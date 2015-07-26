«Краснодар» - «Спартак» - 0:1, «Зенит» разгромил «Урал», «Рубин» проиграл «Амкару». Онлайн событий дня

Тремя матчами продолжится 2-й тур чемпионата России в это воскресенье. Весь день «Бомбардир» в режиме реального времени будет рассказывать о главных событиях в туре и вокруг него.





22:00 Матч завершен! Было много движения, много событий и много нервов. Аленичев одержал первую победу у руля "Спартака".



И чтобы немного успокоиться перед сном, ловите лучший кадр из трансляции в Краснодаре. Добра вам и только искренних эмоций. Оставайтесь с "Бомбардиром" - дальше еще интереснее. Спокойной ночи







20:50 Закончились 45 минут в Краснодаре. Жарко, душно, но команды показывают качественный техничный футбол. Стеночки и забегания



20:16 Первый пошел! Юрий Мовсисян забил и реабилитировался за провальный матч с "Уфой"



19:43 Кстати, не забывайте, что у нас можно заказать себе классную трансляцию матча. А также - почитать текстовый онлайн.



Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"



19:37 Вот этот добрый дяденька сегодня будет комментировать матч







19:32 Что бы вы слушали перед этой игрой на месте футболистов "Краснодара"? Вариант "Ели мясо мужики" не называть - он не смешной







19:28 Таинственный Борхес Монтейро - это всего лишь Ромуло. РФПЛ, видимо, развлекается



19:24 РФПЛ дает нам составы на матч. Давайте изучим







19:13 Еще один игрок, который прошел через оба клуба - это бразилец Ари. Он тут дал небольшое интервью клубному каналу "Краснодара"







19:03 Вот что происходит в Краснодаре #прямосейчас, за час до игры. Роман Широков беседует с игроками "Краснодара" как со своими







19:01 А у нас впереди жара. "Краснодар" - "Спартак" - центральный матч тура. Первый серьезный экзамен для Дмитрия Аленичева



18:59 С "Рубином" совсем беда. Два подряд тура проигрывают казанцы и оседают на дне турнирной таблицы. Сказочке конец?



18:12 "Рубин" развеселил сам себя. Автогол забивают казанцы. Антигерой - Квирквелия



17:52 Как-то пока совсем не весело в Казани. Не то что голов - просто моментов не видели мы по сути. Но надеемся, что второй тайм будет намного лучше



16:57 Все веселье и информация об этой игре будут доступны в



16:37 В честь своего новичка клубный канал "Рубина" сделал шикарную подборку лучших игр Динияра. Так много крутого Билялетдинова вы еще не видели







16:34 "Рубин" и "Амкар" встречались между собой 24 раза. 10 побед у казанцев против 4 у пермяков. Разница голов: 31:17. Последний раз Амкар" выигрывал у "Рубина" почти три года назад.



16:24 Самый интересный игрок этого матча пока в запасе. Динияр Билялетдинов перешел в клуб, где главным тренером работает его отец. Казалось, что такое могло произойти только в "Динамо", но нет



16:22 «Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Котуньо, Набиуллин, Оздоев, Камболов, Эдуардо, Карадениз, Канунников, Портнягин. «Амкар»: Герус, Белоруков, Черенчиков, Бутко, Узочукву, Занев, Огуде, Гол, Идову, Йовивич, Салугин.

15:49 Пока на новом стадионе "Рубина" проходит ЧМ по водным видам спорта (нет, серьезно, мы не шутим), казанцы возвращаются на "Центральный". А это значит, что мы снова увидем на телекартинке красивые виды







15:32 "Зенит" разгромил "Урал", но осталось ощущение, что екатеринбуржцы такого счета не заслужили. Вот и Виктор Гончаренко в интервью то же самое говорит.



15:09 Ну что? Хет-трик Халка увидим сегодня?



14:40 Халк на днях отпраздновал день рождения, а сегодня отпраздновал гол. Неудержим "Зенит" пока что



14:21 Первый тайм в Екатеринбурге завершился. "Зенит" впереди, но надо отдать должное "Уралу" - хорошо действует. Сможет прибавить, как думаете?



