но это вряд ли – весной сборная играет только товарищеские матчи.

Белое плюс красно-синее. Кто и как будет играть в сборной Леонида Слуцкого

"Зенит". Андре Виллаш-Боаш

Вероятность, что будет уволен первым – 0%

Вероятность, что будет уволен по ходу сезона – 30%

Именно в Петербурге затеяли главную революцию русского футбола этого лета. И свои же пострадали. Виллаш-Боаш устал от лимита, переносов матчей и ужасных полей. Андре договорился с двумя топ-игроками, но собственное же руководство его резко обломало. Артему Дзюбе нет альтернативы, Данни приходится садиться в запас, а главной трансферной целью "Зенита" стал Александр Кокорин. Если клуб опять не выйдет из слабой группы ЛЧ, а Виллаш-Боаш продолжит со своим плачем идти все дальше, Сергей Богданович Семак может начать готовиться к новому назначению.

Андре Виллаш-Боаш: «Внезапные переносы игр — символ Премьер-лиги»

"Локомотив". Игорь Черевченко

Вероятность, что будет уволен первым – 2%

Вероятность, что будет уволен по ходу сезона – 50%

Сейчас в Черкизово потихоньку возвращается народ, команда не теряет очков с кем попало и показывает пристойный футбол: нет азарта имени Бышовца, но зато прослеживается уверенная стать Кучука. Черевченко – пока еще не топовый тренер, но выполнивший важную миссию – успокоил команду после кризиса Божовича. Правда, у "Локомотива" главные испытания будут чуть позднее: еврокубки, сложный календарь и сопутствующая экспрессия одной дамы, для которой подписать бумагу с увольнением – обычное дело.

"Спартак". Дмитрий Аленичев

Вероятность, что будет уволен первым – 1%

Вероятность, что будет уволен по ходу сезона – 5%

Нынешнее отличие "Спартака" от предыдущих – в нем не истерят. По крайней мере, сейчас. Дмитрий Аленичев меняет стартовый состав, схемы, набирая при этом свои очки. Ничья с "Уфой" и поражение в дерби – рабочие моменты, как принято говорить в таких случаях. Красно-белой лодке дают плыть, пусть иногда водица туда и заплескивается. Если никто наверху не сойдет с катушек, Аленичев точно доработает сезон, который не принесет чемпионство, но еврокубки - наверняка.

"Ростов". Курбан Бердыев

Вероятность, что будет уволен первым – 1%

Вероятность, что будет уволен по ходу сезона – 25%

Если бы "Ростов" был стабильным клубом – никаких 25 процентов. Но мы должны помнить, что игрокам постоянно должны зарплаты и премиальные. У клуба периодически возникают проблемы с заявкой футболистов, а Александр Шикунов – постоянный гость новостной рубрики "распилы и откаты". Впрочем, если и сейчас "Ростов" закончит сезон без ошеломляющих финансовых потерь, клуб будет высоко. Дайте Бердыеву поработать! В том смысле, чтобы дали денег на эту работу. Например, бывший президент "Ростова" Иван Саввиди безвозмездно перевел клубу 100 миллионов рублей.

"Краснодар". Олег Кононов

Вероятность, что будет уволен первым – 1%

Вероятность, что будет уволен по ходу сезона – 10%

"Краснодар" опять играет с резкими перепадами: бьет "Зенит", но не может закатить мяч в ворота "Мордовии". Впрочем, лигоевропейская группа практически обеспечена, а Сергей Галицкий не похож на психопата, которому нужны позолоченные чашки прямо сейчас. Но у "быков" есть особый путь – показывать красивый футбол. Когда-то краснодарцы скуксились при Муслине, и президент клуба решил пойти на перемены. Если Кононов вдрызг проиграет московским командам, и при этом Смолов и компания будут мало забивать – Сергей Николаевич задумается о смене тренера.

"Динамо". Андрей Кобелев

Вероятность, что будет уволен первым – 1%

Вероятность, что будет уволен по ходу сезона –20%

Москвичи изобрели машину времени и вернули почти десять лет. В команде стареющие русские игроки, а в нападении – звезда, которую хочет "Зенит" (тогда, если не забыли, ей был Кержаков). Но даже такая вынужденная бедность не может гарантировать клубу спокойный сезон. Василий Уткин рассказывал, что на акционерах клуба висят кредиты, а добрая душа Алишер Усманов не хочет опять спускать свои средства в черную дыру под названием "российский футбол". "Динамо" как-то выкарабкивалось раньше, и сейчас есть вера в лучшее. Кобелев уйдет, если дела будут такие, что даже Силкин откажется возглавлять команду.

"Амкар". Гаджи Гаджиев

Вероятность, что будет уволен первым – 1%

Вероятность, что будет уволен по ходу сезона – 25%

Кавказская уверенность Гаджиева идеально сработала этой весной. Пермяки стали напоминать классическую подвальную команду, которая никого не боится и играет прямолинейно, но эффективно. "Амкар" спасся, отлично начал новый сезон, и все вроде бы хорошо. Однако Гаджиеву не 45, а с клубом все так же дружат долги, которые помешали в конце прошлого года нормально работать Муслину. Да и Евсеев с Карякой в помощниках зря что ли ходят?

