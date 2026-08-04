04.08.2026, вторник, 18:30
Россия. Кубок, группа C, 1 тур
Россия. Кубок, группа C, 1 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-1-1-3-2
27
Волк
17
Джапо
24
Аларкон
13
Кагермазов
21
Джабраилов
10
Хоссейннеджад
8
Хубулов
9
Магомедов
52
Смелов
7
Мастури
19
Зинович
4-2-3-1
80
Кокарев
72
Фернандес
5
Ороз
18
Лепский
3
Галдамес
22
Костанца
8
Витюгов
77
Макаров
10
Крамарич
19
Олейников
73
Шитов
Сандрачук
77
Сундуков
77
Сундуков
Сандрачук
24
Аларкон
22
Аззи
22
Аззи
24
Аларкон
17
Джапо
72
Сандрачук
72
Сандрачук
17
Джапо
7
Мастури
28
Сердеров
28
Сердеров
7
Мастури
8
Хубулов
25
Агаларов
25
Агаларов
8
Хубулов
8
Витюгов
2
Печенин
2
Печенин
8
Витюгов
19
Олейников
7
Баньяц
7
Баньяц
19
Олейников
22
Костанца
6
Бабкин
6
Бабкин
22
Костанца
10
Крамарич
26
Марин
26
Марин
10
Крамарич
Остались в запасе
Динамо Мх
Крылья Советов
39
Тимур Магомедов
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
47
Никита Глушков
ЛВ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
11
Миро
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
39
Евгений Фролов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
78
D. Malikov Pavlovich
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
47
Никита Глушков
ЛВ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
11
Миро
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
78
D. Malikov Pavlovich
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Сергей Булатов
Статистика матча Динамо Мх - Крылья Советов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Крыльев Советов», 1-й тур Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»