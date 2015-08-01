Амкар-Пермь - Крылья Советов

Да, пойдет же!!! Завози 3 очка в копилку!!!
|27 тур
|25 апреля, пятница
|19:00
|Крылья Советов
|2:2
|Амкар-Пермь
|4 тур
|4 августа, воскресенье
|16:00
|Амкар-Пермь
|0:0
|Крылья Советов
|27 тур
|25 апреля, пятница
|19:00
|Крылья Советов
|2:2
|Амкар-Пермь
|4 тур
|4 августа, воскресенье
|16:00
|Амкар-Пермь
|0:0
|Крылья Советов
|19 тур
|8 декабря, суббота
|12:00
|Амкар-Пермь
|0:2
|Крылья Советов
|5 тур
|20 августа, понедельник
|18:00
|Крылья Советов
|0:2
|Амкар-Пермь
|39 тур
|14 апреля, суббота
|18:30
|Крылья Советов
|2:1
|Амкар-Пермь
|33 тур
|6 марта, вторник
|17:00
|Амкар-Пермь
|2:1
|Крылья Советов
|18 тур
|1 августа, понедельник
|19:00
|Крылья Советов
|1:1
|Амкар-Пермь
|3 тур
|2 апреля, суббота
|14:00
|Амкар-Пермь
|1:1
|Крылья Советов
|21 тур
|18 сентября, суббота
|15:00
|Амкар-Пермь
|2:1
|Крылья Советов
|7 тур
|26 апреля, понедельник
|19:00
|Крылья Советов
|1:1
|Амкар-Пермь
|16 тур
|2 августа, воскресенье
|12:45
|Амкар-Пермь
|2:0
|Крылья Советов
|2 тур
|21 марта, суббота
|13:00
|Крылья Советов
|1:0
|Амкар-Пермь
|22 тур
|20 сентября, суббота
|16:30
|Амкар-Пермь
|1:0
|Крылья Советов
|8 тур
|2 мая, пятница
|15:00
|Крылья Советов
|2:0
|Амкар-Пермь
|21 тур
|18 августа, суббота
|16:00
|Амкар-Пермь
|4:1
|Крылья Советов
|7 тур
|29 апреля, воскресенье
|16:00
|Крылья Советов
|1:0
|Амкар-Пермь
|25 тур
|29 октября, воскресенье
|00:00
|Амкар-Пермь
|1:0
|Крылья Советов
|10 тур
|12 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|6:1
|Амкар-Пермь
|28 тур
|30 октября, воскресенье
|16:00
|Крылья Советов
|1:0
|Амкар-Пермь
|13 тур
|26 июня, воскресенье
|17:00
|Амкар-Пермь
|1:1
|Крылья Советов
|26 тур
|16 октября, суббота
|00:00
|Амкар-Пермь
|3:1
|Крылья Советов
|5 тур
|7 апреля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Амкар-Пермь
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА
|30
|20
|5
|5
|51:25
|+26
|65
|2.
|Ростов
|30
|19
|6
|5
|41:20
|+21
|63
|3.
|Зенит
|30
|17
|8
|5
|61:32
|+29
|59
|4.
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|54:25
|+29
|56
|5.
|Спартак М
|30
|15
|5
|10
|48:39
|+9
|50
|6.
|Локомотив
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|7.
|Ахмат
|30
|11
|11
|8
|35:30
|+5
|44
|8.
|Урал
|30
|10
|9
|11
|39:46
|-7
|39
|9.
|Крылья Советов
|30
|9
|8
|13
|19:31
|-12
|35
|10.
|Рубин
|30
|9
|6
|15
|33:39
|-6
|33
|11.
|Амкар-Пермь
|30
|7
|10
|13
|22:33
|-11
|31
|12.
|Уфа
|30
|6
|9
|15
|25:44
|-19
|27
|13.
|Анжи
|30
|6
|8
|16
|28:50
|-22
|26
|14.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|5
|11
|14
|34:44
|-10
|26
|15.
|Динамо М
|30
|5
|10
|15
|25:47
|-22
|25
|16.
|Мордовия
|30
|4
|12
|14
|30:50
|-20
|24
Да, пойдет же!!! Завози 3 очка в копилку!!!
Хоть и говорили в передаче 90 минут +, что в этом году новички посильнее прошлых, но не тянут Крылья, впереди вообще уныло, в центре, где созидать должны Чочиев и Габулов вообще болото - люди пешком ходят, Корниленко там впереди один не потянет, если срочно тройку, четверо игроков не возьмут приемлемых - железно ФНЛ. Увы.
Отлично, начало положено, едем дальше!
У команд по одной победе и одному поражению, что не хватает для комплекта?! Правильно, ничьей))
Команды равные, букмекеры наверное отдают предпочтение Амкару, который здорово смотрелся в стартовых турах сезона, но мне кажется, что матч будет похож на тот, что прошел в Махачкале, Амкар будет иметь преимущество, но не реализует его, Крылья из своих атак выжмут же максимум. Итог матча: 1-2
Амкар вперед
Удачи