Антисборная 4-го тура РФПЛ: Ари, Черенчиков, Оздоев и другие

Игрок-гандболист, пара уругвайских тихоходов, спартаковец Ари и голкипер, которому не повезло — в сборной неудачников 4-го тура чемпионата России от «Бомбардира».

Вратарь. Евгений Конюхов («Крылья Советов») Евгений Конюхов («Крылья Советов»)

Общая оценка: 3/10

Чем запомнился: просто не повезло

Порой получается так, что в компанию худших попадают из чистой случайности. Евгений не был абсолютно плох и никаких критических ляпов не совершал. Просто ему и его команде не посчастливилось играть со «Спартаком» именно в тот день, когда прицел Промеса был особенно заточен на ворота соперника. Ну а дальше – в эпизоде со штрафным в начале матча Конюхов в принципе мог спасти «Крылья», но не срослось, занял не совсем верную позицию. Именно этот момент и предопределил итог встречи.

Правый защитник. Виталий Калешин («Краснодар»)

Прямые обязанности: 2/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: гостеприимностью

Вообще вся оборона «Краснодара» в кубанском дерби с охотой принимала гостей с противоположной половины поля, но именно с правого края, коим заправлял Виталий, атакующее звено «Кубани» досаждало Диканю более всего. К слову, Мельгарехо свой роскошный удар через себя нанес именно после передачи из зоны Калешина. Где в тот момент (как и во все остальные) находился защитник – непонятно, ведь в атаке он пробыл в разы меньше времени, чем на своем законном месте.

Центральный защитник. Иван Черенчиков (c) («Амкар»)

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 0/10

Чем запомнился: гандболом





Попасться за 30 секунд. Как «Амкар» сам себя загнал в могилу Человек, принесший ЦСКА победу над «Амкаром», мимо антисборной пройти не мог ни коим образом. Черенчиков своими до смешного нелепыми действиями дослужился до звания капитана нынешней бесславной команды, став таким образом худшим игроком тура в РФПЛ по нашему мнению. Ибо привозить пенальти на 30-й секунде матча из непреодолимого желания потрогать мяч рукой, систематически отдавать передачи на ход сопернику и угрожать собственным воротам неакцентированными скидками – это не дело для центрального защитника с практически 10-летним опытом игры в Премьер-лиге.

Центральный защитник. Маурисио Лемос («Рубин»)

Прямые обязанности: 2/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: тотальной вальяжностью

Перспективный 20-летний уругваец, которого «Рубин», по слухам, увел из-под носа у «Ювентуса» и «Монако», на данный момент объективно не тянет даже на уровень казанской команды. Не говоря уже о европейских топ-клубах. В игре с «Ростовом» Лемос действовал вальяжно, позволяя Бухарову раз за разом вываливаться в гости к его давнему знакомому Сергею Рыжикову. Во время одного из таких визитов экс-форвард «Зенита» даже сумел занести ему гостинчик. На секунду – второй в матче. На что Лемос смотрел в образе тренировочной стойки – Бухаров его даже и не заметил.

Левый защитник. Гильерме Котуньо («Рубин»)

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 2/10

Чем запомнился: гармоничной связкой с Лемосом

Что в юношеской сборной Уругвая, что в «Рубине» пара оборонцев Котуньо – Лемос остается неразлучной. Тяжело сказать, что побудило ребят сыграть столь невнятно, но одно можно утверждать с уверенностью: уругвайцы друг друга стоят. Левый край обороны «Рубина» зиял манящей пустотой, которую игроки «Ростова» не могли не заполнить. Ну а итог мы все знаем.

Опорный полузащитник. Изунна Узочакву («Амкар»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: заменой на 34-й минуте матча

Чуть-чуть не дотянулся до нашей капитанской повязки еще один игрок из состава пермского «Амкара». Узочакву на протяжении всего подаренного ему Гаджиевым игрового времени смотрелся как-то невпопад: то необязательный штрафной вблизи ворот сочинит, то игрока своего при стандарте отпустит. Возможно, именно поэтому Гаджи Муслимович еще до перерыва поспешил нигерийца с поля убрать, выпустив вместо него Александра Прудникова.