13:55 Дзюююба! Первый гол за питерцев забил Артем. Классный удар с носка получился. 1:0, смотрим дальше



13:43 Матч уже начался, а вы еще не в нашем



13:23 Президент "Урала" Григорий Иванов поймал в подтрибунном помещении бывшего игрока клуба Олега Шатова. По фото сразу и не скажешь, о чем разговор







13:09 Напоминаем, что посмотреть матч можно у нас на сайте.



12:55 "Урал" состав: Жевнов, Хозин, Мартынович, Фонтанелло, Сапета, Бурмистров, Ерохин, Емельянов, Кулаков, Дорожкин, Лунгу



12:41 "Зенит" назвал стартовый состав: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Гарай, Смольников, Юсупов, Нету, Витсель, Дзюба, Шатов, Халк.



12:27 "Зенит" сообщает, что погода в Екатеринбурге встретила их негостреприимно. Мрачный кадр со стадиона







12:19 Статистика совсем не в пользу "Урала". 4 матча - 4 победы "Зенита. Соотношение мячей: 3:9



11:44 Кстати, официальный сайт "Зенита" сообщил, что на матче ожидается аншлаг. Распроданы все 10 000 мест, которые вмещает стадион. Это, конечно, совсем мало, но зато команды поиграют в атмосфере полных трибун. Точно лучше, чем смотреть на унылые пустующие кресла 40-тысячника.



11:41 Минутка цифр. За право стать названием стадиона "СКБ-Банк" заплатил "Уралу" 25 млн рублей. Тогда как сама реконструкция арены к старту сезона обошлась в 5 78 млн.







11:20 И сразу же раскрываем интригу насчет необычного места. Из-за подготовки к чемпионату мира-2018 и не очень хорошего состояния стадион "Центральный" для "Урала" закрыт. Поэтому домашние матчи "шмели" пока проведут на бывшем стадионе "Уралмаш", который сейчас называется "СКБ-Банк Арена" по договоренности с владельцем организации, который, к тому же, является главным спонсором "Урала". Стадион маленький, но обещает быть уютным. Да и газон там, кажется, неплохой, а это самое важное.







