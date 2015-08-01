В РФПЛ состоялось три матча, «Вольфсбург» по пенальти выигрывает Суперкубок Германии, «ПСЖ» обыграл «Лион». Онлайн событий дня

В чемпионате России тремя матчами продолжится третий тур. В Германии "Бавария" и "Вольфсбург" поспорят за Суперкубок. Во Франции это сделают "ПСЖ" и "Лион". "Бомбардир" ведет онлайн главных событий субботы.



23:55 Ну вот и все, друзья. Суббота была насыщенной, подарила нам много голов, много событий и даже одну неожиданную развязку. Скажем ей спасибо, немного отдохнем, а завтра встретимся здесь для того, чтобы продолжить обсуждать футбол. Оставайтесь с "Бомбардиром" - дальше еще интереснее. Благодарим за внимание. Спокойной ночи.



23:37 "Вольфсбург" вытаскивает Суперкубок-2015! А все почему? Потому что Бендтнер! Ух, "волки" стоят того, чтобы последить за ними в новом сезоне, друзья



23:30 Ой-ой-ой! "Вольфсбург" сравнивает на 89-й минуте! И кто? Лоооорд Бендтнеееер! 1:1



22:41 Роббен взял дело в свои руки (ноги) и распечатал Кастельса! "Бавария" выходит вперед



22:20 В Германии пока не так весело. Совсем не весело. Без голов после первого тайма



22:18 Кавааани! Пушка страшная. Разносит ворота Лопеса уругваец. "ПСЖ" безжалостен



22:15 ПСЖ выходит вперед! Давид Луиз и Серж Орье разобрались на стандарте со всей обороной "Лиона"



21:55 Кстати, Суперкубок Франции проходит сегодня в необычном месте - в канадском городе Монреаль, на вот таком вот чудесном стадионе







21:45 Составы



"ПСЖ": Трапп, Орье, Силва, Давид Луиз, Максвелл, Верратти, Рабио, Матюиди, Лукас Моура, Кавани, Ибрагимович



"Лион": Лопес, Жалле, Коне, Юмтити, Бедимо, Ферри, Гоналон, Толиссо, Бове, Лаказетт, Бензиа



21:41 У "Лиона" в играх с "ПСЖ" отвратительная статистика. Лишь одна победа за семь последних туров во всех турнирах



21:30 Напоминаем, что сегодня вы можете выиграть новую форму "Баварии"! Для этого внимательно читайте текстовую трансляцию (по ссылке) и ждите вопроса от нашего ведущего. Удачи! И не забудьте, что нас еще ждет Суперкубок Франции



21:28 ЦСКА выиграл у "Анжи" и догнал "Зенит" на первом месте, Леонид Слуцкий ловко ушел от вопроса о сборной. РФПЛ, до завтра



21:15 А кто это у нас тут может дебютировать сегодня?







20:48 Составы на Суперкубок Германии:





"Вольфсбург": Кастельс, Родригес, Налдо, Клозе, Виейринья, Арнольд, Калиджиури, Гилявоги, Де Брeйне, Перишич, Дост.

Запасные: Грюн, Шефер, Трeш, Кнохе, Шюррле, Бендтнер, Крузе.

"Бавария": Нойер, Лам, Алаба, Боатенг, Бенатиа, Дуглас Коста, Хаби Алонсо, Алькантара, Роббен, Левандовски, Мюллер.

Запасные: Ульрайх, Рафинья, Бернат, Гeтце, Роде, Видаль, Киммих.