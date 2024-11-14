Самедов вступился за комментаторов «Матч ТВ» на фоне критики Карпина и Дзюбы

Бывший игрок сборной России Александр Самедов не имеет претензий к российским комментаторам.

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».

Тренер также сказал, что уже несколько лет не включает звук при просмотре футбола.

Карпина поддержал Артем Дзюба.

«Я думаю, что нельзя кого-то обсирать. Комментаторы делают свою работу. Они вправе высказывать свою точку зрения, как и любой человек. Они могут давать оценки и без игрового опыта. Это их право высказываться.

Для меня лучший комментатор Юрий Розанов – выдающиеся репортажи, нельзя было оторваться. Не Константин Генич», – сказал Самедов.

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