11:03 Добрый день, дорогие друзья! Тремя матчами продолжится 2-й тур чемпионата России в это воскресенье. Весь день «Бомбардир» в режиме реального времени будет рассказывать о главных событиях в туре и вокруг него.Закончились 45 минут в Краснодаре. Жарко, душно, но команды показывают качественный техничный футбол. Стеночки и забеганияПервый пошел! Юрий Мовсисян забил и реабилитировался за провальный матч с "Уфой"Кстати, не забывайте, что у нас можно заказать себе классную трансляцию матча. А также - почитать текстовый онлайн.Вот этот добрый дяденька сегодня будет комментировать матчЧто бы вы слушали перед этой игрой на месте футболистов "Краснодара"? Вариант "Ели мясо мужики" не называть - он не смешнойТаинственный Борхес Монтейро - это всего лишь Ромуло. РФПЛ, видимо, развлекаетсяРФПЛ дает нам составы на матч. Давайте изучимЕще один игрок, который прошел через оба клуба - это бразилец Ари. Он тут дал небольшое интервью клубному каналу "Краснодара"Вот что происходит в Краснодаре #прямосейчас, за час до игры. Роман Широков беседует с игроками "Краснодара" как со своимиА у нас впереди жара. "Краснодар" - "Спартак" - центральный матч тура. Первый серьезный экзамен для Дмитрия АленичеваС "Рубином" совсем беда. Два подряд тура проигрывают казанцы и оседают на дне турнирной таблицы. Сказочке конец?"Рубин" развеселил сам себя. Автогол забивают казанцы. Антигерой - КвирквелияКак-то пока совсем не весело в Казани. Не то что голов - просто моментов не видели мы по сути. Но надеемся, что второй тайм будет намного лучшеВсе веселье и информация об этой игре будут доступны в нашем текстовом онлайне . Там же, кстати, можно будет заказать себе видеотрансляцию в отличном качествеВ честь своего новичка клубный канал "Рубина" сделал шикарную подборку лучших игр Динияра. Так много крутого Билялетдинова вы еще не видели"Рубин" и "Амкар" встречались между собой 24 раза. 10 побед у казанцев против 4 у пермяков. Разница голов: 31:17. Последний раз Амкар" выигрывал у "Рубина" почти три года назад.Самый интересный игрок этого матча пока в запасе. Динияр Билялетдинов перешел в клуб, где главным тренером работает его отец. Казалось, что такое могло произойти только в "Динамо", но нетПока на новом стадионе "Рубина" проходит ЧМ по водным видам спорта (нет, серьезно, мы не шутим), казанцы возвращаются на "Центральный". А это значит, что мы снова увидем на телекартинке красивые виды"Зенит" разгромил "Урал", но осталось ощущение, что екатеринбуржцы такого счета не заслужили. Вот и Виктор Гончаренко в интервью то же самое говорит.Ну что? Хет-трик Халка увидим сегодня?Халк на днях отпраздновал день рождения, а сегодня отпраздновал гол. Неудержим "Зенит" пока чтоПервый тайм в Екатеринбурге завершился. "Зенит" впереди, но надо отдать должное "Уралу" - хорошо действует. Сможет прибавить, как думаете?Дзюююба! Первый гол за питерцев забил Артем. Классный удар с носка получился. 1:0, смотрим дальшеМатч уже начался, а вы еще не в нашем текстовом онлайне? Скорее туда - там уже весело. Но после матча возвращайтесь на эту ветку - продолжимПрезидент "Урала" Григорий Иванов поймал в подтрибунном помещении бывшего игрока клуба Олега Шатова. По фото сразу и не скажешь, о чем разговорНапоминаем, что посмотреть матч можно у нас на сайте. Прямо вот тут состав:Жевнов, Хозин, Мартынович, Фонтанелло, Сапета, Бурмистров, Ерохин, Емельянов, Кулаков, Дорожкин, Лунгу"Зенит" назвал стартовый состав: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Гарай, Смольников, Юсупов, Нету, Витсель, Дзюба, Шатов, Халк."Зенит" сообщает, что погода в Екатеринбурге встретила их негостреприимно. Мрачный кадр со стадионаСтатистика совсем не в пользу "Урала". 4 матча - 4 победы "Зенита. Соотношение мячей: 3:9Кстати, официальный сайт "Зенита" сообщил, что на матче ожидается аншлаг. Распроданы все 10 000 мест, которые вмещает стадион. Это, конечно, совсем мало, но зато команды поиграют в атмосфере полных трибун. Точно лучше, чем смотреть на унылые пустующие кресла 40-тысячника.Минутка цифр. За право стать названием стадиона "СКБ-Банк" заплатил "Уралу" 25 млн рублей. Тогда как сама реконструкция арены к старту сезона обошлась в 5 78 млн.И сразу же раскрываем интригу насчет необычного места. Из-за подготовки к чемпионату мира-2018 и не очень хорошего состояния стадион "Центральный" для "Урала" закрыт. Поэтому домашние матчи "шмели" пока проведут на бывшем стадионе "Уралмаш", который сейчас называется "СКБ-Банк Арена" по договоренности с владельцем организации, который, к тому же, является главным спонсором "Урала". Стадион маленький, но обещает быть уютным. Да и газон там, кажется, неплохой, а это самое важное.Добрый день, дорогие друзья! "Бомбардир" сегодня вместе с вами будет внимательно следить за всем, что происходит в туре. Нас ждет много интересного. "Урал" примет "Зенит" в необычном месте. "Спартак" отправится в гости к своему самому страшному обидчику последних лет, а в "Рубине" сегодня может состояться семейный дебют вида "отец-сын". Оставайтесь с нами, мы начинаем!