"Крылья Советов". Франк Веркаутерен

Вероятность, что будет уволен первым – 1%

Вероятность, что будет уволен по ходу сезона – 10%

Бельгиец, став на родине чемпионом, вдруг решился на ФНЛ. И вытащил "Крылья" из ямы, надеясь на дальнейшее развитие, драйвером которого должен стать новый стадион. Неоднозначно начали самарцы чемпионат, но в понедельник грохнули "Кубань", подписали Йоана Молло и чуть приободрились: первые неудачи на старте и оплеухи от грандов позади.

"Урал". Виктор Гончаренко

Вероятность, что будет уволен первым – 70%

Вероятность, что будет уволен по ходу сезона – 95%

Этот абзац должен был быть совсем другим, но российский футбол умеет удивлять – это мы знаем. Белорусы сообщили, что Гончаренко написал заявление по собственному желанию. Главная версия – тренер не хочет сдавать ближайший матч с "Тереком" (который проиграл "Уралу" в последнем туре прошлого сезона; и на который поставил один из футболистов). Ситуация запутанная, но в официальных заявлениях пока ничего не случилось.

"Уфа". Игорь Колыванов

Вероятность, что будет уволен первым – 1%

Вероятность, что будет уволен по ходу сезона – 25%

Уфимцы наконец играют дома, но команда будто еще больше закрепостилась. Последняя игра "Уфы" с "Локомотивом" – худший матч команды Колыванова за два неполных сезона в РФПЛ. Молодой тренер, кризис идей – такое бывает. Далеко не факт, что он перерастет в серьезные проблемы, но его ростки уже видны: между средней защитой и добротным нападением нет баланса.

"Терек". Рашид Рахимов

Вероятность, что будет уволен первым – 5%

Вероятность, что будет уволен по ходу сезона – 70%

В Грозном один и тот же состав на протяжении нескольких сезонов, а Рашид Рахимов почти два года с командой, результаты которой нестабильны. Уже этой весной начали говорить, что Рамзан Кадыров опять задумал поменять тренера, который не удержал "Терек" в еврокубковой зоне. Этот сезон грозненцы начали еще хуже, так и не сумев победить в шести матчах. Если не сегодня, то до зимы Рахимова могут уволить. По крайней мере, отставка Рахимова будет значительно логичнее, чем увольнение Черчесова через Instagram.

"Мордовия". Андрей Гордеев

Вероятность, что будет уволен первым – 1%

Вероятность, что будет уволен по ходу сезона – 40%

"Мордовия" после недолгой эпохи Семина немного побледнела: состав стал хуже, команду возглавил менее опытный тренер, и задача стоит понятно – не вылететь, хотя саранцы в прошедшем сезоне запрыгнули в середину таблицы. Андрею Гордееву будет сложно. Он пытается брать очки атакой, но пока не очень получается. Если так все и продолжится, весной может прилететь в Саранск опытный спаситель. Например, Александр Тарханов (вдруг в "Урале" все будет хорошо).

"Рубин". Ринат Билялетдинов

Вероятность, что будет уволен первым – 5%

Вероятность, что будет уволен по ходу сезона – 80%

Казанцы тухло начали этим летом, и разговоры о физруке Билялетдинове вновь начинаются, как и весной 2014-го. Команда будто растеряла все основные связи, Билялетдинов младший стал получать слишком много времени на поле, а в центре защите регулярные коллапсы. Все это - симптомчики, что главный тренер поймал "синдром второго сезона". Пока не все так катастрофично, но возможное непопадание в группу Лиги Европы и поражения в чемпионате заставят руководство взглянуть. В чью сторону – неизвестно, но в любом случае Билялетдинов потихоньку теряет прошлогодние кредиты доверия.

"Кубань". Дмитрий Хохлов

Вероятность, что будет уволен первым – 5%

Вероятность, что будет уволен по ходу сезона – 90%

Известно, что Олег Мкртчан занимается армавирским "Торпедо" и перестал быть основным акционером "Кубани". Пока не понятно, кто будет финансировать "казаков", кто будет обещать футболистам, что трудятся они не напрасно. Дмитрия Хохлова в этой ситуации особенно жаль: его первая работа во взрослом футболе, и сразу такие трудности. Многие игроки уже намылились в другие клубы, а реабилитация Аршавина и Павлюченко – задача затруднительная. Зная кубанские нравы, все быстро спихнут на тренера и поставят нового. Может, опять Кучука?

"Анжи". Юрий Семин

Вероятность, что будет уволен первым – 5%

Вероятность, что будет уволен по ходу сезона – 70%

В "Мордовии" Семин получил крепкую оборону и понятный карт-бланш. В "Анжи" цели какие-то расплывчатые (не вылететь, стать середняком, еврокубки?), да и состав странный: нападение перенасыщено, а в обороне все очень плохо. Игра не клеится, а тут еще история с самолетом. Возможно, устал уже Юрий Палыч, который пока не понимает, как поставить футбол уж слишком развеселой команде.