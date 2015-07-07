"Нужно создать аллею неудачников и первым поставить бюст Капелло, чтоб потомки знали". Читатели "Бомбардира" - о главных событиях прошедшей недели

"Бомбардир" собрал в одном месте самые яркие высказывания своих читателей о событиях первой недели июля.

Виталий1



Посмотрим! Может и заиграет. Ведь можно вспомнить, что и Широков, и Зырянов, которых "Зенит" купил за ящик пива для усиления скамейки, хотя и всегда умели играть в футбол, но раскрылись полностью именно в Питере, будучи уж совсем взрослыми мальчиками.



Посмотрим! Может и заиграет. Ведь можно вспомнить, что и Широков, и Зырянов, которых "Зенит" купил за ящик пива для усиления скамейки, хотя и всегда умели играть в футбол, но раскрылись полностью именно в Питере, будучи уж совсем взрослыми мальчиками.

viRUS 76

А я верю в Андрюху, на моей памяти лучшего футболиста в России не было, про другой век я молчу. Ребята, те кто позорят его здесь, хочу к вам обратиться: а вы чего добились в своей жизни? Не понимаю почему его все позорят. Ну сказал пару раз то, чего не должен был говорить, а кто из нас этого не делал? Сами позорим лучших футболистов и при всем при этом хотим, чтобы их у нас было много...Гордитесь тем, что он вам принес радость на чемпионате Европы, возможно, больше вы такого не испытаете никогда.



Андрей, удачи тебе в новом клубе и давай уже в сборную хотя бы на второй тайм



Sensual Seduction

Месси великий игрок, исходя из индивидуального мастерства. Но какой из него капитан? Когда Маскерано начинал возмущаться из-за чистейшей желтой в его сторону, Месси просто стоял и смотрел. Он не гасит конфликты, у него нет сильной ауры, такой как у Терри, Тотти, Джеррарда и т.д. Маскерано, кстати, либо же Агуэро должны быть капитанами в сборных. Также и в Бразилии: какой Неймар, когда есть Тьяго Сильва? В этом-то вся и беда - становясь заложником своей медийности, Месси, не имеющий ярко выраженных лидерских и бойцовских качеств, становится еще более уязвим в этом плане.



По КА - отвратный турнир получился, команды не выдавали феерических матчей. По турниру отметил бы Видаля и Санчеса. Рад за Чили, хотя предвзятое отношение к их соперникам имело место быть.

Михаэль Кан





И где мне теперь прикажете Стогниенко слушать бесплатно? Под окнами его дома что ли?

Dammit

Как болельщику "Юве", мне очень грустно. Я так хотел понаблюдать за его игрой хотя бы ещё год,а он мог бы.



Этот человек из "теневых" гениев,если можно так выразиться. И спасибо ему огромное за его великую игру за "бьянконери". За удары, пасы, гениальное видение поля и красивый ДРИБЛИНГ в его возрасте, даже это было, и нередко. Как говорится, можно не любить "Юве", но не любить Пирло невозможно. По крайней мере, для адеквантых любителей футбола.

GeorgeFrimen

Смотрю иногда по Евроспорту, отличная лига на самом деле получается. Это при том, что соккер там даже в пятерку самых популярных видов спорта не входит, а лет 20 назад там даже о таком чуде и не слышали толком. Но это все равно не мешает на большинстве матчей болельщикам заполнять почти целиком все трибуны. Учитывая любовь в США делать из спорта крутое шоу, думаю, МЛС может через несколько лет много всего интересного в футбол принести.



Верг

На самом деле в футболе у женщин яйца куда больше и крепче, чем в мужском, который обабился и засимулировался в край в последние 10 лет

The_BESTolo4b





Чемпионшип представил "Ливерпуль"

Rondon

В стране будет интерес к футболу хотя бы тогда, когда его будут показывать по ТВ. А не так как сейчас показывают один матч, который никто не смотрит (к примеру "Локомотив" - "Урал"). Потом включаешь Лигу чемпионов и понимаешь, что из какой-нибудь дортмундской "Боруссии" ты знаешь больше фамилий, чем у своей отечественной команды, которая против нее играет...

nahan



Нужно создать аллею неудачников и первым поставить статую или бюст Капелло, чтобы потомки знали...



Klasse







Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Капелло, получающий в год 6,7 миллионов фунтов стерлингов, неудачник? ну нуС 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

"Бомбардир" собрал в одном месте самые яркие высказывания своих читателей о событиях первой недели июля.