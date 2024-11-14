Самедов вступился за комментаторов «Матч ТВ» на фоне критики Карпина и Дзюбы

Бывший игрок сборной России Александр Самедов не имеет претензий к российским комментаторам.
- Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
- Тренер также сказал, что уже несколько лет не включает звук при просмотре футбола.
- Карпина поддержал Артем Дзюба.
«Я думаю, что нельзя кого-то обсирать. Комментаторы делают свою работу. Они вправе высказывать свою точку зрения, как и любой человек. Они могут давать оценки и без игрового опыта. Это их право высказываться.
Для меня лучший комментатор Юрий Розанов – выдающиеся репортажи, нельзя было оторваться. Не Константин Генич», – сказал Самедов.
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