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Главный судья:
Сергей Костевич (Курск)
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Амкар-Пермь - Крылья Советов

01.08.2015, Суббота, 14:00 мск Пермь, стадион Звезда Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 3 тур Амкар-Пермь - Крылья Советов Молодежные команды: 6 - 2
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
25 апреля, пятница 19:00 Крылья Советов 2:2 Амкар-Пермь
4 тур
4 августа, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
8 декабря, суббота 12:00 Амкар-Пермь 0:2 Крылья Советов
5 тур
20 августа, понедельник 18:00 Крылья Советов 0:2 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
39 тур
14 апреля, суббота 18:30 Крылья Советов 2:1 Амкар-Пермь
33 тур
6 марта, вторник 17:00 Амкар-Пермь 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
18 тур
1 августа, понедельник 19:00 Крылья Советов 1:1 Амкар-Пермь
3 тур
2 апреля, суббота 14:00 Амкар-Пермь 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
21 тур
18 сентября, суббота 15:00 Амкар-Пермь 2:1 Крылья Советов
7 тур
26 апреля, понедельник 19:00 Крылья Советов 1:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2009
16 тур
2 августа, воскресенье 12:45 Амкар-Пермь 2:0 Крылья Советов
2 тур
21 марта, суббота 13:00 Крылья Советов 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2008
22 тур
20 сентября, суббота 16:30 Амкар-Пермь 1:0 Крылья Советов
8 тур
2 мая, пятница 15:00 Крылья Советов 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2007
21 тур
18 августа, суббота 16:00 Амкар-Пермь 4:1 Крылья Советов
7 тур
29 апреля, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2006
25 тур
29 октября, воскресенье 00:00 Амкар-Пермь 1:0 Крылья Советов
10 тур
12 июля, среда 00:00 Крылья Советов 6:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
30 октября, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:0 Амкар-Пермь
13 тур
26 июня, воскресенье 17:00 Амкар-Пермь 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 Амкар-Пермь 3:1 Крылья Советов
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Амкар-Пермь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 5 5 51:25 +26 65
2. Ростов 30 19 6 5 41:20 +21 63
3. Зенит 30 17 8 5 61:32 +29 59
4. Краснодар 30 16 8 6 54:25 +29 56
5. Спартак М 30 15 5 10 48:39 +9 50
6. Локомотив 30 14 8 8 43:33 +10 50
7. Ахмат 30 11 11 8 35:30 +5 44
8. Урал 30 10 9 11 39:46 -7 39
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
10. Рубин 30 9 6 15 33:39 -6 33
11. Амкар-Пермь 30 7 10 13 22:33 -11 31
12. Уфа 30 6 9 15 25:44 -19 27
13. Анжи 30 6 8 16 28:50 -22 26
14. Кубань (ЛФЛ) 30 5 11 14 34:44 -10 26
15. Динамо М 30 5 10 15 25:47 -22 25
16. Мордовия 30 4 12 14 30:50 -20 24
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    Рейтинг: +11

    serg 59 2 августа 2015, 06:15

    Да, пойдет же!!! Завози 3 очка в копилку!!!

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    Рейтинг: +20

    chupakabra 1 августа 2015, 15:23

    Хоть и говорили в передаче 90 минут +, что в этом году новички посильнее прошлых, но не тянут Крылья, впереди вообще уныло, в центре, где созидать должны Чочиев и Габулов вообще болото - люди пешком ходят, Корниленко там впереди один не потянет, если срочно тройку, четверо игроков не возьмут приемлемых - железно ФНЛ. Увы.

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    Рейтинг: +16

    NK-creative 1 августа 2015, 14:30

    Отлично, начало положено, едем дальше!

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    Рейтинг: +16

    NK-creative 1 августа 2015, 13:46

    У команд по одной победе и одному поражению, что не хватает для комплекта?! Правильно, ничьей))

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 1 августа 2015, 13:43

    Команды равные, букмекеры наверное отдают предпочтение Амкару, который здорово смотрелся в стартовых турах сезона, но мне кажется, что матч будет похож на тот, что прошел в Махачкале, Амкар будет иметь преимущество, но не реализует его, Крылья из своих атак выжмут же максимум. Итог матча: 1-2

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    Рейтинг: +504

    alex-76 1 августа 2015, 07:26

    Амкар 2:1

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    Рейтинг: +10

    rustamm 31 июля 2015, 22:00

    Амкар вперед

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    Рейтинг: +10

    Константин Нурдинов 29 июля 2015, 19:44

    Удачи

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