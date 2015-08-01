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  • В РФПЛ состоялось три матча, «Вольфсбург» по пенальти выигрывает Суперкубок Германии, «ПСЖ» обыграл «Лион». Онлайн событий дня

В РФПЛ состоялось три матча, «Вольфсбург» по пенальти выигрывает Суперкубок Германии, «ПСЖ» обыграл «Лион». Онлайн событий дня

В чемпионате России тремя матчами продолжится третий тур. В Германии "Бавария" и "Вольфсбург" поспорят за Суперкубок. Во Франции это сделают "ПСЖ" и "Лион". "Бомбардир" ведет онлайн главных событий субботы.

23:55 Ну вот и все, друзья. Суббота была насыщенной, подарила нам много голов, много событий и даже одну неожиданную развязку. Скажем ей спасибо, немного отдохнем, а завтра встретимся здесь для того, чтобы продолжить обсуждать футбол. Оставайтесь с "Бомбардиром" - дальше еще интереснее. Благодарим за внимание. Спокойной ночи.

23:37 "Вольфсбург" вытаскивает Суперкубок-2015! А все почему? Потому что Бендтнер! Ух, "волки" стоят того, чтобы последить за ними в новом сезоне, друзья

23:30 Ой-ой-ой! "Вольфсбург" сравнивает на 89-й минуте! И кто? Лоооорд Бендтнеееер! 1:1 

22:41 Роббен взял дело в свои руки (ноги) и распечатал Кастельса! "Бавария" выходит вперед

22:20 В Германии пока не так весело. Совсем не весело. Без голов после первого тайма

22:18 Кавааани! Пушка страшная. Разносит ворота Лопеса уругваец. "ПСЖ" безжалостен

22:15 ПСЖ выходит вперед! Давид Луиз и Серж Орье разобрались на стандарте со всей обороной "Лиона"

21:55 Кстати, Суперкубок Франции проходит сегодня в необычном месте - в канадском городе Монреаль, на вот таком вот чудесном стадионе



21:45 Составы

"ПСЖ": Трапп, Орье, Силва, Давид Луиз, Максвелл, Верратти, Рабио, Матюиди, Лукас Моура, Кавани, Ибрагимович

"Лион": Лопес, Жалле, Коне, Юмтити, Бедимо, Ферри, Гоналон, Толиссо, Бове, Лаказетт, Бензиа

21:41 У "Лиона" в играх с "ПСЖ" отвратительная статистика. Лишь одна победа за семь последних туров во всех турнирах 

21:30 Напоминаем, что сегодня вы можете выиграть новую форму "Баварии"! Для этого внимательно читайте текстовую трансляцию (по ссылке) и ждите вопроса от нашего ведущего. Удачи! И не забудьте, что нас еще ждет Суперкубок Франции

21:28 ЦСКА выиграл у "Анжи" и догнал "Зенит" на первом месте,  Леонид Слуцкий ловко ушел от вопроса о сборной. РФПЛ, до завтра

21:15 А кто это у нас тут может дебютировать сегодня?



20:48 Составы на Суперкубок Германии:

"Вольфсбург": Кастельс, Родригес, Налдо, Клозе, Виейринья, Арнольд, Калиджиури, Гилявоги, Де Брeйне, Перишич, Дост.
Запасные: Грюн, Шефер, Трeш, Кнохе, Шюррле, Бендтнер, Крузе.
 
"Бавария": Нойер, Лам, Алаба, Боатенг, Бенатиа, Дуглас Коста, Хаби Алонсо, Алькантара, Роббен, Левандовски, Мюллер.
Запасные: Ульрайх, Рафинья, Бернат, Гeтце, Роде, Видаль, Киммих.

19:32 Гол! ЦСКА с места в карьер берет. Фернандес на первых же минутах!

