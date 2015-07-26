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    «Краснодар» - «Спартак» - 0:1, «Зенит» разгромил «Урал», «Рубин» проиграл «Амкару». Онлайн событий дня


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    Голосов: 0
    26.07.2015 19:20
    Тремя матчами продолжится 2-й тур чемпионата России в это воскресенье. Весь день «Бомбардир» в режиме реального времени будет рассказывать о главных событиях в туре и вокруг него.
    Тремя матчами продолжится 2-й тур чемпионата России в это воскресенье. Весь день «Бомбардир» в режиме реального времени будет рассказывать о главных событиях в туре и вокруг него.

    22:00 Матч завершен! Было много движения, много событий и много нервов. Аленичев одержал первую победу у руля "Спартака".

    И чтобы немного успокоиться перед сном, ловите лучший кадр из трансляции в Краснодаре. Добра вам и только искренних эмоций. Оставайтесь с "Бомбардиром" - дальше еще интереснее. Спокойной ночи



    20:50     Закончились 45 минут в Краснодаре. Жарко, душно, но команды показывают качественный техничный футбол. Стеночки и забегания

    20:16     Первый пошел! Юрий Мовсисян забил и реабилитировался за провальный матч с "Уфой"

    19:43     Кстати, не забывайте, что у нас можно заказать себе классную трансляцию матча. А также - почитать текстовый онлайн.

    Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"

    19:37     Вот этот добрый дяденька сегодня будет комментировать матч



    19:32     Что бы вы слушали перед этой игрой на месте футболистов "Краснодара"? Вариант "Ели мясо мужики" не называть - он не смешной



    19:28     Таинственный Борхес Монтейро - это всего лишь Ромуло. РФПЛ, видимо, развлекается

    19:24     РФПЛ дает нам составы на матч. Давайте изучим



    19:13     Еще один игрок, который прошел через оба клуба - это бразилец Ари. Он тут дал небольшое интервью клубному каналу "Краснодара"



    19:03     Вот что происходит в Краснодаре #прямосейчас, за час до игры. Роман Широков беседует с игроками "Краснодара" как со своими



    19:01     А у нас впереди жара. "Краснодар" - "Спартак" - центральный матч тура. Первый серьезный экзамен для Дмитрия Аленичева

    18:59 С "Рубином" совсем беда. Два подряд тура проигрывают казанцы и оседают на дне турнирной таблицы. Сказочке конец?

    18:12     "Рубин" развеселил сам себя. Автогол забивают казанцы. Антигерой - Квирквелия

    17:52     Как-то пока совсем не весело в Казани. Не то что голов - просто моментов не видели мы по сути. Но надеемся, что второй тайм будет намного лучше

    16:57     Все веселье и информация об этой игре будут доступны в нашем текстовом онлайне. Там же, кстати, можно будет заказать себе видеотрансляцию в отличном качестве

    16:37     В честь своего новичка клубный канал "Рубина" сделал шикарную подборку лучших игр Динияра. Так много крутого Билялетдинова вы еще не видели



    16:34     "Рубин" и "Амкар" встречались между собой 24 раза. 10 побед у казанцев против 4 у пермяков. Разница голов: 31:17. Последний раз Амкар" выигрывал у "Рубина" почти три года назад.

    16:24     Самый интересный игрок этого матча пока в запасе. Динияр Билялетдинов перешел в клуб, где главным тренером работает его отец. Казалось, что такое могло произойти только в "Динамо", но нет

    16:22
    «Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Котуньо, Набиуллин, Оздоев, Камболов, Эдуардо, Карадениз, Канунников, Портнягин.
    «Амкар»: Герус, Белоруков, Черенчиков, Бутко, Узочукву, Занев, Огуде, Гол, Идову, Йовивич, Салугин.

    15:49     Пока на новом стадионе "Рубина" проходит ЧМ по водным видам спорта (нет, серьезно, мы не шутим), казанцы возвращаются на "Центральный". А это значит, что мы снова увидем на телекартинке красивые виды



    15:32     "Зенит" разгромил "Урал", но осталось ощущение, что екатеринбуржцы такого счета не заслужили. Вот и Виктор Гончаренко в интервью то же самое говорит.

    15:09     Ну что? Хет-трик Халка увидим сегодня?

    14:40     Халк на днях отпраздновал день рождения, а сегодня отпраздновал гол. Неудержим "Зенит" пока что

    14:21     Первый тайм в Екатеринбурге завершился. "Зенит" впереди, но надо отдать должное "Уралу" - хорошо действует. Сможет прибавить, как думаете?

