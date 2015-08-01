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Амкар-Пермь - Крылья Советов
Амкар-Пермь - Крылья Советов: обзор матча 01 августа 2015
Амкар-Пермь
01.08.2015, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
26'
Д. Белоруков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Крылья Советов
Желтая карточка
Б. Идову
90'
+3
Желтая карточка
Г. Джикия
88'
84'
Замена
Ж. Симайс
️️️️
А. Померко
Замена
Г. Джикия
️️️️
Б. Йовичич
82'
81'
Желтая карточка
Б. Садик
70'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Д. Ятченко
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Прудников
68'
66'
Замена
Б. Садик
️️️️
С. Драгун
Желтая карточка
И. Черенчиков
65'
65'
Желтая карточка
А. Чочиев
Замена
Г. Пеев
️️️️
И. Узочакву
56'
ГОЛ! 1:0!
Д. Белоруков
Пас отдал
П. Занев
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
15
Изунна Узочакву
ОП
5
Януш Гол
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
30
Брайан Идову
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
8
Георгий Габулов
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
20
Алексей Померко
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
20
Павел Комолов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Крылья Советов
79
Данила Ермаков
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
43
Олег Роганов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
9
Берат Садик
ЦФ
4-3-2-1
1
Герус
23
Баланович
21
Белоруков
79
Черенчиков
11
Занев
32
Йовичич
15
Узочакву
5
Гол
8
Огуде
30
Идову
89
Прудников
4-1-3-1-1
14
Конюхов
90
Бурлак
0
Таранов
25
Концедалов
33
Ятченко
15
Цаллагов
21
Драгун
20
Померко
8
Габулов
11
Чочиев
12
Корниленко
32
Йовичич
14
Джикия
14
Джикия
32
Йовичич
15
Узочакву
7
Пеев
7
Пеев
15
Узочакву
89
Прудников
77
Салугин
77
Салугин
89
Прудников
20
Померко
12
Симайс
12
Симайс
20
Померко
33
Ятченко
23
Горбатенко
23
Горбатенко
33
Ятченко
21
Драгун
9
Садик
9
Садик
21
Драгун
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Крылья Советов
57
Александр Селихов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
20
Павел Комолов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
43
Олег Роганов
ЦП
79
Данила Ермаков
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
30
Надсон
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
20
Павел Комолов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Остались в запасе
43
Олег Роганов
ЦП
79
Данила Ермаков
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
30
Надсон
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Амкар-Пермь - Крылья Советов
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
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3 : 0
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Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
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2 : 0
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1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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