19:17 А как вам идея назначить Леонида Слуцкого главным тренером сборной России? Нам она не очень нравится. И вот почему: Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие

19:02 В таких бутсах сегодня будут играть футболисты "Анжи". Радуга



18:54 "Зенит" набирает максимум очков в первых трех турах чемпионата и становится единоличным лидером. ЦСКА в матче с "Анжи" теперь нужна только победа, иначе снова придется отставать от Питера

18:51 А в Питере 3:0! Во втором матче подряд Данни выходит на замену и забивают. Неудержимы зенитовцы

18:41 Состав "Анжи": Помазан, Ещенко, Гаджибеков, Жиров, Эбесилио, Аруна, Зотов, Маевский, Амаду, Максимов, Боли

18:38 Стартовый состав ЦСКА на матч с "Анжи"



17:11 Ого, вот это начало у "Зенита"! Два быстрых гола забивают питерцы. Смольников и Шатов отличились. "Терек" с сильнейшем нокдауне

17:00 А все события матча "Зенит" - "Терек" читайте в нашем текстовом онлайне. Там же можно будет посмотреть видеотрансляцию

16:43 Вот Алексей Гасилин не хочет. Молодой воспитанник зенитовской академии и участник сборной Россси Дмитрия Хомухи уезжает играть в немецкий "Шальке". По такому случаю он завел себе инстаграм



16:38 Николас Ломбертс: "Я хочу стать легендой "Зенита". А вы хотите?

16:28 Артур Юсупов: "Шатов сказал, что таких команд, как "Зенит", больше нет"

16:16 Состав "Терека": Годзюр, Родолфо, Семенов, Кузяев, Маурисио, Айссати, Иванов, Пирис, Рыбусь, Лебеденко, Мбенге 

16:12 В Питере сегодня прекрасная погода. Повезло гостям из Грозного



16:02 И сразу же состав "Зенита"



15:52 Матч завершен! "Амкар" добивается второй победы в трех турах и на данный момент сравнивается по очкам с лидерами. А мы едем дальше 

14:29 Вот и первый гол дня! Белоруков забивает классический мяч центрального защитника - головой после навеса

13:59 Если еще не знали: текстовую трансляцию матча "Амкар" - "Крылья" можно почитать, кликнув на эту ссылку. Таким же способом можно заказать себе видео этой игры. И не забывайте вернуться сюда сразу после финального свистка - мы ведь только начали!

13:48 Еще немного о пермских болельщиках. Вот эти люди - поклонники "Амкара" из испанского города Саламанка. В Испании болеют за "Амкар"!

  

13:39 Тут, кстати, болельщики "Амкара" и "Крыльев" сыграли товарищеский матч. Пермяки разнесли соперника - 6:1. Хорошая примета для самой команды

 

13:30 Состав "Амкара": Герус, Занев, Белоруков, Черенчиков, Идову, Баланович, Узочукву, Огуде, Гол, Йовичич, Прудников


13:25 Состав гостей



13:17 Сегодняший матч поможет понять, кто в этой паре круче. Потому что в статистике прошлых встреч у "Амкара" и "Крыльев" пока равентво - по 8 побед. Плюс еще 6 ничейных исходов. И по голам почти одинаково - 25:26

13:05 Открывает программу дня сегодня Пермь, где "Амкар" и "Крылья Советов" проведут матч чемпионата. Официальный твиттер хозяев, кстати, уже выложил фото форм, в которых команды выйдут на поле. У "крылышек", конечно, красота чудесная. Побольше бы такого в РФПЛ.  



13:00 Добрый день, дорогие друзья! А также "guten Tag" и "bon après-midi", потому что сегодня стартует сезон в Германии и Франции. Всю субботу мы вместе с вами будет следить за самыми интересными событиями вокруг сегодняшних матчей. Этого не покажут по телевизору, так что берите с собой пряники, мюнхенские сосиски, пакет круассанов и усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем!    

Весь мир Бавария Вольфсбург Зенит ЦСКА Акинфеев Игорь Ибрагимович Златан Халк Ляказетт Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (134)
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DmitrKravch
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Masimobelini
1438440476
Зенит ещё пожалел Терек,у которого в обороне просто лохи! Могли ещё парочку забить.
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Masimobelini
1438440518
А вообще,Терек очень грязно играет...столько накладок уже сделали,столько отмашек...пора наказывать их
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bosun
1438442667
Верните Соккер!
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Диктор
1438443042
Я в шоке.Зенит без пенальти выигрывает.Чудо.
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bosun
1438444489
Верните Соккер!!!!!!!!!!!!!!!!!
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gооdbуegооdbоу
1438447330
Клинический алкоголик развалил Динамо Киев и Габалу, теперь взялся за Анжи
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LSM980
1438449795
Помазан-дырявый кипер
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