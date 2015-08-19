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  • Сеск в большом городе #2. Творческие увлечения футболистов

Сеск в большом городе #2. Творческие увлечения футболистов

<p><em>Думаете, футболисты только и умеют, что играть в футбол? Конечно, нет. У многих проявляются различные иные таланты – зачастую творческие. Про футболистов, проводящих свободное время в клубах (не за барной стойкой), а за диджейским пультом, многие уже знают, и этим уже сложно удивить. Постарались – Руслан Нигматуллин и Дмитрий Сычев. Но я решила разузнать,  в каких еще творческих сферах проявили себя футболисты. В общем, вопрос был поставлен следующим образом: какое хобби встречается среди представителей этого вида спорта? В итоге получилась вот такая творческая пятерка. </em></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Режиссер</strong></span></p> <p>Вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в свободное от футбола время занимается режиссурой. В 2012 году он создал фильм, посвященный, естественно, голкиперам, под названием «Вся жизнь в перчатках». К слову, на «Кинопоиске» фильм получил довольно высокий рейтинг – 7,5 баллов.  Документальная картина рассказывает о нелегкой судьбе любого вратаря, его ощущениях во время пенальти, воспоминаниях о первом сыгранном матче и так далее. И в фильме задействованы не абы кто, а самые именитые голкиперы современности – такие, как Икер Касильяс, Джанлуиджи Буффон, Эдвин Ван дер Сар. Ну сам Вячеслав Малафеев, конечно же:) Кстати, в одном из интервью, он сказал, что многие вратари даже не считают себя футболистами, и его документальный фильм объясняет, почему.</p> <p>Помимо футбольных кинокартин, Малафеев лично снимает и выкладывает в интернет ролики о своей семье. Кроме того, в планах у вратаря – снять фильм о родном клубе «Зените» и его игроках.</p> <p><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qtXF9XaY254" width="560"></iframe></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Тату-мастер</strong></span></p> <p>Защитник Даниэль Аггер, экс-игрок «Ливерпуля», а ныне футболист датского «Брондбю», известен своими многочисленными татуировками. На его теле можно найти и персонажей скандинавской мифологии, и строчки из гимна болельщиков «Ливерпуля», и даже государственный флаг Дании. Но самое удивительное то, что увлечение татуировкой переросло у Аггера в вполне себе коммерческое хобби – он стал квалифицированным тату-мастером. Нет, себе тату он не набивает, однако известно, что он делал рисунки на теле своим одноклубникам как в «Ливерпуле», так и в «Брондбю», а также «простым смертным», у которых хватало средств на услуги такого именитого татуировщика.</p> <p>Не так давно, Аггер совместно с известным тату-мастером Эми Джеймсом и владельцем популярной спортивной компании Кристианом Стадилем создали сайт (http://www.tattoodo.com/) , на котором все желающие могут найти эскиз для татуировки на любой вкус и цвет. Вот это, действительно, талант.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439982251_20120609_zaf_x99_231.jpg" style="height:499px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Писатель</strong></span></p> <p>И не просто писатель, а детский писатель. Таким званием может похвастаться полузащитник «Арсенала» Тео Уолкотт. В 2010 году он начал свою писательскую карьеру книгами «Ти-Джей и хет-трик», «Ти-Джей и пенальти», «Ти-Джей и победный гол», «Ти-Джей и кубок». Главным героем произведений является сам футболист, которого в детстве называли Ти-Джеем. Он рассказывает о своем детстве, о жизни в футбольной академии и пути становления именитым игроком. Критики отмечают особенную начитанность автора – так как произведения вышли вполне себе сентиментальными и высокохудожественными. Известно также, что книги Уолкотта пользуются популярностью среди английских детей.</p> <p>Однако его книги вызвали довольно агрессивную реакцию у некоторых взрослых футбольных деятелей. К примеру, активно возмущался Фабио Капелло, который посчитал, что Уолкотт в одном из своих текстов несправедливо отнесся к итальянцу. Тео обвинил тогдашнего тренера сборной Англии в тирании, а также в том, что дон Фабио по каким-то личным причинам не взял футболиста на чемпионате мира 2010 года. Кто прав, кто виноват – не ясно. Однако стремление к литературе – всегда очень похвально.</p> <p><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/9JJ_udEldck" width="420"></iframe></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Повар</strong></span></p> <p>Немецкий защитник Мориц Фольц, ныне выступающий за «Мюнхен 1860», прославился благодаря своему необычному хобби. Автор 15000-го гола в истории английской Премьер-лиги, играя за лондонский «Арсенал», проявил себя как повар. Перед матчами против английских соперников он настраивался не совсем так, как другие игроки: он не слушал тяжелую музыку, не смотрел мотивационные фильмы, а…пек торты. Выпекание кондитерских изделий стало в команде своего рода обычаем – так как Фольц изображал на тортах и пирожных собственного изготовления эмблему команды-противника. И после матча команда дружно «съедала» ненавистные им клубы. За такое творческое видение футбола он, действительно, достоин восхищения.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439983245_MLGa02STHxk.jpg" style="height:334px; width:480px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Модельер</strong></span></p> <p>За будущее полузащитника «Кубани» Андрея Аршавина можно не беспокоиться (хотя все мы сильно переживали об этом в недавний смутный июль). Дело в том, что экс-игрок «Зенита» - известный модельер. И даже с профильным образованием. На данный момент футболист выпустил коллекцию детской одежды (для мальчиков до 15 лет) и планирует запустить свой собственный бренд с костюмами для взрослых мужчин и женщин.</p> <p>Начало своей творческой деятельности Аршавин обозначил в лондонский период карьеры. Что очень разумно – ведь в Лондоне процветают известные дома мод. И пока все мы гадаем о замысловатом названии для этого бренда, игрок не ограничивает себя. Известно также, что он является владельцем сети автомобильных магазинов, расположенных по всей России. Одним словом, бизнесмен с творческой жилкой. Лично я коплю деньги, пребывая в ожидании запуска женской коллекции одежды Андрея Аршавина, и искренно желаю футболисту удачи.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439982098_ZO-5CqNM3Z8.jpg" style="height:497px; width:720px" /></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=437667" target="_blank">Сеск в большом городе #1. Ради кого девушки начинают смотреть футбол</a></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=438476" target="_blank">Все по барабану. Петр Чех и его музыкальная команда</a></p>

