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Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Материалы

Зенит - Ахмат

01.08.2015, Суббота, 17:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: Наш Футбол, Спорт Плюс Россия. Премьер-лига, 3 тур Зенит - Ахмат
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
22 тур
8 апреля, среда 17:45 Ахмат 1:2 Зенит
13 тур
8 ноября, суббота 19:00 Зенит 1:3 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
1 декабря, воскресенье 13:30 Ахмат 1:1 Зенит
8 тур
14 сентября, суббота 20:15 Зенит 2:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
31 марта, воскресенье 18:00 Ахмат 0:3 Зенит
8 тур
14 сентября, пятница 20:00 Зенит 0:2 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 18:45 Зенит 0:0 Ахмат
1 тур
13 марта, воскресенье 18:30 Ахмат 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига 2010
21 тур
20 сентября, понедельник 16:00 Ахмат 0:0 Зенит
7 тур
25 апреля, воскресенье 16:15 Зенит 0:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2009
28 тур
8 ноября, воскресенье 16:45 Зенит 2:0 Ахмат
14 тур
19 июля, воскресенье 20:30 Ахмат 3:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
21 тур
13 сентября, суббота 16:30 Ахмат 1:4 Зенит
7 тур
13 августа, среда 19:00 Зенит 3:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2005
18 тур
30 июля, суббота 00:00 Ахмат 0:0 Зенит
3 тур
3 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 5:1 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 5 5 51:25 +26 65
2. Ростов 30 19 6 5 41:20 +21 63
3. Зенит 30 17 8 5 61:32 +29 59
4. Краснодар 30 16 8 6 54:25 +29 56
5. Спартак М 30 15 5 10 48:39 +9 50
6. Локомотив 30 14 8 8 43:33 +10 50
7. Ахмат 30 11 11 8 35:30 +5 44
8. Урал 30 10 9 11 39:46 -7 39
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
10. Рубин 30 9 6 15 33:39 -6 33
11. Амкар-Пермь 30 7 10 13 22:33 -11 31
12. Уфа 30 6 9 15 25:44 -19 27
13. Анжи 30 6 8 16 28:50 -22 26
14. Кубань (ЛФЛ) 30 5 11 14 34:44 -10 26
15. Динамо М 30 5 10 15 25:47 -22 25
16. Мордовия 30 4 12 14 30:50 -20 24
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    Рейтинг: +16

    NORTHGARDEN.RU 2 августа 2015, 18:51

    Дзюба, Дзюба

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    Рейтинг: +11

    TED09 2 августа 2015, 07:52

    Данни пора в основу вместо Витселя.

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    Рейтинг: +112

    Apocalypse 2 августа 2015, 00:43

    Газпром - мы творим будущее...

    -1
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    Рейтинг: +9

    zdk_47 1 августа 2015, 23:32

    Всех с победой!!! Мля, на даче... Слушал по радио.. Народ, забивали-то красиво??.
    От души рад, что Мигель заколотил! В Шатове и Смольникове тоже не сомневался.. ;)
    Сашки Кержакова нет! Обидно... Верните нам Сашку!!! Он вам ещё рыжие бороды-то побреет!!! Мля буду - побреет!!!

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    Рейтинг: +22

    блага 1 августа 2015, 19:01

    А Халк двоечка голевых, а Смольникову вообще подарил гол хотя и смог бы сам наверно решить, меняется Футболист.

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    Рейтинг: +9

    zdk_47 > блага 1 августа 2015, 23:42

    Он красава, взрослеет (в футбольном возрасте) Жаль, матч не видел, но уверен, что Живанилду показывал класс..
    Глянь на игру Меси в сборной, тот вообще в штрафную редко входит, а атаки начинает с позиции опорника..
    Один хрен - С ПОБЕДОЙ!!!

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    Рейтинг: +22

    блага 1 августа 2015, 18:54

    Дани вышел, и опять забил.

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    Рейтинг: +95

    ВАЙПЕР 1 августа 2015, 18:54

    Шатову пора дать 10-ку

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    Рейтинг: +16

    NK-creative 1 августа 2015, 18:51

    Неплохой такой мячик получился. Терек откровенно говоря, разочаровал.

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    Рейтинг: +28

    sammyboy 1 августа 2015, 18:45

    то что творят 3ащитники терека........случайно не происходит......

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    Рейтинг: +112

    Apocalypse > sammyboy 2 августа 2015, 00:42

    Газпром - мы творим будущее...

    -2
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    Рейтинг: +112

    Apocalypse > sammyboy 2 августа 2015, 00:43

    Газпром - мы творим будущее...

    -2
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    Рейтинг: +88

    Wolf77785 1 августа 2015, 18:16

    На соккере больше комментов)

    1
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    Рейтинг: +112

    Apocalypse > Wolf77785 2 августа 2015, 00:42

    Газпром - мы творим будущее...

    -2
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