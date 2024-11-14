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    • Самедов вступился за комментаторов «Матч ТВ» на фоне критики Карпина и Дзюбы

    Самедов вступился за комментаторов «Матч ТВ» на фоне критики Карпина и Дзюбы

    Бывший игрок сборной России Александр Самедов не имеет претензий к российским комментаторам.

    • Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
    • Тренер также сказал, что уже несколько лет не включает звук при просмотре футбола.
    • Карпина поддержал Артем Дзюба.

    «Я думаю, что нельзя кого-то обсирать. Комментаторы делают свою работу. Они вправе высказывать свою точку зрения, как и любой человек. Они могут давать оценки и без игрового опыта. Это их право высказываться.

    Для меня лучший комментатор Юрий Розанов – выдающиеся репортажи, нельзя было оторваться. Не Константин Генич», – сказал Самедов.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    Сегодня, 16:54
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    Комментарии (4)
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    The only one
    1731593398
    Я думаю, что нельзя кого-то обсирать - вот, что надо усвоить нонешним комментаторам.
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    Интерес
    1731593633
    Наверное,это так и есть.Только тогда непонятно,почему они отказывают(причём-массово!) в критическом отношении к своему "творчеству"? Увы,большинству футбольных болельщиков работа основных "ломов" Матч ТВ не нравится,как и дуэты, и натужные трио "ни о чём".Я лично предпочитаю выслушать некоторых комментаторов российской глубинки,и (когда иногда смотрю) тех,кто комментирует матчи других чемпионатов не на МАТЧ ТВ.Иногда даже не знаю их принадлежность к какой-нибудь редакции и электронным СМИ.
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    baggio80
    1731595422
    Да мне по хрен что он вправе делать я хочу слушать комментарии к матчу а не рассказы из жизни что где у кого когда для этого новости есть на канале 24
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    Каратель помойников
    1731599049
    Сейчас чердак с геничем накатят и пойдут к самеду разбираться))) комментатор комментирует футбол,высказывает свою точку зрения-молодец,а простой зритель высказывает свою что комментатор то говенный.у каждого своё мнение.чего тогда эти шалашовки так обижаются
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