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    "Нужно создать аллею неудачников и первым поставить бюст Капелло, чтоб потомки знали". Читатели "Бомбардира" - о главных событиях прошедшей недели


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    Голосов: 0
    07.07.2015 12:45
    "Бомбардир" собрал в одном месте самые яркие высказывания своих читателей о событиях первой недели июля.
    "Бомбардир" собрал в одном месте самые яркие высказывания своих читателей о событиях первой недели июля.

    Виталий1

    Посмотрим! Может и заиграет. Ведь можно вспомнить, что и Широков, и Зырянов, которых "Зенит" купил за ящик пива для усиления скамейки, хотя и всегда умели играть в футбол, но раскрылись полностью именно в Питере, будучи уж совсем взрослыми мальчиками.

    viRUS 76
    А я верю в Андрюху, на моей памяти лучшего футболиста в России не было, про другой век я молчу. Ребята, те кто позорят его здесь, хочу к вам обратиться: а вы чего добились в своей жизни? Не понимаю почему его все позорят. Ну сказал пару раз то, чего не должен был говорить, а кто из нас этого не делал? Сами позорим лучших футболистов и при всем при этом хотим, чтобы их у нас было много...Гордитесь тем, что он вам принес радость на чемпионате Европы, возможно, больше вы такого не испытаете никогда.

    Андрей, удачи тебе в новом клубе и давай уже в сборную хотя бы на второй тайм
    Sensual Seduction
    Месси великий игрок, исходя из индивидуального мастерства. Но какой из него капитан? Когда Маскерано начинал возмущаться из-за чистейшей желтой в его сторону, Месси просто стоял и смотрел. Он не гасит конфликты, у него нет сильной ауры, такой как у Терри, Тотти, Джеррарда и т.д. Маскерано, кстати, либо же Агуэро должны быть капитанами в сборных. Также и в Бразилии: какой Неймар, когда есть Тьяго Сильва? В этом-то вся и беда - становясь заложником своей медийности, Месси, не имеющий ярко выраженных лидерских и бойцовских качеств, становится еще более уязвим в этом плане.

    По КА - отвратный турнир получился, команды не выдавали феерических матчей. По турниру отметил бы Видаля и Санчеса. Рад за Чили, хотя предвзятое отношение к их соперникам имело место быть.
    Михаэль Кан
    И где мне теперь прикажете Стогниенко слушать бесплатно? Под окнами его дома что ли?

    Dammit
    Как болельщику "Юве", мне очень грустно. Я так хотел понаблюдать за его игрой хотя бы ещё год,а он мог бы.

    Этот человек из "теневых" гениев,если можно так выразиться. И спасибо ему огромное за его великую игру за "бьянконери". За удары, пасы, гениальное видение поля и красивый ДРИБЛИНГ в его возрасте, даже это было, и нередко. Как говорится, можно не любить "Юве", но не любить Пирло невозможно. По крайней мере, для адеквантых любителей футбола.
    GeorgeFrimen
    Смотрю иногда по Евроспорту, отличная лига на самом деле получается. Это при том, что соккер там даже в пятерку самых популярных видов спорта не входит, а лет 20 назад там даже о таком чуде и не слышали толком. Но это все равно не мешает на большинстве матчей болельщикам заполнять почти целиком все трибуны. Учитывая любовь в США делать из спорта крутое шоу, думаю, МЛС может через несколько лет много всего интересного в футбол принести.
    Верг
    На самом деле в футболе у женщин яйца куда больше и крепче, чем в мужском, который обабился и засимулировался в край в последние 10 лет
    The_BESTolo4b
    Чемпионшип представил "Ливерпуль"

    Rondon
    В стране будет интерес к футболу хотя бы тогда, когда его будут показывать по ТВ. А не так как сейчас показывают один матч, который никто не смотрит (к примеру "Локомотив" - "Урал"). Потом включаешь Лигу чемпионов и понимаешь, что из какой-нибудь дортмундской "Боруссии" ты знаешь больше фамилий, чем у своей отечественной команды, которая против нее играет...
    nahan

    Нужно создать аллею неудачников и первым поставить статую или бюст Капелло, чтобы потомки знали...

    Klasse
    Капелло, получающий в год 6,7 миллионов фунтов стерлингов, неудачник? ну ну


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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: fc-zenit.ru, rfpl.org, ru.uefa.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +12

      Delfi 12 июля 2015, 17:48

      круто

      0
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      Рейтинг: +49

      dimOK752 12 июля 2015, 11:03

      Согласен, хорошая рубрика.

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      Рейтинг: +96

      Islam0500 10 июля 2015, 02:33

      Вот это действительно очень интересная подборка, надеюсь такие материалы не станут редкостью на новом сайте

      0
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      Рейтинг: +10

      Gorbi75 9 июля 2015, 17:55

      На спортбокс до сих пор плююсь после их обнов....((((посмотрим ,что сдесь налепят...)

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      Рейтинг: +12

      02wad04 9 июля 2015, 13:45

      Что за статьи, и это будет новый сайт бомбардир, раньше классные статьи писали, а сейчас убожество

      0
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 9 июля 2015, 13:43

      о.а мне уже нравится политика ведения сайта у Бомбардира,народны обозреватель вновь имеется

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      Рейтинг: +202

      Chilahim 8 июля 2015, 18:10

      Ээээ... а в каком месте смеяться то?

      0
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      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 8 июля 2015, 16:48

      Про женский футбол очень правильно сказано.:)

      0
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      Рейтинг: +156

      ст_прапорщик 8 июля 2015, 16:43

      Если это новая рубрика, то я ЗА!

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 8 июля 2015, 14:36

      про ливерпуль не стоило комментарий сюда включать.это не красиво.

      2
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      Рейтинг: +156

      ст_прапорщик > Die Roten 8 июля 2015, 16:41

      Полностью согласен! Да и остроумие весьма сомнительное и у бестолочи, и у автора

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