Россия. Премьер-лига Россия Аршавин Андрей Малафеев Вячеслав Уолкотт Тео Аггер Даниэль Фольц Мориц
Комментарии (9)
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Maximilian Sinigr
1439986665
От себя добавлю - Лорд имеет собственную ювелирную линию)
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gооdbуegооdbоу
1439987069
Малафеев только деньги давал на фильм. А режиссер с него примерно такой же как и вратарь
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feel_this_sheet
1439988206
думал андрюша запустил свою линию скамеек и лавок
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Спартак-воин
1439988852
И дзюба снимает видео "Здравствуйте мои любимые подписчики. Сегодня мы находимся в раздевалке футбольного клуба Зенит. Я покажу вам как быстро вскрывать кабинки игроков и чистить карманы одежды...Думаете меня накажут...а вот и нет...В Спартаке проканало, прокатит и в Зените".
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nurkenbek
1439998165
A pro Kevina Walkera pochemu nenapisali? Sweden got talent vyygral i igraaet za Djurgarden. VOT on TALANTISHE Kevin Edward Bertil Walker (born 3 August 1989 in Örebro, Sweden) is a Swedish footballer and singer. He is a centre midfielder for Djurgårdens IF in the Swedish first-tier league Allsvenskan. Walker was the winner of the 9th series of the Swedish version of Idol in 2013.
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roman230582
1440000037
Неплохая статья
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spartacus333
1440000395
бомбардир и зачем эту херню писать. кому. это интересно. вы что желтаяпресса или еще уже. от безидейности вашего сайта это все. займитесь лучше футболом.
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