Центральный полузащитник. Магомед Оздоев («Рубин»)

Прямые обязанности: 2/10

Непрямые обязанности: 2/10

Чем запомнился: разговором с фанатами после матча

Резюме по матчу «Рубин»-«Ростов» может быть только одно: у хозяев плохи все. Магомед Оздоев вроде бы старался как-то взбодрить партнеров (судя по всему, парень чувствует себя в «Рубине» настоящим лидером), но когда в ворота Рыжикова посыпались голы, он слился с серой массой в красных футболках. Хорошо хоть, что Магомед нашел в себе силы подойти к болельщикам аккурат после финального свистка и объясниться с ними. И, судя по одобрительным аплодисментам в его адрес, фанаты его поняли.

Центральный полузащитник Одил Ахмедов («Краснодар»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 2/10

Чем запомнился: слишком многое позволял сопернику на поле

Отсутствие у соперника внятной игры в центре поля позволило «Кубани» без особых препятствий таранить оборону «Краснодара» по всему ее периметру. Это было заметно как в начале кубанского дерби, так и в конце оного. Но с одним отличием: изначально самым слабым звеном в треугольнике команды Кононова был Мамаев, но затем его в этом амплуа заменил Одил Ахмедов. Который провел едва ли не худший свой матч за последнее время: ни в атаке, ни в обороне от него толку не было.

Правый крайний нападающий. Исмаил Айссати («Терек»)

Прямые обязанности: 3/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: абсолютно ничем

«Терек» с «Мордовией» учинили неплохую перестрелку, но по истечению 90 минут матча обошлись без потерь. Но если для вторых этот результат, исходя из течения игры, стал вполне себе удовлетворительным, то для грозненцев ничья была сродни поражению. Ведь хозяева действовали с позиции силы. И практически вся группа атаки «Терека» старалась ради общего блага. Вся, кроме одного. Айссати провел невыразительный матч, в котором мало пасовал, мало обводил и совсем не бил по воротам, чем и заслужил для себя местечко в нашей антисборной.

Левый крайний нападающий. Никита Бурмистров («Урал»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: не попал в игру

Сказать что-либо по игре Бурмистрова в игре с «Локомотивом» довольно сложно. Он редко касался мяча, не совершил ни единого удара по воротам соперника, даже не пытался пускаться в обводку и мало пасовал – абсолютный провал. Особенно в контрасте с одноклубником Никиты Ерохиным, который даже в неудавшейся для его команды игре был хорош.

Центральный нападающий. Ари («Краснодар»)

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 0/10

Чем запомнился: а был ли мальчик?

Те, кто помнят одного из самых нетипичных бразильцев еще по временам в «Спартаке», наверняка в прошедшем матче восклицали: «Узнаю старика Ари!». Форвард «быков» на поле просто-напросто растворился. Не открывался под партнеров, не оттягивал на себя защитников «Кубани», не помогал ассистировать и разгонять атаки. В общем, не делал абсолютно ничего. Кононов на аморфность бразильца отреагировал вполне закономерно – к 57-й минуте встречи Ари на поле уже не было.

Тренер. Ренат Билялетдинов

Выбор состава: 5/10

Выбор тактики: 1/10

Замены: 0/10

Чем запомнился: «отмашкой» в конце встречи

Думается, каждому, кто наблюдал за Билялетдиновым во время матча с «Ростовом», казалось, что до того, что происходит на поле, ему будто бы и дела никакого нет. Нетипично спокойно наставник «Рубина» созерцал, как его команду раздирают на части. А на вторую замену после перерыва, дабы хоть как-то взбодрить своих подопечных, Ренат Саярович решился аж на 78-й минуте встречи, когда результат уже был сделан. Ну а в эпизоде после второго гола Бухарова, когда камеры выхватили тренера «Рубина», он отмахнулся в сторону поля с таким выражением лица, будто бы хотел прямо сейчас встать и покинуть скамейку. Что-то неладное творится в стане «драконов».