    13:55     Дзюююба! Первый гол за питерцев забил Артем. Классный удар с носка получился. 1:0, смотрим дальше

    13:43     Матч уже начался, а вы еще не в нашем текстовом онлайне? Скорее туда - там уже весело. Но после матча возвращайтесь на эту ветку - продолжим

    13:23     Президент "Урала" Григорий Иванов поймал в подтрибунном помещении бывшего игрока клуба Олега Шатова. По фото сразу и не скажешь, о чем разговор



    13:09 Напоминаем, что посмотреть матч можно у нас на сайте. Прямо вот тут

    12:55 "Урал" состав: Жевнов, Хозин, Мартынович, Фонтанелло, Сапета, Бурмистров, Ерохин, Емельянов, Кулаков, Дорожкин, Лунгу

    12:41 "Зенит" назвал стартовый состав: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Гарай, Смольников, Юсупов, Нету, Витсель, Дзюба, Шатов, Халк.

    12:27     "Зенит" сообщает, что погода в Екатеринбурге встретила их негостреприимно. Мрачный кадр со стадиона



    12:19     Статистика совсем не в пользу "Урала". 4 матча - 4 победы "Зенита. Соотношение мячей: 3:9

    11:44     Кстати, официальный сайт "Зенита" сообщил, что на матче ожидается аншлаг. Распроданы все 10 000 мест, которые вмещает стадион. Это, конечно, совсем мало, но зато команды поиграют в атмосфере полных трибун. Точно лучше, чем смотреть на унылые пустующие кресла 40-тысячника.

    11:41     Минутка цифр. За право стать названием стадиона "СКБ-Банк" заплатил "Уралу" 25 млн рублей. Тогда как сама реконструкция арены к старту сезона обошлась в 5 78 млн.



    11:20     И сразу же раскрываем интригу насчет необычного места. Из-за подготовки к чемпионату мира-2018 и не очень хорошего состояния стадион "Центральный" для "Урала" закрыт. Поэтому домашние матчи "шмели" пока проведут на бывшем стадионе "Уралмаш", который сейчас называется "СКБ-Банк Арена" по договоренности с владельцем организации, который, к тому же, является главным спонсором "Урала". Стадион маленький, но обещает быть уютным. Да и газон там, кажется, неплохой, а это самое важное.



    11:03     Добрый день, дорогие друзья! "Бомбардир" сегодня вместе с вами будет внимательно следить за всем, что происходит в туре. Нас ждет много интересного. "Урал" примет "Зенит" в необычном месте. "Спартак" отправится в гости к своему самому страшному обидчику последних лет, а в "Рубине" сегодня может состояться семейный дебют вида "отец-сын". Оставайтесь с нами, мы начинаем!
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный сайт "Зенита"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии80
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 27 июля 2015, 09:01

      Игра в Краснодаре разочаровала, были эмоции, футбола не было, один сумбур!

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 27 июля 2015, 03:09

      Вот Зенит в каждой игре бъёт пенальти а в его ворота не назначают 100% пендали как было в игре с Динамо

      0
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      Рейтинг: +182

      severnyj84 26 июля 2015, 23:20

      СУДЬИ ВЫТЯГИВАЮТ ФИНЕЙ КАК МОГУТ, НО ОНИ ВСЁ РАВНО УТОНУТ В БОЛОТЕ СВОЕЙ ИГРЫ.

      -1
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      Рейтинг: +182

      severnyj84 26 июля 2015, 23:18

      СКОЛЬКО МОЖНО СУДЬЯМ ПОДСУЖИВАТЬ ФИНЬЯМ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +182

      severnyj84 26 июля 2015, 23:18

      ФИНЕЙ ТЯНУТ С ПЕРВОГО ДНЯ ОТ ВЫЛЕТА В ФНЛ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 26 июля 2015, 22:28

      Спартак Чемпион!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 26 июля 2015, 22:28

      не ужели сюда перебрались клиенты Павлова!?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 21:59

      Где те недоумки, которые кричали про 4:0?

      2
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      Рейтинг: +182

      severnyj84 26 июля 2015, 21:58

      Финьи опять выиграли за счет судьи, второй матч подряд им помогают судьи.

      -1
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      Рейтинг: +182

      severnyj84 26 июля 2015, 21:57

      Финьи опять выиграли за счет судьи, второй матч подряд им помогают судьи.

      -2
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