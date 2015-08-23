Трансферные слухи. «МЮ» может предложить 200 миллионов за Неймара, «Динамо» не отпускает Ярмоленко

<p><em>О безумном предложении Неймару, обманутому «Динамо» Андрее Ярмоленко, прощании Эшли Коула с Европой и долгожданной развязке истории с Марио Балотелли – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира»</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Россия</strong></span></p> <p>«Крылья Советов» близки к покупке защитника «Мехелена» Шелдона Бато. Эту информацию подтвердил генеральный директор самарцев Виталий Шашков. На приобретении Бато настоял лично наставник самарцев Франк Веркотерен, который работал с игроком несколько лет назад.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434599"><strong>Таблица летних трансферов РФПЛ</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Англия</strong></span></p> <p>«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести форварда «Барселоны» Неймара. Цена вопроса – 200 миллионов евро. О реакции наставника англичан Луи ван Гаала на такую сумму пока неизвестно. Сам Неймар, по слухам, не против попробовать себя в Манчестере, если это не скажется на величине его зарплаты. Отметим, что в планах «Юнайтед» также значится покупка вингера «Реала» Гарета Бэйла, который стоит 120 миллионов.</p> <p>Один из самых громких трансферов лета готовит и «Челси». Лондонцы продолжают вести переговоры с «Ювентусом» о покупке Поля Погба. Взамен Моуринью готов отдать туринцам права на Куадрадо и Рамиреса.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440357947_Andriy-Yarmolenko_3032198.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко не перейдет в «Эвертон»! Трансфер сорвался по вине киевлян: англичане готовы были заплатить необходимые 25 миллионов евро, но «Динамо» заблокировало сделку. Теперь «Эвертон» переключился на хавбека «Шахтера» Бернарда.</p> <p>Полузащитник «Реала» Асьер Ильярраменди готов перейти в «Ливерпуль». По сообщению Star on Sunday, красные готовы заплатить за опорника 15 миллионов. Примерно такую же сумму готов предложить «Ювентус», на что «Реал» очень огорчается. Два года назад Ильярраменди был взят мадридцами за 42 миллиона!</p> <p> «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за плеймейкера «Лацио» Фелипе Андерсона. За главное открытие прошлогодней Серии А англичане готовы заплатить 30 миллионов евро. Отметим, что до недавнего времени на Андерсона претендовала сама «Барселона».</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434939"><strong>Таблица летних трансферов АПЛ</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Италия</strong></span></p> <p>Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли близок к возвращению в «Милан»! Балотелли уже прибыл во Флоренцию, где сегодня «россонери» сыграют с «Фиорентиной». Скорее всего, Марио перейдет в «Милан» на правах аренды с правом первоочередного выкупа.</p> <p>«Рома» усиленно пытается расторгнуть контракт с Эшли Коулом. Защитник показал плохие результаты на предсезонных сборах, из-за чего тренер «волков» Руди Гарсия мечтает поскорее от него избавиться. По сообщению английской прессы, «Рома» будет вынуждена оплатить всю зарплату Коулу согласно действующему контракту, который заканчивается только в следующем году. Ожидается, что после получения неустойки Эшли поедет доигрывать в США.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440358420_ce8c09d981e300713706b6d297626d2a-68563-1364670727.jpeg" style="height:479px; width:720px" /></p> <p>«Лацио» задумался о возвращении в команду Кристиана Ледесмы. Поводом для этого стала травма Лукаса Бильи, который выбыл из строя по меньшей мере на месяц. Ледесма был игроком «бьянкочелести» до июня, пока у аргентинского опорника не закончился контракт.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434860"><strong>Таблица летних трансферов Серии А</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Испания</strong></span></p> <p>Полузащитник «Фиорентины» Хоакин официально попросил клуб отпустить его в «Бетис». Ответ «фиалок» был краток: 5 миллионов, и игрок свободен. По слухам, «Бетис» выплатить такую сумму пока не готов, но желание Хоакина вернуться в родной клуб слишком велико.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434787"><strong>Таблица летних трансферов Примеры</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Германия</strong></span></p> <p> «Шальке» закрепил цену за Юлианом Дракслером: теперь, чтобы заполучить хавбека, покупателю необходимо будет выложить на стол минимум 30 миллионов евро. До недавних пор на Дракслера претендовал «Ювентус», однако туринцы предпочли ему Хуана Куадрадо.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434679"><strong>Таблица летних трансферов Бундеслиги</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Франция</strong></span></p> <p>Голкипер «ПСЖ» Сальваторе Сиригу близок к уходу в «Ниццу». Клуб с лазурного берега намерен арендовать его на год с правом выкупа. Парижане, как ни парадоксально, не возражают.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=435036"><strong>Таблица летних трансферов Лиги 1</strong></a></p>