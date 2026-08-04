Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

Вчера, 17:20
Динамо Мх
04.08.2026, вторник, 18:30
Россия. Кубок, группа C, 1 тур
1 : 2
Завершен
Крылья Советов
47' В. Хубулов
15' Д. Макаров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
27
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
52
Егор Смелов
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
7
Хазем Мастури
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
10
Мартин Крамарич
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
47
Никита Глушков
ЛВ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
11
Миро
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
78
D. Malikov Pavlovich
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
26
Химми Марин
ЛВ
15
Николай Рассказов
ПВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
3-1-1-3-2
27
Волк
17
Джапо
24
Аларкон
13
Кагермазов
21
Джабраилов
10
Хоссейннеджад
8
Хубулов
9
Магомедов
52
Смелов
7
Мастури
19
Зинович
4-2-3-1
80
Кокарев
72
Фернандес
5
Ороз
18
Лепский
3
Галдамес
22
Костанца
8
Витюгов
77
Макаров
10
Крамарич
19
Олейников
73
Шитов
Сандрачук
77
Сундуков
77
Сундуков
Сандрачук
24
Аларкон
22
Аззи
22
Аззи
24
Аларкон
17
Джапо
72
Сандрачук
72
Сандрачук
17
Джапо
7
Мастури
28
Сердеров
28
Сердеров
7
Мастури
8
Хубулов
25
Агаларов
25
Агаларов
8
Хубулов
8
Витюгов
2
Печенин
2
Печенин
8
Витюгов
19
Олейников
7
Баньяц
7
Баньяц
19
Олейников
22
Костанца
6
Бабкин
6
Бабкин
22
Костанца
10
Крамарич
26
Марин
26
Марин
10
Крамарич
Остались в запасе
Динамо Мх
Крылья Советов
39
Тимур Магомедов
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
47
Никита Глушков
ЛВ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
11
Миро
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
39
Евгений Фролов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
78
D. Malikov Pavlovich
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
47
Никита Глушков
ЛВ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
11
Миро
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
78
D. Malikov Pavlovich
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Сергей Булатов
Статистика матча Динамо Мх - Крылья Советов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Крыльев Советов», 1-й тур Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»

«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Крылья Советов Динамо Мх
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
3
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
1
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
1
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
4
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
Галактионов высказался о кубковом поражении «Локомотива» от ЦСКА
00:38
Тренер ЦСКА Игдисамов прокомментировал кубковую победу над «Локомотивом»
Вчера, 23:47
Обзор матча «Локомотив» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:55
Кубок России. ЦСКА на 93-й минуте упустил победу над «Локомотивом», но выиграл по пенальти
Вчера, 22:55
11
ВидеоФанат «Акрона» – защитнику Бокоеву: «Сраный «Ростов» обыграть не можете, вы серьезно?»
Вчера, 22:03
3
Кубок России. «Крылья Советов» нанесли махачкалинскому «Динамо» первое поражение в сезоне – 2:1
Вчера, 20:30
3
Кубок России. «Родина» уничтожила «Рубин» – 5:0!
Вчера, 20:24
13
Альба прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Акроном»
Вчера, 20:20
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – ЦСКА: 4 августа 2026
Вчера, 19:43
Тренер «Акрона» сделал заявление после 3 поражений подряд с общим счетом 1:11
Вчера, 19:41
4
Кубок России. «Ростов» разгромил «Акрон» – 4:0!
Вчера, 18:12
4
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:11
Принято итоговое решение по Fan ID в Кубке России: подробности
Вчера, 15:13
10
ВидеоИгроки ЦСКА сделали кавер на песню, запомнившуюся во время ЧМ-2026
Вчера, 11:36
2
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 5 августа 2026
Вчера, 10:30
Где смотреть матч «Зенит» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 5 августа 2026
Вчера, 10:28
Где смотреть матч «Факел» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 5 августа 2026
Вчера, 10:26
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 5 августа 2026
Вчера, 10:24
Назначены судьи на матчи 1-го тура Пути РПЛ Кубка России
3 августа
3
Жена Смолова пожаловалось на слова прохожего в адрес мужа
3 августа
18
Где смотреть матч «Локомотив» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 4 августа 2026
3 августа
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 4 августа 2026
3 августа
Где смотреть матч «Родина» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 4 августа 2026
3 августа
Где смотреть матч «Акрон» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 4 августа 2026
3 августа
Клуб Медиалиги готов обсудить подписание Дзюбы
31 июля
2
Глушаков назвал условия для выхода на поле в Кубке России
31 июля
СКА Басты прошел профессионалов на старте Кубка России
29 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+