В РФПЛ состоялось три матча, «Вольфсбург» по пенальти выигрывает Суперкубок Германии, «ПСЖ» обыграл «Лион». Онлайн событий дня

В чемпионате России тремя матчами продолжится третий тур. В Германии "Бавария" и "Вольфсбург" поспорят за Суперкубок. Во Франции это сделают "ПСЖ" и "Лион". "Бомбардир" ведет онлайн главных событий субботы.
23:55 Ну вот и все, друзья. Суббота была насыщенной, подарила нам много голов, много событий и даже одну неожиданную развязку. Скажем ей спасибо, немного отдохнем, а завтра встретимся здесь для того, чтобы продолжить обсуждать футбол. Оставайтесь с "Бомбардиром" - дальше еще интереснее. Благодарим за внимание. Спокойной ночи.
23:37 "Вольфсбург" вытаскивает Суперкубок-2015! А все почему? Потому что Бендтнер! Ух, "волки" стоят того, чтобы последить за ними в новом сезоне, друзья
23:30 Ой-ой-ой! "Вольфсбург" сравнивает на 89-й минуте! И кто? Лоооорд Бендтнеееер! 1:1
22:41 Роббен взял дело в свои руки (ноги) и распечатал Кастельса! "Бавария" выходит вперед
22:20 В Германии пока не так весело. Совсем не весело. Без голов после первого тайма
22:18 Кавааани! Пушка страшная. Разносит ворота Лопеса уругваец. "ПСЖ" безжалостен
22:15 ПСЖ выходит вперед! Давид Луиз и Серж Орье разобрались на стандарте со всей обороной "Лиона"
21:55 Кстати, Суперкубок Франции проходит сегодня в необычном месте - в канадском городе Монреаль, на вот таком вот чудесном стадионе
21:45 Составы
"ПСЖ": Трапп, Орье, Силва, Давид Луиз, Максвелл, Верратти, Рабио, Матюиди, Лукас Моура, Кавани, Ибрагимович
"Лион": Лопес, Жалле, Коне, Юмтити, Бедимо, Ферри, Гоналон, Толиссо, Бове, Лаказетт, Бензиа
21:41 У "Лиона" в играх с "ПСЖ" отвратительная статистика. Лишь одна победа за семь последних туров во всех турнирах
21:30 Напоминаем, что сегодня вы можете выиграть новую форму "Баварии"! Для этого внимательно читайте текстовую трансляцию (по ссылке) и ждите вопроса от нашего ведущего. Удачи! И не забудьте, что нас еще ждет Суперкубок Франции
21:28 ЦСКА выиграл у "Анжи" и догнал "Зенит" на первом месте, Леонид Слуцкий ловко ушел от вопроса о сборной. РФПЛ, до завтра
21:15 А кто это у нас тут может дебютировать сегодня?
20:48 Составы на Суперкубок Германии:
19:32 Гол! ЦСКА с места в карьер берет. Фернандес на первых же минутах!
19:17 А как вам идея назначить Леонида Слуцкого главным тренером сборной России? Нам она не очень нравится. И вот почему: Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие
19:02 В таких бутсах сегодня будут играть футболисты "Анжи". Радуга
18:54 "Зенит" набирает максимум очков в первых трех турах чемпионата и становится единоличным лидером. ЦСКА в матче с "Анжи" теперь нужна только победа, иначе снова придется отставать от Питера
18:51 А в Питере 3:0! Во втором матче подряд Данни выходит на замену и забивают. Неудержимы зенитовцы
18:41 Состав "Анжи": Помазан, Ещенко, Гаджибеков, Жиров, Эбесилио, Аруна, Зотов, Маевский, Амаду, Максимов, Боли
18:38 Стартовый состав ЦСКА на матч с "Анжи"
17:11 Ого, вот это начало у "Зенита"! Два быстрых гола забивают питерцы. Смольников и Шатов отличились. "Терек" с сильнейшем нокдауне
17:00 А все события матча "Зенит" - "Терек" читайте в нашем текстовом онлайне. Там же можно будет посмотреть видеотрансляцию
16:43 Вот Алексей Гасилин не хочет. Молодой воспитанник зенитовской академии и участник сборной Россси Дмитрия Хомухи уезжает играть в немецкий "Шальке". По такому случаю он завел себе инстаграм
16:38 Николас Ломбертс: "Я хочу стать легендой "Зенита". А вы хотите?
16:28 Артур Юсупов: "Шатов сказал, что таких команд, как "Зенит", больше нет"
16:16 Состав "Терека": Годзюр, Родолфо, Семенов, Кузяев, Маурисио, Айссати, Иванов, Пирис, Рыбусь, Лебеденко, Мбенге
16:12 В Питере сегодня прекрасная погода. Повезло гостям из Грозного
16:02 И сразу же состав "Зенита"
15:52 Матч завершен! "Амкар" добивается второй победы в трех турах и на данный момент сравнивается по очкам с лидерами. А мы едем дальше
14:29 Вот и первый гол дня! Белоруков забивает классический мяч центрального защитника - головой после навеса
13:59 Если еще не знали: текстовую трансляцию матча "Амкар" - "Крылья" можно почитать, кликнув на эту ссылку. Таким же способом можно заказать себе видео этой игры. И не забывайте вернуться сюда сразу после финального свистка - мы ведь только начали!
13:48 Еще немного о пермских болельщиках. Вот эти люди - поклонники "Амкара" из испанского города Саламанка. В Испании болеют за "Амкар"!
13:39 Тут, кстати, болельщики "Амкара" и "Крыльев" сыграли товарищеский матч. Пермяки разнесли соперника - 6:1. Хорошая примета для самой команды
13:30 Состав "Амкара": Герус, Занев, Белоруков, Черенчиков, Идову, Баланович, Узочукву, Огуде, Гол, Йовичич, Прудников
13:25 Состав гостей
13:17 Сегодняший матч поможет понять, кто в этой паре круче. Потому что в статистике прошлых встреч у "Амкара" и "Крыльев" пока равентво - по 8 побед. Плюс еще 6 ничейных исходов. И по голам почти одинаково - 25:26
13:05 Открывает программу дня сегодня Пермь, где "Амкар" и "Крылья Советов" проведут матч чемпионата. Официальный твиттер хозяев, кстати, уже выложил фото форм, в которых команды выйдут на поле. У "крылышек", конечно, красота чудесная. Побольше бы такого в РФПЛ.
13:00 Добрый день, дорогие друзья! А также "guten Tag" и "bon après-midi", потому что сегодня стартует сезон в Германии и Франции. Всю субботу мы вместе с вами будет следить за самыми интересными событиями вокруг сегодняшних матчей. Этого не покажут по телевизору, так что берите с собой пряники, мюнхенские сосиски, пакет круассанов и усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем!